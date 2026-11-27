சபரிமலைக்கு மாலை அணிந்த மாணவர்களை வகுப்பறைக்கு வெளியே அமர வைத்ததாக புகார் - பள்ளி நிர்வாகம் மறுப்பு
எந்தவொரு மாணவரின் மத நம்பிக்கையையோ, மதச் சுதந்திரத்தையோ பாதிக்கும் வகையிலான ஒழுக்கக் கட்டுப்பாடுகள் அல்லது நடவடிக்கைகளைப் பள்ளி நிர்வாகம் ஒருபோதும் மேற்கொண்டதில்லை என விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 10:13 AM IST
மதுரை: சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்குச் செல்வதற்காக மாலை அணிந்து பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்களை வகுப்பறைக்கு வெளியே அமர வைத்ததாக எழுந்த புகாருக்கு பள்ளி நிர்வாகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் அருகே நாகமலை புதுக்கோட்டை பில்லர் சாலையில் தனியார் மேல்நிலைப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பள்ளியில் 7 மற்றும் 6-ஆம் வகுப்புகளில் சகோதர்கள் இருவர் படித்து வருகின்றனர்.
இவர்கள் இருவரும் அவரின் தந்தையுடன் சேர்ந்து சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்குச் செல்வதற்காக மாலை அணிந்துள்ளார். இதையடுத்து, காலணிகள் அணியாமல் மாணவர்கள் இருவரும் பள்ளிக்கு வழக்கம்போல் சீருடையில் சென்றுள்ளனர்.
அப்போது, பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் ஆசிரியர்கள், பள்ளிக்கு வரும்போது காலணிகள் அணிந்து வர வேண்டும் என்றும், விபூதி, சந்தனம் உள்ளிட்ட மத அடையாளங்களுடன் வரக்கூடாது என்றும் கூறி, மாணவர்கள் இருவரையும் வகுப்பறைக்குள் அனுமதிக்காமல் வெளியே அமர வைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக மாணவர்கள் வகுப்பறைக்கு வெளியே அமர வைக்கப்பட்டதாகவும் பெற்றோர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து பள்ளி நிர்வாகத்திடம் கேட்டபோது, பள்ளியில் மாணவர்கள் கட்டாயம் காலணிகள் அணிந்து வர வேண்டும் என்றும், விபூதி, சந்தனம் உள்ளிட்டவற்றை அணிந்து வர அனுமதி இல்லை என்றும் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளது என தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், கடந்த ஆண்டும் இதேபோன்று ஐயப்ப மாலை அணிந்து வந்தபோது மாணவர்கள் இருவருக்கும் பிரச்சினை ஏற்பட்டதாகவும், தற்போது மீண்டும் அதே நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பெற்றோர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக ஏற்கெனவே வேறு சில பெற்றோர்களும் பள்ளி நிர்வாகத்திடம் புகார் தெரிவித்தும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றும் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
பள்ளி நிர்வாகம் விளக்கம்
இதற்கிடையே, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தனியார் மேல்நிலைப் பள்ளியின் தாளாளர் அருட்தந்தை ஜெயபால் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அதில், ”பள்ளி முதல்வருடன் கலந்துரையாடவதற்காக பெற்றோர் வரும்வரை காத்திருக்குமாறு மட்டுமே தெரிவிக்கப்பட்டது.
பள்ளியின் வழக்கமான நெறிமுறைகள் மற்றும் மாணவர் நலன் தொடர்பான பொதுவான அறிவுறுத்தல்களின் ஒரு பகுதியாகவே, ஆசிரியர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
மேலும், விரதம் இருக்கும் காலங்களில் மாணவர்களின் உடல்நலம் மற்றும் வகுப்புகளுக்குத் தொடர்ந்து வருவதன் அவசியத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, உடல்நலத்திற்கும் கல்விக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் மாற்று வழிகளைக் கருத்தில் கொள்ளுமாறு பொதுவாக அறிவுறுத்தப்பட்டது.
ஆனால், பெற்றோர் இந்த அறிவுறுத்தல்களைத் தவறாகப் புரிந்துகொண்டதாகத் தெரிகிறது. இப்பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களில் 99 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். கடந்த 25 ஆண்டுகால பள்ளியின் வரலாற்றில் இதுபோன்ற சம்பவம் எதுவும் நிகழ்ந்ததில்லை.
அரசின் எவ்வித நிதி உதவியுமின்றி ஏழை, எளிய குழந்தைகளுக்குத் தரமான கல்வி வழங்கும் உயரிய நோக்கத்துடன் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. சாதி, மத வேறுபாடுகளைக் கடந்து அனைத்து மாணவர்களும் சமமான அன்புடனும் மரியாதையுடனும் நடத்தப்படுகிறது.
எந்தவொரு மாணவரின் மத நம்பிக்கையையோ, மதச் சுதந்திரத்தையோ பாதிக்கும் வகையிலான ஒழுக்கக் கட்டுப்பாடுகள் அல்லது நடவடிக்கைகளைப் பள்ளி நிர்வாகம் ஒருபோதும் மேற்கொண்டதில்லை” என்று விளக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.