அதிகாரி அளித்த அறிக்கை; மூன்று அமைச்சர்கள் தீவிர ஆலோசனை - பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்த அரசின் முடிவு என்ன?

தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய திட்டங்கள் தொடர்பான முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சென்னை தலைமைச் செயலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 17, 2025 at 6:05 PM IST

சென்னை: ஓய்வூதிய திட்டங்கள் தொடர்பான குழுவின் இடைக்கால அறிக்கை குறித்து அமைச்சர்கள் எ.வ.வேலு, தங்கம் தென்னரசு, அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ஆகியோர் இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2004 ஜனவரி 1ஆம் தேதிக்கு பிறகு பணியில் சேர்ந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் கட்டாயமாக்கப்பட்டது. இதில் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் பிடித்தம் செய்து, பங்குச் சந்தை முதலீடு அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. இதனால் ஓய்வு பெற்ற பின்னர் வருமான பாதுகாப்பு இல்லை என குற்றஞ்சாட்டி வரும் அரசு ஊழியர்கள், பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம், பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதிய திட்டம் ஆகிய 3 ஓய்வூதிய திட்டங்கள் குறித்தும் ஆராய, அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையில் குழு ஒன்றை அமைத்து கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டார். இந்த குழு மாநில அரசின் நிதிநிலை மற்றும் பணியாளர்களின் கோரிக்கைகளை கருத்தில் கொண்டு, நடைமுறைபடுத்தத்தக்க ஓய்வூதிய முறை குறித்த பரிந்துரைகளை 9 மாதங்களில் அரசிற்கு அளித்திடவும் முதலமைச்சர் அப்போது உத்தரவிட்டிருந்தார்.

அந்த வகையில், இக்குழு அரசு பணியாளர் சங்கங்களுடன் 9 சுற்றுகள் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடத்தியதோடு, LIC மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நிதி நிறுவனங்களுடனும் பல்வேறு கலந்தாய்வு கூட்டங்களையும் நடத்தியது. அதன்படி கடந்த செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி ஓய்வூதிய திட்டங்கள் குறித்த தனது இடைக்கால அறிக்கையையும் ககன் தீப் சிங் பேடி தலைமையிலான குழு தமிழக அரசிற்கு சமர்ப்பித்தது. விரைவில் முழுமையான அறிக்கை அரசிற்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில், இடைக்கால அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள பரிந்துரைகள் தொடர்பாக அமைச்சர்கள் எ.வ. வேலு, தங்கம் தென்னரசு, அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ஆகியோர் அடங்கிய குழு இன்று (டிச.17) சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு முடிவெடுக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

குறிப்பாக, அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கான ஓய்வூதியம் தொடர்பாக முக்கிய ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. மேலும், தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கிவரும் சூழலில், அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் தொடர்பாக சந்தோஷமான தகவல்கள் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஐஏஎஸ் அதிகாரி ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையிலான குழு டிசம்பர் மாதம் இறுதிக்குள் இறுதி அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

