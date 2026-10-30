டாஸ்மாக் மதுபாட்டிலுக்கு ரூ.10 உயர்வா? அமைச்சர் விக்னேஷ் விளக்கம்
வாடிக்கையாளர்கள் தாங்கள் வாங்கும் பாட்டிலை தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்த மது கடைகளில் வேண்டுமானாலும் திருப்பிக் கொடுக்கலாம் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
Published : October 30, 2026 at 8:49 PM IST
சென்னை: டாஸ்மாக்கில் மதுபாட்டில் லிலை 10 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக வெளியான தகவல் குறித்து அமைச்சர் விக்னேஷ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
அத்துடன், மதுகடைகளுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கி தருகிறோம் என்று யாரேனும் பணம் கேட்டு கொடுத்தால், பணம் வாங்கியவர்களை காட்டிலும் பணம் கொடுத்தவர்கள் மீது தான் முதலில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபாட்டில் விலை பத்து ரூபாய் உயர்ந்துள்ளதாக செய்திகள் வருகின்றன. மாற்று கட்சியை சார்ந்த சில தலைவர்களின் இந்த குற்றச்சாட்டு எனக்கு வருத்தத்தை தருகிறது.
கடந்த ஆட்சி காலத்தில் ஒரு பாட்டிலின் எம்ஆர்பி விலை 140 ரூபாயாக இருந்தபோது, பாட்டிலை திருப்பி கொடுப்பவர்களுக்கு தனியாக பத்து ரூபாய் வசூலித்து வந்தனர். அரசு துறையில் இவ்வாறு நடப்பது தவறான முன்னுதாரணம்.
எந்த வரவு - செலவு கணக்காக இருந்தாலும் அரசின் கணக்கில் தான் வர வேண்டும். எனவே முந்தைய ஆட்சியில் இருந்ததை போன்று இல்லாமல், மதுவகைகளின் எம்ஆர்பி விலையில் 10 ரூபாய் சேர்த்து வாங்கப்படும். இதனால், பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதா என்றால் இல்லை. வாடிக்கையாளர்கள் பாட்டிலை திருப்பிக் கொடுக்கும்போது அவர்களுக்கு அந்த பத்து ரூபாயை திருப்பி கொடுத்துவிடுவார்கள்.
கடந்த ஆட்சியில் 99 சதவீத மது பாட்டில்கள் திரும்பி வந்துவிட்டதாக தெரிவித்தார்கள். இதில் எங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததன் அடிப்படையில், பைலெட் முறையில் 3 இடங்களில் சோதனை செய்தோம். அதன்படி 40 சதவீதம் பாட்டில்கள் திரும்பி வருவது இல்லை என தெரியவந்துள்ளது.
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பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலித்ததில் மாதத்திற்கு 300 கோடி ரூபாய் சேருகிறது. இது ஆண்டு கணக்கில் 3600 கோடி ரூபாயாக இருக்கிறது. 40 சதவீதம் பாட்டில்கள் திரும்பி வரவில்லை என்றால் ஆண்டிற்கு 1600 கோடி பணம் எங்கு போனது என்று தெரியவில்லை.
ஆகையால் எம்ஆர்பியின் மூலம் வருவதன் மூலமாக இந்த பணம் அரசாங்கத்திற்கு செல்லும். இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு 1,000 கோடி ரூபாய்க்கு கூடுதலான பணம் அரசு கஜானாவிற்கு வரும். இந்த நோக்கத்திற்காகவே இந்த திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது" என்று அமைச்சர் கூறினார்.
இத்துறையை மறுசீரமைப்பதில் அரசு தெளிவாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் இத்துறையை வளர்ப்பதில் இந்த அரசு குறிக்கோளாக இல்லை என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
வாடிக்கையாளர்கள் தாங்கள் வாங்கும் பாட்டிலை தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்த மது கடைகளில் வேண்டுமானாலும் திருப்பிக் கொடுக்கலாம். பாட்டிலை சேகரிப்பதற்கான இயந்திரத்தை பெுறுவதற்கான டெண்டர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது என்று தெரிவித்த அமைச்சர் விக்னேஷ், மது விற்பனையை முழுவதுமாக ஆன்லைனில் கொண்டு வர முடியாது என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் மது கடைகள் குறைவாக இருப்பதால் தற்போது இருக்கும் பணியாளர்களை வைத்து மதுக்கடைகளை செயல்படுத்த முடியும் என்று கூறிய அமைச்சர், கூடுதல் பணியாளர்களை நியமிப்பதற்கான தேவை இல்லை. தமிழ்நாட்டில் புதிய மது கடைகள் திறக்கப்படுவது கிடையாது. பழைய மது கடைகளை இடமாற்றம் செய்வதற்கான பணிகள்தான் நடைபெற்று வருகின்றன என்றார்.
எனது பெயரை சொல்லி மது கடைகளுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கி தருகிறோம் என்று யாரேனும் பணம் கேட்டு கொடுத்தால், பணம் வாங்கியவர்களை காட்டிலும் பணம் கொடுத்தவர்கள் மீது தான் முதலில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் எச்சரித்தார்.