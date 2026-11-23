திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்த வேண்டும் ; இந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் வலியுறுத்தல்!
"இந்துக்களின் வழிபாட்டு உரிமையை யாருக்காகவும் விட்டுக்கொடுக்க முடியாது என்றும், நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தீபம் ஏற்றப்பட்ட இடத்தில் மீண்டும் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பதுதான் தங்களது கோரிக்கை" என காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் கூறியுள்ளார்.
Published : November 23, 2026 at 8:45 AM IST
திண்டுக்கல்: திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பை அமல்படுத்த வேண்டும் என இந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த, இந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம், திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு, தமிழக அரசின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அறநிலையத்துறையின் நடவடிக்கைகள் குறித்து பல்வேறு கருத்துகளைத் தெரிவித்தார்.
"ஆணையரே மறுஆய்வு மனு தாக்கல் செய்வதா?"
அப்போது பேசிய அவர், "திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், அதனைச் செயல்படுத்த வேண்டிய அறநிலையத்துறை ஆணையரே மறுஆய்வு மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார்" என கூறினார்.
"கோயில்களைப் பாதுகாப்பதும், பக்தர்களுக்கு வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதும்தான் அறநிலையத்துறையின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்றும், பக்தர்கள் செலுத்தும் காணிக்கைப் பணத்தை வழக்கறிஞர் கட்டணம் உள்ளிட்ட செலவுகளுக்குப் பயன்படுத்துவது கண்டிக்கத்தக்கது" என்றும் விமர்சித்தார்.
"உரிமையை விட்டுக்கொடுக்க முடியாது"
மேலும், "திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது மத நல்லிணக்கத்திற்கு எதிரானது அல்ல என்றும், இந்துக்களின் வழிபாட்டு உரிமையை யாருக்காகவும் விட்டுக்கொடுக்க முடியாது" என்றும் தெரிவித்தார். "நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தீபம் ஏற்றப்பட்ட இடத்தில் மீண்டும் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பதுதான் தங்களது கோரிக்கை" என்றும் கூறினார்.
"மத நல்லிணக்கத்துக்கு எதிரானது அல்ல"
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தை அரசியல் நோக்கத்துடன் தற்போதைய அரசு பெரிதுபடுத்துவதாகக் குற்றம் சாட்டிய அவர், "அங்கு சென்று வழிபடுவதும், தீபம் ஏற்றுவதும் எவ்வாறு மத நல்லிணக்கத்திற்கு எதிராக அமையும்" எனக் கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், "தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாகவும், மாவட்ட ஆட்சியருக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது" என்றும் விமர்சித்தார்.
"தமிழகத்தில் முருகனை வைத்து அரசியலா?"
மேலும், வடஇந்தியாவில் ராமரையும், தென்னிந்தியாவில் முருகப்பெருமானையும் வைத்து அரசியல் செய்வதாகக் கூறப்படும் விமர்சனத்தையும் அவர் முற்றிலுமாக மறுத்தார். அதே நேரம் அரசியல் தலைவர்கள் திருமணம், துக்க நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பொது விழாக்களில் சந்தித்துப் பேசுவது இயல்பான நாகரீகம் என்றும், அதனை அரசியலாகப் பார்க்கக் கூடாது என்ற கருத்தையும் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் தெரிவித்தார்.
இந்தச் செய்தியாளர் சந்திப்பின்போது இந்து முன்னணி மாநில பொது செயலாளர் முருகானந்தம் செந்தில்குமார், மாநிலச் செயலாளர் முத்துக்குமார், மாநில நிர்வாக குழு உறுப்பினர் ஜெகன் மதுரை கோட்ட செயலாளர் பாலு உள்ளிட்ட 200-க்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.