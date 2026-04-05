அதிமுக எனும் கட்சியையே பாஜக விழுங்கப் போகிறது; அமைச்சர் சிவசங்கர் எச்சரிக்கை
பல்வேறு மாநிலங்களில் பாஜக பின்வாசல் வழியாக ஆட்சியை கைப்பற்றி வருகிறது என்று அமைச்சர் சிவசங்கர் குறறம்சாட்டினார்.
Published : April 5, 2026 at 4:02 PM IST
அரியலூர்: பீகார், மஹாராஷ்டிரா மாநிலங்களை போன்று தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி கட்சியின் ஆட்சியை பாஜக பறிக்கப் போவதில்லை. மாறாக அதிமுக எனும் கட்சியையே அது விழுங்கப் போகிறது என்று அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் எச்சரித்தார்.
அரியலூர் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் லதா பாலுவை ஆதரித்து, மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சிகளின் சார்பில் வேட்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம் அரியலூரில் இன்று நடைபெற்றது. மாவட்ட செயலாளரும், அமைச்சருமான எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றினார்.
அப்போது அவர், " நடைபெறுகின்ற தேர்தல் என்பது டெல்லிக்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும் இடேயேயான தேர்தல். இதில் வெற்றி பெற வேண்டியது நாம். நாம் என்றால் அது தமிழ்நாடு என்பதை தான் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடர்ந்து முன்னிலைப்படுத்தி பேசி வருகிறார். பல்வேறு மாநிலங்களில் பாஜக பின்வாசல் வழியாக ஆட்சியை கைப்பற்றி வருகிறது.
ஆறு மாதத்திற்கு முன்பாக பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் நிதிஷ்குமாரை முதலமைச்சர் என மோடி பிரச்சாரம் செய்தார். அங்கே தன்னுடைய கட்சியான பாஜகவை சேர்ந்த நபர் தான் முதலமைச்சர் என்று சொல்லி இருந்தால், பீகாரிலே நிதிஷ்குமார் வெற்றி பெற்றிருக்க முடியாது.
தமிழ்நாடு, கேரளாவை போல வடநாட்டில் பீகார் வித்தியாசமான மாநிலம். பாஜகவின் பாட்ச்சா பலிக்காத மாநிலம். நிதிஷ்குமார் தான் முதலமைச்சர் என மோடி பிரச்சாரம் செய்தார். இன்னும் ஆறு மாதங்கள் கூட ஆகாத நிலையில் தற்போது அங்கே நிதிஷ்குமாரை ராஜினாமா செய்ய சொல்லியுள்ளார். அவர் ராஜ்யசபா உறுப்பினராக பதவியேற்று, தனது சட்டமன்ற மேல்சபை பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். பதவியேற்ற 6 மாதத்திலேயே நிதிஷ்குமாரின் பதவியை பிடுங்கும் படுபாதக செயலைதான் பாஜக இன்று செய்துள்ளது.
இதேபோன்று, மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா தலைமையில் ஒரு ஆட்சியை குலைத்து ஏக்நாத் ஷிண்டேவை முதலமைச்சராக்கினர். அடுத்த ஆறு மாதத்தில் நடைபெற்ற தேர்தலில் வென்ற பிறகு ஏக்நாத் சிண்டேவிற்கு அல்வா கொடுத்துவிட்டு, முதலமைச்சர் பதவியை பிஜேபி பிடுங்கிக்கொண்டது," என்று அமைச்சர் சிவசங்கர் விமர்சித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நிதிஷ் குமார், ஏக்நாத் ஷிண்டே ஆகியோருக்கெல்லாம் ஆட்சி மட்டுமே போனது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்கப்போகிறது என்றால், எடப்பாடி வசம் ஆட்சி இல்லை, மாறாக கட்சி உள்ளது. தற்போது அதிமுக எனும் கட்சியை பாஜக விழுங்க போகிறது.
தன் மீதுள்ள வழக்குகளுக்கு பயந்து கொண்டு அதிமுகவை அடமானம் வைத்துவிட்டுஸ தேர்தலில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எத்தனை சீட் என்று அறிவிப்பதற்கு கூட டெல்லிக்கு சென்று ஒப்புதல் வாங்கி வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.
மோடியோ, அமித் ஷாவோ தற்போதுவரை கூட தமிழ்நாட்டில் அதிமுக ஆட்சி என்றோ, எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் என்றோ அறிவிக்கவில்லை. NDA கூட்டணி ஆட்சி என்றுதான் கூறி வருகிறார்கள். இதிலிருந்து பாஜக எந்த அளவிற்கு அதிகார மமதையில், பாசிச மனநிலையில் இருக்கிறது என்பது புரிகிறது. பிஜேபி தமிழ்நாட்டிற்குள் நுழையாமல் இருப்பதற்கான தேர்தல் தான் தற்போது நடைபெற உள்ளது.
இந்தியாவிற்கு ஒரு விடுதலை போராக இந்த தேர்தல் அமைய வேண்டும். இந்தத் தேர்தலில் நாம் பெறபோகும் வெற்றி, மற்ற மாநிலங்களுக்கு எல்லாம் முன்னுதாரமாக அமைய வேண்டும்" என்று அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் வலியுறுத்தினார்.