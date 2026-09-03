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கோயில்களின் சொத்து விவரங்களை 3 மாதங்களில் அறிவிப்பு பலகையில் வெளியிடுக - மாநில தகவல் ஆணையம் உத்தரவு

இந்துசமய அறநிலையத்துறை தொடர்பாக தகவல்கள் கோரி 2000-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் ஆணையத்தில் நிலுவையில் உள்ளதாக மாநில தகவல் ஆணையர் வி.பி.ஆர். இளம்பரிதி குறிப்பிட்டார்.

தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையம் இலச்சினை
தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையம் இலச்சினை (Tamil Nadu Information Commission)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 5:20 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கோயில்களின் சொத்துகள், குத்தகைதாரர்களின் விவரங்களை 3 மாதங்களில் அறிவிப்பு பலகையில் வெளியிட வேண்டும் என இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை திருவான்மியூர் மருந்தீஸ்வரர் கோவிலுக்குச் சொந்தமான நிலத்தில் ஆக்கிரமித்துக் கட்டப்பட்டுள்ள வீடுகள் மற்றும் அவற்றின் வாடகை விவரங்களை வழங்கக் கோரி, சென்னை மந்தைவெளியைச் சேர்ந்த மு.ரவிசங்கர் என்பவர் தகவல் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ், மாநில தகவல் ஆணையத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனுவை விசாரித்த மாநில தகவல் ஆணையர் வி.பி.ஆர். இளம்பரிதி, இந்து சமய அறநிலையத்துறை தொடர்பாக தகவல்கள் கோரி 2000-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் ஆணையத்தில் நிலுவையில் உள்ளதாக தெரிவித்தார்.

அவற்றில் பெரும்பான்மையானவை, அதாவது 90 சதவீதத்துக்கும் மேலான வழக்குகள் பல்வேறு கோயில்களின் சொத்து விவரங்கள் தொடர்பான தகவல்கள் கேட்டு தாக்கல் செய்யப்பட்டவை என குறிப்பிட்டார்.

இதனால், அனைத்து கோயில்களுக்கும் சொந்தமான சொத்துகளின் முழு விவரங்கள், தற்போதைய குத்தகைகாரர்களின் விவரங்களை 90 நாட்களுக்குள் (3 மாதம்), சம்பந்தப்பட்ட கோயில்கள், அறநிலையத் துறை அலுவலகங்களின் அறிவிப்பு பலகைகளில் வெளியிட வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மேலும், கோயில் சொத்துகளின் வாடகை மற்றும் வாடகை நிலுவைத் தொடர்பான விவரங்கள், வாடகை செலுத்த தவறியவர்களின் பெயர்கள், சொத்துகள் ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளிட்ட விவரங்களையும் வெளியிட வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.

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இவைமட்டுமின்றி, கோவிலுக்குச் சொந்தமான உலோகப் பொருட்கள், வைப்பு நிதி குறித்த விவரங்கள், கோயில்களின் சேவைக் கட்டண விவரங்கள், பக்தர்களுக்கான வசதிகள், வரவு-செலவு தணிக்கை அறிக்கைகள் ஆகியவற்றை வெளியிட வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த உத்தரவுகளை செயல்படுத்தியது தொடர்பான ஆவணங்களுடன், இந்துசமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலக பொது தகவல் அதிகாரி, நவம்பர் 30-ஆம் தேதி அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என மாநில தகவல் ஆணையர் இளம்பரிதி தனது உத்தரவில் தெரிவித்திருக்கிறார்.

இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் செயல்படும் கோயில்களின் சொந்துகள் குறித்து சமீபகாலமாக வழக்குகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையத்தின் இந்த உத்தரவு முக்கிய கவனம் பெற்றுள்ளது.

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TEMPLE PROPERTY AND LEASE DETAILS
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கோயில் சொத்து விவரங்கள்
தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையம்
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