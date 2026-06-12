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சிம்பொனி உருவாக்கி சாதனை படைத்த லிடியன் நாதஸ்வரம் - தமிழக அரசு சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு

லிடியன் நாதஸ்வரம் உருவாக்கிய சிம்பொனி இசை வெளியீட்டு விழா ஜூன் 21 ஆம் தேதி உலக இசை தினத்தன்று சென்னை மியூசிக் அகாடமியில் நடைபெறவுள்ளது.

லிடியன் நாதஸ்வரத்திற்கு உற்சாக வரவேற்பு
லிடியன் நாதஸ்வரத்திற்கு உற்சாக வரவேற்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 12:48 PM IST

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சென்னை: இளம் வயதில் ஒரிஜினல் சிம்பொனி இசையை உருவாக்கி சாதனை படைத்த லிடியன் நாதஸ்வரத்திற்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் ராஜ்மோகன், வன்னியரசு உள்ளிட்டோர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

உலகின் புகழ் பெற்ற இசை குழுவான லண்டன் சிம்பொனி இசைக் குழுவின் 92 இசை கலைஞர்களுடன் இணைந்து தனது ஒரிஜினல் சிம்பொனி இசையை சென்னையை சேர்ந்த 20 வயதான லிடியன் நாதஸ்வரம் உருவாக்கியுள்ளார்.

இளம் வயதில் அவரின் இந்த சாதனை பாராட்டி, சென்னை திரும்பிய அவருக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. பள்ளிக் கல்வித் துறை ராஜ்மோகன், சமூக நீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்டோர் இணைந்து அவருக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து பொன்னாடை அணிவித்து வரவேற்பு அளித்தனர்.

இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய லிடியன் நாதஸ்வரம், “நான் சென்னையில் தான் பிறந்து வளர்ந்து இசை கற்றேன். லண்டன் சிம்பொனி ஆர்கெஸ்ட்ரா குழுவினருடன் இணைந்து எனது சொந்த சிம்பொனி இசையை நிகழ்த்தியுள்ளேன். அதன் இசை வெளியீட்டு விழா ஜூன் 21 ஆம் தேதி உலக இசை தினத்தன்று சென்னை மியூசிக் அகாடமியில் நடைபெறவுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் ராஜ்மோகன், வன்னி அரசு மற்றும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ ஆகியோர் வரவேற்றது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இளையராஜாவிடம் இருந்து தான் நான் இசையை கற்றுக் கொண்டேன். நான் சிம்பொனி இசைக் கோர்வை அமைக்க அடித்தளம் அமைத்த இளையராஜாவின் பாதையை பின் தொடர வேண்டும் என்பதே தனது விருப்பம். அவர் எங்கள் அனைவருக்கும் இசைத் தந்தை.

லண்டனில் எனக்கு மிகுந்த உற்சாக வரவேற்பு கிடைத்தது. ஹாலிவுட்டின் பல முன்னணி படங்களில் பணியாற்றிய இசைக் கலைஞர்கள் இந்த சிம்பொனியில் இணைந்து பணியாற்றினர். எனது பெற்றோர்கள் உறுதுணை இருந்தார்கள். அவர்கள் இல்லை என்றால் என்னால் இந்த அளவிற்கு இந்த துறையில் வளர்ந்து இருக்க முடியாது” என மகிழ்ச்சியுடன் பேசினார்.

பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசுகையில், “லிடியன் நாதஸ்வரத்தை நினைத்து தமிழ்நாடு பெருமிதம் கொள்கிறது. எங்கள் அன்பு அண்ணன் வைகோ, அரசு சார்பில் வரவேற்பு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டவுடன், நீங்கள் கேட்கக் கூடாது எங்களுக்கு கட்டளையிட வேண்டும் என்று கூறினேன். தமிழுக்காக குரலுக்காக இசைக்காக லிடியன் நாதஸ்வரத்திற்காக இங்கு அனைவரும் வந்து உள்ளோம்.

92 இசை ஜாம்பவான்களை வைத்து அவர்களுடன் லண்டனில் சிம்போனி நிகழ்த்தி இருப்பது மிகப் பெரிய சாதனை. அவருக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்வதற்கு தமிழ்நாடு அரசு காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இவருக்கு துணை நிற்கும் அவரது பெற்றோர்களுக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள்” என கூறினார்.

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சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு பேசுகையில், ”இதை மிக முக்கிய நிகழ்வாகவே நான் பார்க்கிறேன். தமிழர்களுடைய தொன்மை இசையை உலக அளவில் கொண்டு சென்று இப்படி ஒரு சிம்பொனி இசை நிகழ்வை செய்திருப்பது வரவேற்கக் கூடிய ஒன்று. எங்கள் தலைவர் திருமாவளவன் லிடியன் நாதஸ்வரனை நேரில் சென்று வரவேற்க்க வேண்டும் என்று கூறியதன் அடிப்படையில் நான் அமைச்சர் ராஜ்மோகனுடன் வந்து வரவேற்கிறேன். லிடியன் நாதஸ்வரத்தின் சாதனை மேலும் வளர வேண்டும் என வாழ்த்துகிறோம்” என பாராட்டினார்.

தொடர்ந்து மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, “ஆயிரம் ஆண்டுகளாக பாதுகாக்கப்பட்டு வந்த தமிழ் இசையை 21 ஆம் நூற்றாண்டு உலகுக்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் லிடியன் நாதஸ்வரம் செயல்பட்டு வருகிறார். கடந்த ஆண்டு வள்ளுவர் கோட்டத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் திருக்குறளின் 1330 குறட்பாக்களுக்கும் இசையமைத்து அவற்றின் பொருளை இசை வடிவில் மக்களிடம் கொண்டு மாபெரும் சாதனையை நிகழ்த்தினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து லண்டனில் 92 இசைக் கலைஞர்களை கொண்டு சிம்போனி இசையை உருவாக்கி இருப்பது தமிழர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் நிகழ்வாகும். இந்த சாதனையை பாராட்டி தமிழ்நாடு அரசு கௌரவிக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம் தெரிவித்திருந்தேன். உடனடியாக அமைச்சர்கள் விமான நிலையத்திற்கு வந்து வரவேற்பு அளித்ததற்கு தமிழ்நாடு மக்கள் சார்பாகவும் இசை ரசிகர்கள் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என்றார்.

TAGGED:

LYDIAN NADHASWARAM
லிடியன் நாதஸ்வரம் சிம்பொனி இசை
அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
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