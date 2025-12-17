ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரான தேசிய கல்விக் கொள்கையில் திருத்தம் செய்வது எப்போது? கனிமொழி சோமு மக்களவையில் கேள்வி

கிராமப்புறங்கள், மலைப்பகுதிகள், கடலோர மற்றும் எல்லைப்பகுதிகளில் வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு சேவைகள் முழுமையாக கிடைக்க அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? என்று எம்.பி தரணிவேந்தன் கேள்வி எழுப்பினார்.

மக்களவை அமர்வு
மக்களவை அமர்வு (Sansad TV)
Published : December 17, 2025 at 10:49 PM IST

புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் டிச.1 தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், இன்றைய கூட்டத்தொடரில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த எம்.பிக்கள் மக்களவையில் பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்தனர்.

1.நெல் ஈரப்பதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை ஆய்வு செய்த ஒன்றிய அரசின் குழுவின் அறிக்கை மீதான் நடவடிக்கை என்ன? தென் சென்னை எம்.பி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், கோவை எம்.பி கணபதி ராஜ்குமார், தேனி எம்.பி தங்க தமிழ்செல்வன் ஆகியோர் கேள்வி

2014ஆம் ஆண்டு முதல் நடப்பாண்டு வரையிலான ஈரப்பதத்தின் சதவீதம் குறித்த கொள்கை முடிவின் விவரங்கள் மற்றும் கொள்முதல் செய்யும் போது நெல்லில் உள்ள ஈரப்பதத்தின் விவரங்கள் கேட்டு திமுக மக்களவை உறுப்பினர்கள் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், கணபதி ராஜ்குமார் மற்றும் தங்க தமிழ்செல்வன் கேள்வி எழுப்பினார்கள்.

இந்த பருவத்தின் தீவிர மழை மற்றும் புயல்களை கருத்தில்கொண்டு நெல் கொள்முதல் ஈரப்பத விதிமுறைகளில் தற்காலிக தளர்வுகளை அரசாங்கம் வெளியிட்டுள்ளதா? திருத்தப்பட்ட ஈரப்பத வரம்பு(கள்), செல்லுபடியாகும் காலம் மற்றும் தளர்வு பொருந்தும் மாநிலங்கள் அல்லது மாவட்டங்கள் யாவை?

தானியங்களின் தரத்தை பாதுகாக்கவும் சேமிப்பு / போக்குவரத்து உதவிகள் வழங்கவும் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்கவும் அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன?

மழையால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் அறுவடை செய்யப்பட்ட பயிர்களை ஆய்வு செய்வதற்காக ஒன்றிய அரசு அனுப்பிய 3 குழுக்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள DPC-கள் மற்றும் பண்ணைகளில் சேகரித்த நெல் மாதிரிகளின் ஆய்வறிக்கை மற்றும் அரசு அதன்மீது எடுத்துள்ள நடவடிக்கை என்ன? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

2.தூர்தர்ஷன் மற்றும் அகில இந்திய வானொலியில் தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் குறைந்து வருகின்றனவா? ஆரணி எம்.பி தரணிவேந்தன் கேள்வி

கடந்த 3 ஆண்டுகளில் நாடு முழுவதும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில், தூர்தர்ஷன் மற்றும் அகில இந்திய வானொலி (AIR) சேவைகளை விரிவுபடுத்துவதற்காக அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விவரங்கள் குறித்து மக்களவையில் திமுக எம்.பி தரணிவேந்தன் கேள்வி எழுப்பினார்.

கிராமப்புறங்கள், மலைப்பகுதி, கடலோர மற்றும் எல்லைப்பகுதிகளில் முழுமையாக வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு சேவைகள் கிடைக்க அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன?

தமிழ்நாட்டில் பிரசார் பாரதியின் கீழ் புதிய டிரான்ஸ்மிட்டர்கள், கோபுரங்கள், டிஜிட்டல் ஸ்டுடியோக்கள் மற்றும் எஃப்.எம் அலைவரிசைகளை நிறுவியதன் தற்போதைய நிலை என்ன? தூர்தர்ஷன் மற்றும் அகில இந்திய வானொலியில் தமிழ் உட்பட மற்ற பிராந்திய மொழி ஒளிபரப்பை விரிவுபடுத்த அரசாங்கம் திட்டமிடாதது ஏன்?

