எஸ்.ஐ.ஆர் விவகாரம்: ஞானேஷ் குமாரை கண்டித்து சென்னையில் அக்.15 இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
ஜனநாயகத்தின் பேரழிவில் இருந்து பாதுகாக்கும் இந்த போராட்டத்திற்கு சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பு மக்களும், ஒத்த கருத்துடைய அரசியல் கட்சிகளும் ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
Published : October 3, 2026 at 2:45 PM IST
சென்னை: எஸ்.ஐ.ஆர் விவகாரத்தில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை கண்டித்து, இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் அக்டோபர் 15-ஆம் தேதி சென்னையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் அறிவித்துள்ளார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளில் குளறுபடிகள் நடைபெற்றதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டில், இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்க வலியுறுத்தி இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளின் சார்பிலும் எஸ்.ஐ.ஆர் மற்றும் ஞானேஷ் குமாரை கண்டித்து போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக கடந்த செப்டம்பர் 30-ஆம் தேதி டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டத்தில் அக்டோபர் 2 முதல் 8 வரை மாவட்ட தலை நகரங்களில் போராட்டம் நடத்தவும், 6-ஆம் தேதி இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தை முற்றுகையிடவும் முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
சென்னையில் அக்.15ஆம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
இதனையடுத்து, இதுதொடர்பாக தமிழகத்தில் போராட்டம் நடத்துவது குறித்து தமிழ்நாட்டின் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள சத்தியமூர்த்தி பவனில் இன்று (அக்.3) நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், வி.சி.க தலைவர் திருமாவளவன், த.வெ.க அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, மரிய வில்சன், ம.தி.மு.க பொதுச் செயலாளர் வைகோ, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் சண்முகம், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் பொதுச்செயலாளர் அபூபக்கர், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் ரவீந்திரநாத் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
இந்த கூட்டத்தை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், “எஸ்.ஐ.ஆர் என்ற பெயரில் இந்திய ஜனநாயகத்தை குழி தோண்டி புதைக்கும் வகையிலும், வாக்காளரின் வாக்குரிமைகளை பறிக்கும் வகையிலும் இந்திய தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை கருவியாக பயன்படுத்தும் பா.ஜ.கவை இந்தியா கூட்டணி வன்மையாக கண்டிக்கிறது. ஞானேஷ் குமாரை உடனடியாக பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்.
எஸ்.ஐ.ஆர் விவகாரத்தில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையில் சென்னையில் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதில் இந்தியா கூட்டணியின் தமிழ்நாடு கட்சிகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்பார்கள். ’ஜனநாயகம் காப்போம்’ என்ற பெயரில் அக்டோபர் 13, 14 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாட்டின் மாவட்ட தலைநகரங்களில் இந்தியா கூட்டணி பங்கு பெறும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
ஜனநாயகத்தின் பேரழிவில் இருந்து பாதுகாக்கும் இந்த போராட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பு மக்களும், ஒத்த கருத்துடைய அரசியல் கட்சிகளும், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும் பங்கேற்று ஆதரவு வழங்க வேண்டும்.
இந்தியா கூட்டணியில் இணைந்து பணியாற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்வந்துள்ளது. பா.ஜ.கவை எதிர்க்கும் அனைவரும் இந்தியா கூட்டணிக்கு வர வேண்டும். ஆர்.எஸ்.எஸ், பா.ஜ.க, அமித்ஷா, மோடி ஆகியோர் இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தை காலி செய்யும் வேலையை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கான போராட்டம்தான் இது” என்றார்.
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தொடர்ந்து அவரிடம் இந்த கூட்டத்திற்கு தி.மு.கவிற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதா? என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், இந்த கூட்டத்திற்கு யாரெல்லாம் வர வேண்டுமோ, அவர்களுக்கு எல்லாம் நாங்கள் அழைப்பு விடுத்துள்ளோம். வராத தலைவர்களைப் பற்றி நான் பேச முடியாது.
டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்தியா கூட்டணியில் யாரெல்லாம் பங்கேற்றார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த கூட்டத்தை பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. தி.மு.கவை பொருத்தவரை காங்கிரஸ் கூட்டத்திற்கு வரமாட்டோம் என்று சொல்கிறார்கள். இது குறித்து நீங்கள் அவர்களிடம்தான் கேட்க வேண்டும்” எனக் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்தியா கூட்டணியை ஒருங்கிணைக்கும் பணியும், தலைமை தாங்கும் பணியும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உடையது. அதே பணியைத்தான் தமிழ்நாட்டிலும் செய்து வருகிறோம். இந்தியா கூட்டணி காங்கிரஸ் தலைமையில் நடைபெறுகிறது. மதசார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றி கூட்டணி தவெக தலைமையில் நடைபெறுகிறது. இவைதான் இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்.
இந்தியா கூட்டணியில் முதல் முறை தமிழக வெற்றி கழகம் இணைந்து எங்களுடன் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதுதான் இந்த கூட்டத்தின் முக்கிய செய்தி” என்றார்.