எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம் – தமிழக ஓட்டல் சங்கம் எச்சரிக்கை
சிலிண்டர் விலை ₹150 வரை உயர்ந்து, மொத்தமாக சிலிண்டர் வாங்குபவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ₹100 முதல் ₹250 வரை தள்ளுபடியும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : March 10, 2026 at 6:18 PM IST
வேலூர்: எரிவாயு தட்டுப்பாடு காரணமாக சிலிண்டர் விலை உயரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது எனவும், உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம் உள்ளது என்றும் தமிழக ஹோட்டல் சங்கம் எச்சரித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் எரிவாயு (LPG) சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு கடுமையாக ஏற்பட்டுள்ளதாக தமிழக ஓட்டல் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் நாடுகளுக்கிடையே நடைபெற்று வரும் போர் காரணமாக இந்தியாவிற்கு வர வேண்டிய LPG விநியோகம் தாமதமாகி வருவதாக தமிழ்நாடு ஹோட்டல் சங்கத் தலைவர் வெங்கடுசுப்பு கூறினார்.
முன்பு பாரசீக வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவிற்கு எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வருவதற்கு சுமார் 7 நாட்கள் மட்டுமே ஆனது. ஆனால் தற்போது அந்த வழியில் போக்குவரத்து சிக்கல்கள் ஏற்பட்டதால், அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் வழியாக சுற்றி வர வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் விநியோகம் 25 நாட்கள் வரை தாமதமாகிறது.
இந்த தட்டுப்பாடு காரணமாக மத்திய அரசு தற்காலிகமாக வீடுகள், கல்லூரிகள் மற்றும் மருத்துவமனைகள் போன்ற முக்கிய இடங்களுக்கு மட்டுமே எரிவாயு வழங்க முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது. இதனால் ஹோட்டல்களுக்கு தேவையான சிலிண்டர்கள் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
தற்போது பல ஹோட்டல்களில் 1 அல்லது 2 நாட்களுக்கு மட்டுமே சிலிண்டர் இருப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், ஹோட்டல்களையும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வந்து, தடையில்லாமல் எரிவாயு வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக ஓட்டல் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
மாறாக இந்த நிலை தொடர்ந்தால், உணவகங்கள் செயல்பாட்டு நேரத்தை குறைக்கவும், குறைந்த வகை உணவுகளை மட்டுமே வழங்கவும் திட்டமிட்டுள்ளதாக சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
எரிவாயு கிடைக்காத சூழல் நீடித்தால், உணவகங்களை படிப்படியாக மூட வேண்டிய நிலையும் உருவாகலாம் என்றும் இந்த சங்கம் எச்சரித்துள்ளது. மேலும், கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு குறித்து மாநில தலைமைச் செயலாளரை சந்தித்து பேசியுள்ளதாகவும், முதலமைச்சரிடம் இதுகுறித்து கடிதம் வழங்குமாறு அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் வெங்கடுசுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
மாற்று எரிபொருள்களை பயன்படுத்தும் முயற்சிகளிலும் சிக்கல்கள் இருப்பதாகவும் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. அதாவது மின்சார அடுப்புகளுக்கு (Induction stove) மாற நினைத்தாலும், அவை சந்தையில் உடனடியாக போதுமான அளவில் கிடைப்பதில்லை. மேலும் மின்சார பயன்பாட்டு அளவை (Power Quota) உடனடியாக உயர்த்தி வழங்குவதிலும் சிக்கல்கள் உள்ளன. அதே நேரத்தில், நகரப் பகுதிகளில் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய விதிமுறைகள் காரணமாக விறகு அடுப்புகளை பயன்படுத்தவும் அனுமதி இல்லை.
பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் கேஸ் அடுப்புகளுக்கு பழகிவிட்டதால், மாற்று முறைகளில் சமையல் செய்வது சிரமமாக இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இந்த நிலை நீடித்தால், உணவகங்களில் விற்கப்படும் உணவுப் பொருட்களின் விலையும் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதாக தமிழக ஓட்டல் சங்கம் எச்சரித்துள்ளது.