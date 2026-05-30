பெற்றோரிடம் வசூலிக்கும் ஒவ்வொரு பைசாவிலும் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்க வேண்டும் - தனியார் பள்ளிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவு
கோடை விடுமுறை முடிந்து ஜூன் 4 ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில், இந்த முக்கிய உத்தரவு வெளியாகியுள்ளது.
Published : May 30, 2026 at 1:37 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து தனியார் பள்ளிகளும், அரசு நிர்ணயித்த கல்விக் கட்டண விவரங்களை பொதுமக்களின் பார்வைக்கு விளம்பர பலகைகளிலும், இணையதளங்களிலும் கட்டாயமாக வெளியிட வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.
கோவை சேரன் நகரை சேர்ந்தவர் லியாகத் அலி. இவர் 2022 அக்டோபரில், தனியார் மெட்ரிக் பள்ளிகளில் அரசு வழிகாட்டுதலின்படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டண விவரங்கள் குறித்து, தகவல் கேட்டு விண்ணப்பித்திருந்தார்.
அவரது மனுவை, அதிகாரிகள் முறையாக கையாண்டு தகவல் வழங்காமல், ஒரு துறையிலிருந்து மற்றொரு துறைக்கு மாற்றி மாற்றி அனுப்பி உள்ளனர். இதனால், மனுதாரர் மேல்முறையீடு செய்தார். அந்த மனு, மாநில தகவல் ஆணையர் இளம்பரிதி முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரர் கோரிய முழுமையான தகவல்களை தயாரித்து, இரு வார காலத்திற்குள், கட்டணமின்றி விரைவு தபால் மூலம் கோயம்புத்தூர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டது.
மேலும், பெற்றோர்கள் தங்களின் பொருளாதாரத் திறனை மீறி கல்விக்காகப் பணம் செலுத்துவதால், அவர்கள் செலுத்தும் ஒவ்வொரு பைசாவிற்கும் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்க வேண்டும் என்று மாநில தகவல் ஆணையம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
மெட்ரிக், சி.பி.எஸ்.இ மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் தங்களின் வகுப்புவாரியான கல்விக் கட்டண விவரங்களை வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும்.
பள்ளியின் முக்கிய நுழைவாயிலில் உள்ள விளம்பரப் பலகை, பள்ளியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பப் படிவங்கள் ஆகியவற்றில் கட்டண விவரங்களை அச்சடிக்க வேண்டும்.
அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களும் ஆய்வு செய்து, உறுதிப்படுத்திய விவர அறிக்கையை, வரும் ஜூன் 15-ம் தேதி ஆணையத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எனவும், இந்த அறிக்கையை ஜூன் 16-ம் தேதி தனியார் பள்ளிகளின் இயக்குநர் நேரில் வந்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எனவும் மாநில தகவல் ஆணையர் இளம்பரிதி உத்தரவிட்டார்.
தமிழ்நாட்டில் கோடை விடுமுறை முடிந்து ஜூன் 4-ம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் நிலையில், மாநில தகவல் ஆணையத்தின் இந்த உத்தரவு பெற்றோர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.