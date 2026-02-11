ஆஸ்திரியாவுக்கு கடத்தப்பட்ட விஷ்ணு, கருடர் சிற்பத்துடன் கூடிய கல்தூண் - மீட்பு நடவடிக்கை தீவிரம்

ETV Bharat / state

சுமார் அரை டன் எடை கொண்ட கல் தூண் கிரானைட் கல்லால் செய்யப்பட்டதாகவும், அது வட தமிழ்நாட்டின் தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மண்டலத்தை சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் என சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆஸ்திரியாவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கோயில் கல்தூண்
ஆஸ்திரியாவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கோயில் கல்தூண் (X/ @Raghuvp99)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 11, 2026 at 7:41 PM IST

சென்னை: ஆஸ்திரியா நாட்டிற்கு கடத்தப்பட்ட விஷ்ணு, கருடர் சிற்பங்கள் அடங்கிய கல்தூணை மீட்கும் பணியில் தமிழ்நாடு சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் இருந்து திருட்டு போன தொன்மையான சிலைகள் மற்றும் கலைப் பொக்கிஷங்களை உள்நாடு மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளில் இருந்து மீட்க தமிழ்நாடு சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு திருச்சி சரக கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் பாலமுருகனுக்கு ஒரு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. அதில் விஷ்ணு, கருடர், முனிவர் மற்றும் அம்ச பறவை சிற்பங்கள் உள்ள சுமார் அரை டன் எடை கொண்ட தொன்மையான கல் தூண் ஆஸ்திரிய நாட்டில் உள்துறை அதிகாரிகளால் கைப்பற்றப்பட்ட தகவல் கிடைத்தது.

அந்த கல் தூணின் புகைப்படங்களும், அதனை மூடியிருந்த பெட்டியின் மீது ’அசாம் கோல்டிப்ளை அண்ட் போர்ட் அசாம் கோல்டிப்ளை நார்த் இண்டியா’ என எழுதப்பட்டிருந்த எழுத்துகளுடன் கூடிய புகைப்படங்களும் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவுக்கு கிடைத்துள்ளன.

இதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அந்த கல்தூண் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான கோயில்களில் காணப்படும் பொதுவான சிற்ப அமைப்புகளுடன் இருந்தது. மேலும், அந்த கல்தூண் எந்த கோயிலில் இருந்து திருடப்பட்டது என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். ஆனால், அதனை உடனடியாக கண்டறிய முடியவில்லை.

இதனையடுத்து, கல்தூணின் புகைப்படங்களை ஆய்வு செய்த சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு காப்பாளர் ஸ்ரீராமன், அந்த கல்தூண் கிரானைட் கல்லால் செய்யப்பட்டதாகவும், அது வட தமிழ்நாட்டின் தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மண்டலம் அல்லது 18–19 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் சித்தூர் மாவட்டம் அல்லது கர்நாடக மாநிலத்தின் கோலார் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் என கருத்து தெரிவித்தார்.

மேலும், இந்த கல்தூண் நான்கு கால்கள் கொண்ட சிறிய மண்டபங்களின் கல் தூணாகவோ, கோயில்களில் உள்ள நந்தி மண்டபம் அல்லது கருட மண்டபத்தின் கல் தூணாகவோ, அல்லது பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கான பொது மண்டபத்தின் கல் தூணாகவோ இருக்கலாம் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

இந்த நிலையில், அந்த கல்தூண் தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஏதாவது ஒரு கோயிலில் இருந்து திருடப்பட்டிருக்கலாம் எனக் கருதி, ஆஸ்திரிய நாட்டின் கலைச் சொத்துக்கள் பிரிவு அதிகாரி அனிதா மற்றும் அந்நாட்டிலுள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரி தேவி கோபிநாத் ஆகியோருக்கு, சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், இது தொடர்பாக திருட்டு, போலி ஆவணங்கள் தயாரித்தல் மற்றும் கடத்தல் நடைபெற்றுள்ளதாக முகாந்திரம் இருப்பதால், தமிழ்நாடு சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் BNS சட்டத்தின் 111, 305, 336(2), 340(2) பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், அந்த கல்தூணை ஆஸ்திரிய நாட்டில் இருந்து இந்தியாவிற்கு கொண்டு வருவதற்கான சட்ட நடவடிக்கைகளையும் அவர்கள் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

