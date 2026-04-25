முதுமலை பகுதியில் பரவும் காட்டுத் தீ - ஹெலிகாப்டர் மூலம் தீயை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ராணுவத்தினர்

விரைவில் வனப்பகுதி முழுவதும் காட்டுத்தீ கட்டுப்படுத்தப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் முயற்சியில் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 25, 2026 at 10:54 PM IST

நீலகிரி: முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட சிங்காரா மற்றும் பார்சன்ஸ்வேலி உள்ளிட்ட வனப்பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள பயங்கர காட்டுத்தீயை ஹெலிகாப்டர் மூலம் கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ராணுவத்தினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அக்னி நட்சத்திரம் என்று கூறப்படும் கத்திரி வெயில் வரும் மே 4-ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது. இது தொடங்குவதற்கு முன்னரே தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெயில் சுட்டெரிக்கத் தொடங்கி விட்டது. இந்த மாதிரியான சூழலில் நீலகிரி மாவட்டம், பார்சன்ஸ்வேலி மற்றும் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட வனப்பகுதிகளில் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டிருக்கின்றது.

இதற்கு கடுமையான வெயிலே காரணம் என கூறப்பட்டுள்ளது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும், நடப்பாண்டில் குறைவான அளவிலேயே மழைப் பொழிந்துள்ளது. இதன் விளைவாக வனப்பகுதிகளில் செடி, கொடிகள், மரங்கள் காய்ந்து கருகியுள்ளன. இதன் விளைவாக வனவிலங்குகள் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு படையெடுத்து வருகின்றன. இத்துடன் காட்டுத்தீ அசம்பாவிதமும் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த காட்டுத்தீ மசினகுடி, சிங்கார உள்ளிட்ட வனப்பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கும் மேலாக எரிந்து, மற்ற பகுதிகளுக்கும் பரவி வருகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்தும் பணியில் தீயணைப்பு துறையினர் உதவியுடன், வனத்துறையினர், வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இவர்களுடன் ராணவமும் இணைந்து காட்டுத்தீக்கு எதிராக போராடி வருகின்றது.

இருப்பினும், தீ கட்டுக்கடங்காமல் பரவி வருகிறது. இதனால், ஏக்கர் பரப்பளவில் வனப்பகுதியில் உள்ள அரிய வகை செடிகள், மரங்கள் மற்றும் மூலிகை தாவரங்கள் தீயிற்கு இரையாகி சேதம் அடைய தொடங்கு உள்ளன. தொடர்ந்து, காட்டுத்தீ பரவுவதைத் தடுக்க ராணுவத்தினர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் தண்ணீர் தெளித்து காட்டுத்தீயை அணைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அருகில் உள்ள ஏரி மற்றும் பிற நீர் நிலைகளில் இருந்து நீரை எடுத்துச் சென்று வனப்பகுதியில் தெளித்து வருகின்றனர். இதன் மூலம் தீ மேலும் வனப் பகுதியில் பரவாமல் கணிசமான அளவில் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டு உள்ளது. விரைவில் வனப்பகுதி முழுவதும் காட்டுத்தீ கட்டுப்படுத்தப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

