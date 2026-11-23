மதுரை மல்லி கிலோ ரூ.2500 - விண்ணை தொடும் அளவுக்கு விலை உயர்ந்ததற்கு என்ன காரணம்?
பனிப்பொழிவு காரணமாக விளைச்சல் குறைந்ததால், ஒன்றரை டன்னுக்கும் குறைவாகவே மல்லிகைப்பூ வரத்து உள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 23, 2026 at 1:59 PM IST
மதுரை: கார்த்திகை மாதத்தில் ஐயப்ப சீசன் என்பதாலும் முகூர்த்த நாட்கள், கோயில் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டும் பூக்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
மதுரை மலர்ச்சந்தையில் மல்லிகைப் பூ இன்று கிலோ ரூ.2500க்கு விற்பனையாகிறது. விளைச்சல் குறைவால் ஒன்றரை டன்னுக்கும் குறைவாகவே மல்லிகைப்பூ வரத்து உள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மதுரை மாட்டுத்தாவணி எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் அருகே அமைந்துள்ளது ஒருங்கிணைந்த மலர் வணிக வளாகம். இங்கு வாடிப்பட்டி, பாலமேடு, அலங்காநல்லூர், சத்திரப்பட்டி, மேலூர், கொட்டாம்பட்டி, திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம் ஆகிய மதுரை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் விளைவிக்கப்படும் மலர்கள் மட்டுமின்றி, அண்டை மாவட்டங்களான ராமநாதபுரம், விருதுநகர், தேனி, திண்டுக்கல், சிவகங்கை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்தும் பல்வேறு வகையான பூக்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன.
வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி
குறிப்பாக மேற்கண்ட பகுதிகளில் விளையும் மதுரை மல்லிகைக்கு உலகளாவிய சந்தை வாய்ப்புகள் உண்டு. அதன் மணம், தரம் ஆகியவற்றின் காரணமாக மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்து கிடைத்துள்ளது. இதன் காரணமாக மதுரையிலிருந்து விமானம் மூலம் சிங்கப்பூர், மலேசியா, துபாய் உள்ளிட்ட அரபு நாடுகளுக்கும் மதுரை மல்லி டன் கணக்கில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் நாளை திருக்கார்த்திகை என்பதால், மதுரை மலர்ச்சந்தையில் மல்லிகை பூவின் விலை கிலோ ரூ.2,500க்கு விற்பனையாகிறது.
மதுரை மலர் சந்தையில் பூக்கள் விலை நிலவரம்
- மதுரை மல்லி கிலோ ரூ.2500,
- பிச்சி ரூ.1200,
- முல்லை ரூ.1200,
- செவ்வந்தி ரூ.200,
- சம்பங்கி ரூ.300,
- செண்டு மல்லி ரூ.100,
- கனகாம்பரம் ரூ.1500 ,
- ரோஜா ரூ.300,
- பட்டன் ரோஜா ரூ.250,
- பன்னீர் ரோஜா ரூ.350,
- கோழிக்கொண்டை ரூ.150,
- அரளி ரூ.490,
- மரிக்கொழுந்து ரூ.200,
- தாமரை (ஒன்றுக்கு) ரூ.30 என விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இது குறித்து மதுரை மாட்டுத்தாவணி மீனாட்சி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் முருகன் கூறுகையில், "திருக்கார்த்திகையை முன்னிட்டு பூக்களின் விலை கணிசமாக விலையேற்றம் கண்டுள்ளது. மேலும் மாவட்டத்தில் நிலவும் பனிப்பொழிவு காரணமாக பூக்களின் விளைச்சலும் மந்தமாக உள்ளது. மதுரை மலர் சந்தைக்கு மல்லிகைப்பூ ஒன்றரை டன்னுக்கும் குறைவாகவே பூக்கள் வருகின்றன. தற்போது பனிக்காலம் என்பதால் விளைச்சல் மந்தமாகவே இருக்கும். அதனால் விலையும் அதிகமாகவே இருக்கும்" என தெரிவித்தார்.