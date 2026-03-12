இந்தியாவிலேயே அமைதியான மாநிலம் தமிழ்நாடு தான்-அமைச்சர் ரகுபதி பெருமிதம்
மழை காலத்தில் நெல் கொள்முதல் ஈரப்பதம் அளவை உயர்த்தாத பாஜக அரசு, தமிழ்நாட்டில் நுழைய முடியாது என்று அமைச்சர் ரகுபதி கூறினார்.
Published : March 12, 2026 at 5:41 PM IST
சென்னை: இந்தியாவிலேயே சிறந்த மற்றும் அமைதியான மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் என்று தமிழ்நாடு சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபத இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "தேர்தல் வந்துவிட்டால் மட்டும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தமிழகம் வருகிறார்; பாஜக அரசு விவசாயிகளுக்கு என்ன செய்துள்ளது?, விவசாயிகள் போராட்டம் மீது கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல் நடத்திய அரசு தான் பாஜக அரசு; திருச்சியில் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக இருப்பதுபோல் பிரதமர் வேடம் போடுகிறார். அமெரிக்க விவசாயப் பொருட்களை இந்தியாவில் விற்க அனுமதி கொடுத்து இந்திய விவசாயிகளுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தியவர் பிரதமர் மோடி.
விவசாயிகள் குறித்து பேசுவதற்கு பிரதமருக்கு எந்தவித தார்மீக உரிமையும் இல்லை. அதிமுக ஆட்சியில் விவசாயிகளுக்கு எதிரான 3 வேளாண் சட்டங்களையும் ஆதரித்தது. ஆனால் திமுக வேளாண்மைத்துறைக்கென தனி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்கிறது. அதிமுக ஆட்சியைவிட திமுக ஆட்சியில் நெல் சாகுபடி அதிகரித்துள்ளது. திமுக ஆட்சியில் 2 லட்சம் இலவச விவசாய மின் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுக ஆட்சியில் பாலியல் புகார் அளித்தால் காவல்நிலையத்தில் எடுக்காமல் இருந்தனர். ஆனால் திமுக ஆட்சியில் பெண்கள் தைரியமாக புகார் அளிப்பதால் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
திமுக அரசு மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி பொதுமக்கள் தைரியமாக வந்து புகார் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறி புகார் அளிப்பவர்களுக்கு பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இந்தியாவிலேயே சிறந்த மற்றும் அமைதியான மாநிலம் தமிழ்நாடு தான். அதிமுக ஆட்சியில் சேலம்- சென்னை எட்டு வழிச்சாலைக்கு எதிராக போராடிய விவசாயிகள் மீது வழக்கு போடப்பட்டது. மதுரையில் விவசாயத்தை அழிக்க காரணமாக இருக்கக் கூடிய டங்ஸ்டன் சுரங்கம் அமைக்கும் பணிக்கு மாநிலங்களவையில் ஆதரவளித்தது அதிமுக தான்.
|இதையும் படிங்க: 12-ம் வகுப்பு மாணவி கொலை: விளாத்திகுளம் காவல் ஆய்வாளர் சஸ்பெண்ட்
தமிழ்நாட்டில் இந்தியா கூட்டணியை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பதால் தான் முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டிற்கும், டெல்லிக்கும் நடக்கும் தேர்தல் என்று கூறியுள்ளார். ஊழல் குறித்து என்டிஏ தலைவர்கள் என்ன சொன்னாலும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை. தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா விளையவில்லை; வெளிமாநிலங்களில் இருந்து கொண்டு வருகிறார்கள்; அதை தடுக்க வேண்டியது மத்திய அரசின் பொறுப்பு. அவ்வாறு வெளி மாநிலங்களில் இருந்து கொண்டு வரும் கஞ்சா போதைப்பொருட்களை தமிழ்நாடு அரசு தடுத்து நிறுத்தி அழித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
மழைகாலத்தில் நெல் கொள்முதல் ஈரப்பதம் அளவை உயர்த்தாத பாஜக அரசு, தமிழ்நாட்டில் நுழைய முடியாது; சூப்பர் பாஸ்ட் என்ஜின் மூலம் தமிழ்நாடு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. என்டிஏ கூட்டணியால் தமிழ்நாட்டில் எதுவும் செய்ய முடியாது" என்று தெரிவித்தார்.