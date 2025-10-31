''நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை.. குற்றமற்றவர் என நிரூபிப்பேன்'' - அமைச்சர் கே.என்.நேரு!
தேர்தல் வருகிறது என்பதால் வாய்ப்பு கிடைத்தது என மற்ற கட்சியினர் முறைகேடு நடந்தது என்று மாற்றி பேசுகின்றனர். விசாரணையில் குற்றமற்றவர் என நிரூபிப்பேன்.
Published : October 31, 2025 at 6:24 PM IST
திருச்சி: திருச்சி மாவட்ட திமுக சார்பில் 'என் வாக்குச்சாவடி, வெற்றி வாக்குச்சாவடி' ஆலோசனைக் கூட்டம் கலைஞர் அறிவாலயத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட பிறகு, ''நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. குற்றமற்றவர் என்பதை நிரூபிப்பேன்'' என்று நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என். நேரு கூறியுள்ளார்.
திருச்சி மத்திய, வடக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் 'என் வாக்குச்சாவடி, வெற்றி வாக்குச்சாவடி' ஆலோசனைக் கூட்டம் கலைஞர் அறிவாலயத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மாநகராட்சி மேயர் அன்பழகன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்துக்கு பிறகு நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறியதாவது:
அமலாக்கத் துறை எங்களுக்கு சொந்தமான இடத்தில் நடத்திய சோதனையின்போது சில ஆவணங்கள் கிடைத்ததாக கூறி இருக்கிறது. அதுகுறித்து ஆய்வு செய்யுமாறு தமிழ்நாடு காவல் துறைக்கு அமலாக்கத் துறை தெரிவித்துள்ளது. முறைகேடு நடந்துள்ளதா? என காவல்துறை விசாரிக்க உள்ளது.
நாங்கள் ஏற்கெனவே இதையெல்லாம் பார்த்துவிட்டோம். சோதனை செய்து நீதிமன்றம் வழக்கை தள்ளுபடி செய்துவிட்டது. நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. இதை நிரூபிப்பேன். தேர்தல் நேரம் வருகிறது என்பதால் வாய்ப்பு கிடைத்தது என மற்ற கட்சியினர் முறைகேடு நடந்தது என்று மாற்றி பேசுகின்றனர். விசாரணையில் குற்றமற்றவர் என நிரூபிப்பேன்.
டிடிவி தினகரன், செங்கோட்டையன், ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் இணைந்தது குறித்து கேட்கிறீர்கள். ஏற்கெனவே ஒன்றாக தான் இருக்கிறார்கள். நீண்டகாலமாக அவர்கள் கூறிக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் நேற்று சேர்ந்து இருக்கின்றனர். அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து தான் ஒவ்வொருவராக வெளியேறிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்.
ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோரை திமுகவின் பி டீம் என்று கூறும் எடப்பாடி பழனிசாமி வாயில் வந்ததை பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார். அவருக்கு எதை எடுத்தாலும் திமுக B டீம் என்பார். அவர் பேச பேச அவர்களிடம் இருந்து தான் ஒவ்வொருவராக வெளியே வந்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
SIR நேர்மையாக நடந்தால் சரி. ஆனால் வேண்டுமென்றே பல வாக்காளர்களை கொத்துக் கொத்தாக வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ப்பதையும், நீக்குவதையும் தான் எதிர்க்கிறோம். இறந்தவர்களை, வேறு ஊருக்கு சென்றவர்களை நீக்கினால் சரி" என்று அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறினார்.
நகராட்சி நிர்வாகத் துறை பணி நியமனங்களில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாக அமலாக்கத் துறை பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ள நிலையில், அத்துறையின் அமைச்சர் நேரு இவ்வாறு பதிலளித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.