கல்வி, விவசாயம், கலாச்சாரம் மற்றும் அவசரகால தொடர்புத் தேவைகளுக்காக பொது ஒலிபரப்பை அனைவரும் பயன்படுத்துவதை உறுதிசெய்ய அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் யாவை? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

3.தமிழ்நாட்டில் பசுமை ஹைட்ரஜன் திட்டங்களின் விரிவாக்கம் செயல்படுத்துவது எப்போது? என திருவண்ணாமலை எம்.பி சி.என். அண்ணாதுரை, காஞ்சிபுரம் எம்.பி செல்வம் ஆகியோர் கேள்வி

நாடு முழுவதும் பசுமை ஹைட்ரஜன், கடல்சார் காற்றாலை மற்றும் சேமிப்பு வசதியுடன் கூடிய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களை விரிவுபடுத்த அரசிடம் உள்ள திட்டங்கள் குறித்து திமுக மக்களவை உறுப்பினர்கள் சி.என்.அண்ணாதுரை மற்றும் செல்வம் கேள்வி எழுப்பினார்கள்.

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தியில் முன்னணி மாநிலங்களில் ஒன்றாக திகழும் தமிழ்நாட்டில் பசுமை ஹைட்ரஜன் மையங்கள், கடல்சார் காற்றாலை பண்ணைகள் அல்லது எரிசக்தி சேமிப்பு வசதிகளை நிறுவுவதற்கு ஒன்றிய அரசு முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா?

திருவண்ணாமலை மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் இதுபோன்ற பசுமை ஹைட்ரஜன் அல்லது புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி சேமிப்புத் திட்டங்களுக்காக சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதா? இதுபோன்ற திட்டங்களை நிறைவு செய்வதற்கும், விரிவுபடுத்துவதற்கும் அரசு ஏதேனும் காலக்கெடு அல்லது செயல்திட்ட இலக்குகளை நிர்ணயித்துள்ளதா? என கேள்வி எழுப்பினர்.

4.அங்கன்வாடிப் பணியாளர்களுக்கான மதிப்பூதியத்தை உயர்த்த திட்டம் உள்ளதா? என ராஜாத்தி சல்மா எம்.பி கேள்வி

ஒருங்கிணைந்த குழந்தை மேம்பாட்டு சேவைகள் (ICDS) திட்டம் மற்றும் மிஷன் போஷன் 2.0 திட்டத்தின்கீழ் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்களுக்கான மதிப்பூதியத்தை உயர்த்துவது குறித்து ஒன்றிய அரசின் திட்டம் என்ன? என்று திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ராஜாத்தி சல்மா கேள்வி எழுப்பினார்.

கடைசியாக மதிப்பூதியம் உயர்த்தப்பட்ட தொகையின் விவரங்கள், 2021ஆம் ஆண்டு முதல் அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தேசிய அளவிலான விருதுகளின் விவரங்கள் குறித்தும் கேட்டுள்ளார். மேலும் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள கூடுதல் வேலைகளான தரவு உள்ளீட்டுப் பணிச்சுமை குறித்து அரசு ஆய்வு நடத்தி, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கென பிரத்தியேகமான குறை தீர்க்கும் அமைப்பு உருவாக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கோரிக்கை வைத்தார்.

5. தமிழ்நாட்டில் நிலுவையில் உள்ள இரயில்வே திட்டங்களை முடிப்பதற்கான காலக்கெடு என்ன? திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் ஆ. இராசா எம்.பி. கேள்வி

தமிழ்நாட்டில் நிலுவையில் உள்ள இரயில்வே திட்டங்களுக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிதியின் அளவு மற்றும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகள் மற்றும் நடப்பு ஆண்டில் விடுவிக்கப்பட்ட நிதிகளின் விவரங்கள், திட்டங்களை முடிப்பதற்கான காலக்கெடு மற்றும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட இரயில்வே திட்டங்களுக்கான முன்மொழிவுகளின் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? என்று அவர்

6. தமிழ்நாட்டிற்கு எதிராக இருக்கும் தேசிய கல்விக் கொள்கை – ஒன்றிய அரசு திருத்தம் செய்வது எப்போது?ாடாக்டர் கனிமொழி சோமு கேள்வி

தேசிய கல்விக் கொள்கையின் (NEP) சில விதிகள் தமிழ்நாட்டின் பாடத்திட்ட வடிவமைப்பு, மொழி கொள்கை மற்றும் உள்ளூர் கல்வி முன்னுரிமைகள் ஆகியவற்றிற்கு எதிராக இருப்பது குறித்து திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் டாக்டர் கனிமொழி சோமு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மாநில சுயாட்சிக்கு ஆபத்து ஏற்படும் வகையில் உள்ள இந்த விஷயங்கள் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை என்ன? ஒன்றிய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான அதிகார சமநிலையை மதிக்கும் அதே வேளையில், தேசிய கல்விக் கொள்கையானது கூட்டாட்சி அமைப்புடன் ஒத்துப்போவதை உறுதி செய்வதற்கு எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் என்ன? என்றும் டாக்டர் கனிமொழி சோமு எம்.பி. மக்களவையில் குரல் எழுப்பினார்.

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்
PARLIAMENT WINTER SESSION
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025
WINTER SESSION 2025
TN MPS QUESTION IN PARLIAMENT

