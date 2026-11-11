சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை: 2ஆவது நாளாக காவல்துறை உயர் அலுவலர்களுடன் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை
தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம், அண்மையில் நடைபெற்ற குற்றச் சம்பவங்கள் மற்றும் காவல்துறை மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.
Published : November 11, 2026 at 3:37 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக காவல்துறை உயர் அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
தமிழ்நாட்டில் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் குற்றங்கள் ஆகியவை குறித்த தொடர் செய்திகள் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக தீபாவளி பண்டிகையன்று ஒரே நாளில் 8 கொலைச் சம்பவங்கள் நடைபெற்றதாக காவல்துறை தெரிவித்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
மேலும், தலைநகர் சென்னையில் நேற்று மட்டும் 3 கொலைச் சம்பவங்கள் அரங்கேறியுள்ளன. இதுபோன்று தொடர் குற்றச் சம்பவங்கள் நடைபெற்ற நிலையில், தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாக திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனங்களை முன்வைத்தனர்.
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக காவல்துறை உயர் அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
இதுதொடர்பாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று (நவ.11) நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் மற்றும் உளவுத்துறை ஐ.ஜி அஸ்ரா கார்க் ஆகியோர் முதலமைச்சரைச் சந்தித்துப் பேசினர்.
இந்தச் சந்திப்பின்போது, தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம், அண்மையில் நடைபெற்ற குற்றச் சம்பவங்கள் மற்றும் காவல்துறை மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.
இதே போன்று, நேற்று (நவ.10) நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்திலும் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், உள்துறைச் செயலாளர் கார்த்திக், டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால், உளவுத்துறை ஐ.ஜி அஸ்ரா கார்க் உள்ளிட்ட காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
அப்போது, தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாக்க உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும், குற்றச் சம்பவங்களைத் தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தவும் முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
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இதன் தொடர்ச்சியாக, மாநிலம் முழுவதும் இரண்டு நாட்களில் நூற்றுக்கணக்கான ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்டவர்களிடம் விசாரணை நடத்தியதாகவும் காவல்துறை சார்பில் செய்திக் குறிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
மேலும், தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம் தொடர்பாக ஆளுநரிடம் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிக்கை கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக காவல்துறை உயர் அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியிருப்பது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.