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நச்சுநீர் காடாக மாறிய ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணை: அமைச்சர் ராஜீவ் நேரில் ஆய்வு ​

கெலவரப்பள்ளி அணை மாசுப் பிரச்சினை குறித்து, கர்நாடக அரசுடன் சுமுகமாகப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் ராஜீவ் தெரிவித்தார்.

கெலவரப்பள்ளி அணையில் அமைச்சர் ராஜீவ் நேரில் ஆய்வு
கெலவரப்பள்ளி அணையில் அமைச்சர் ராஜீவ் நேரில் ஆய்வு ​ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 7, 2026 at 1:33 PM IST

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கிருஷ்ணகிரி: கெலவரப்பள்ளி அணை கடுமையாக மாசடைந்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் துறை அமைச்சர் ராஜீவ் இன்று (ஜூலை 7) நேரில் ஆய்வு செய்தார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மற்றும் கர்நாடக நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாகவே தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. அதன் காரணமாக, ஓசூர் அருகே கெலவரப்பள்ளி அணையில் இருந்து தென்பெண்ணை ஆற்றில், கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக 1,000 கன அடிக்கு மேல் நீர் திறக்கப்பட்டு, வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

மேலும், கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரு பகுதியில் இருந்து வரும் சுத்திகரிக்கப்படாத தொழிற்சாலை மற்றும் குடியிருப்பு கழிவுநீர் தென்பெண்ணை ஆற்றில் கலப்பதால், தண்ணீரில் கடுமையான துர்நாற்றத்துடன் ரசாயன நுரைகள் குவியல் குவியலாகப் பெருக்கெடுத்துள்ளன.

கெலவரப்பள்ளி அணையில் அமைச்சர் ராஜீவ் நேரில் ஆய்வு ​ (ETV Bharat Tamil Nadu)

குறிப்பாக, வெள்ளநீர் செல்லும் பாதை முழுவதும் குவியல் குவியலாக, பனிப்பாறைகள் போல ரசாயன நுரை பொங்கி வழிகிறது. காற்றில் பறக்கும் இந்த ரசாயன நுரைகளால் விவசாயத் தோட்டங்கள் மற்றும் பொதுமக்களும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

​இப்பிரச்சனைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண்பதற்காக, தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் துறை அமைச்சர் ராஜீவ், கெலவரப்பள்ளி அணைப் பகுதியில் நேரில் சென்று, தீவிர ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வின் போது மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ்குமார், சார் ஆட்சியர் ஆக்ரித்தி சேத்தி, ஓசூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாலகிருஷ்ணாரெட்டி மற்றும் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.

​ஆய்வுக்குப் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ராஜீவ், ​"இது பல்லாண்டு கால சவாலாகும். 2020-ஆம் ஆண்டின் கூட்டுக் குழு அறிக்கையின்படி, கர்நாடகப் பகுதியில் இருந்து, நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 1,400 MLD கழிவுநீர் ஆற்றில் கலப்பதே இந்த மாசுபாட்டிற்கு முக்கியக் காரணம். ஆற்றுத் தண்ணீரில் 'கழிவுக் கோலிஃபார்ம்' பாக்டீரியாக்களும், சோப்புத் துகள்களும் அதிகமாக உள்ளன.

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மேலும், அணையின் நீர் உயரமாகக் கீழே விழும் போது ஏற்படும் வேகத்தினால், இவை ஆபத்தான ரசாயன நுரையாக மாறுகின்றன. மேலும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் உத்தரவின்படி கெலவரப்பள்ளி அணை மாசுப் பிரச்சனை குறித்து, விரிவான ஆய்வு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசுடன் சுமுகமாகப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, கெலவரப்பள்ளி அணையைத் தூய்மையாக மாற்ற போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்” என்று உறுதியளித்தார்.

TAGGED:

KRISHNAGIRI
MINISTER RAJEEV
கெலவரப்பள்ளி அணை மாசுப் பிரச்சனை
அமைச்சர் ராஜீவ்
KELAVARAPALLI DAM POLLUTION

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