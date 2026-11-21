தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளை சம்பவம் : நடந்தது எப்படி? நடித்துக் காட்டிய நிஷாந்த்!
மதுரையில் நடந்த தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளை சம்பவம், பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய நிலையில், கொள்ளையை அரங்கேற்றியது எப்படி? என்பதை காவல்விசாரணையில் நிஷாந்த் நடித்துக் காட்டியுள்ளார்.
Published : November 21, 2026 at 11:46 AM IST
மதுரை: மதுரை பைபாஸ் சாலையில் உள்ள தனிஷ்க் நகைக்கடையில் சுமார் 11 கிலோ 384 கிராம் எடையுள்ள தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நிஷாந்த், ஒரு நாள் காவல் விசாரணைக்கு பின், மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். விசாரணையின்போது கொள்ளைக்குப் பயன்படுத்திய இருசக்கர வாகனம், ஸ்பிரேயர், முகமூடி, கடப்பாரை உள்ளிட்ட பொருட்களை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
11 கிலோவுக்கும் அதிகமான நகைகள் கொள்ளை!
மதுரை பைபாஸ் சாலையில் புதிதாகத் திறக்கப்பட்ட தனிஷ்க் நகைக்கடையில், கடந்த 12-ஆம் தேதி அதிகாலை புகுந்த மர்ம நபர் ஒருவர், சுமார் 11 கிலோ 384 கிராம் எடையுள்ள நகைகளைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றார்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக மதுரை பழங்காநத்தம் அருட்பெருஞ்ஜோதி தெருவைச் சேர்ந்த நிஷாந்த் என்பவரை காவல்துறையினர் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி மதுரை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
கொள்ளைச் சம்பவத்தில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா? கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகளைப் பதுக்கி வைக்கவும், எடுத்துச் செல்லவும் வேறு யாருடைய உதவியாவது கிடைத்ததா? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்த காவல்துறையினர் முடிவு செய்தனர்.
இதையடுத்து நிஷாந்தை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி எஸ்.எஸ்.காலனி காவல்துறையினர் மதுரை மாவட்ட முதலாவது விரைவு நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்தனர். இதையடுத்து, மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ராஜபிரபு, நிஷாந்தை ஒரு நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளித்தார்.
இப்படித் தான் கொள்ளையடித்தேன் - நடித்துக் காட்டிய நிஷாந்த்
அதனைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் நிஷாந்திடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில், கொள்ளைச் சம்பவத்தின்போது மூன்று இருசக்கர வாகனங்களைப் பயன்படுத்தியதாக அவர் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து, கொள்ளைக்குப் பிறகு தப்பிச் சென்ற சேலத்திற்கு நிஷாந்தை அழைத்துச் சென்ற காவல்துறையினர், அங்கு அவர் பயன்படுத்திய இருசக்கர வாகனத்தைப் பறிமுதல் செய்தனர்.
பின்னர் மதுரைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட நிஷாந்தை, கொள்ளை நடைபெற்ற தனிஷ்க் நகைக்கடை, அவரது வீடு மற்றும் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகளைப் புதைத்து வைத்திருந்ததாகக் கூறப்படும் மாடக்குளம் வயல்வெளி ஆகிய இடங்களுக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு கொள்ளைச் சம்பவத்தை எவ்வாறு அரங்கேற்றினார் என்பதை நிஷாந்த் நடித்துக் காட்டினார்.
இதனை காவல்துறையினர் பதிவு செய்துகொண்டனர். மேலும், கொள்ளைக்குப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் ஸ்பிரேயர், முகமூடி மற்றும் நகைகளைப் புதைத்து வைக்கப் பயன்படுத்திய கடப்பாரைக் கம்பி உள்ளிட்ட பொருட்களையும் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
சிரித்தபடி சிறைக்கு சென்ற நிஷாந்த்
ஒரு நாள் காவல் விசாரணை நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, நிஷாந்த் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். பின்னர் மதுரை மாவட்ட முதலாவது விரைவு நீதிமன்ற நீதிபதி ராஜபிரபு முன்பாக மீண்டும் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
அப்போது, "விசாரணையின்போது காவல்துறையினர் துன்புறுத்தினார்களா அல்லது வேறு ஏதேனும் தெரிவிக்க விரும்புகிறாரா?" என நீதிபதி கேட்டார். அதற்கு நிஷாந்த், "எதுவும் இல்லை" எனப் பதிலளித்தார். இதையடுத்து, நிஷாந்தை வரும் டிசம்பர் 4-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, பலத்த காவல்துறை பாதுகாப்புடன் மதுரை மத்திய சிறைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட நிஷாந்த், காவல்துறை வாகனத்தில் ஏறும்போது சிரித்தபடியே சென்றார்.
விரைவில் அடுத்தகட்ட விசாரணை?
இதுகுறித்து நிஷாந்தின் வழக்கறிஞர் பெரியராசு செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "ஒரு நாள் காவலில் எடுத்து காவல்துறையினர் நிஷாந்திடம் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையின்போது நிஷாந்திற்கு எந்தவிதமான காயமும் ஏற்படவில்லை. வழக்கறிஞரான என்னைச் சந்திக்கவும் காவல்துறையினர் அனுமதி அளித்தனர்" என்றார்.
ஒரு நாள் காவல் விசாரணை நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகள் முழுமையாக மீட்கப்பட்டுள்ளனவா? இந்தக் கொள்ளைச் சம்பவத்தில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்து காவல்துறையினரின் அடுத்தகட்ட விசாரணையில் தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.