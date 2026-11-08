ரூ.200 கோடிக்கு மேல் மதிப்புள்ள அரசு கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ள புதிய நிறுவனம் - அரசாணை வெளியீடு
பெருநகரங்கள், தொழில்துறை மையங்கள், தொழில்நுட்பப் பூங்காக்கள், தகவல் தொழில்நுட்ப நகரங்கள், வணிகப் பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களை உருவாக்குவது, கட்டடக் கலை வரைபடங்கள் தயாரிப்பது இந்த நிறுவனத்தின் முக்கியப் பணிகளாக இருக்கும்.
Published : November 8, 2026 at 7:26 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் 200 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மதிப்பிலான அரசு கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக, தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கட்டுமானக் கழகம் (Tamil Nadu Infrastructure and Construction Corporation – TNICC) என்ற புதிய பொதுத் துறை நிறுவனத்தைத் தொடங்க தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
2026–2027-ஆம் ஆண்டுக்கான பொதுப்பணித் துறை மானியக் கோரிக்கையின்போது, கடந்த ஆகஸ்ட் 18-ஆம் தேதி, சட்டப்பேரவையில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். அதன்படி, 1 கோடி ரூபாய் தொகுப்பு நிதியுடன், தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கட்டுமானக் கழகம் நிறுவப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த அறிவிப்பை செயல்படுத்தும் வகையில், பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர்- தலைமை இயக்குநர் மற்றும் தலைமைப் பொறியாளர் (பொது) அரசுக்கு முன்மொழிவு அனுப்பியிருந்தார். அதனைப் பரிசீலித்த அரசு, தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கட்டுமானக் கழகத்தை முழுமையாக அரசுக்குச் சொந்தமான பொதுத்துறை நிறுவனமாக நிறுவ அனுமதி அளித்துள்ளது. இதற்கான அரசாணையை பொதுப்பணித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தப் புதிய நிறுவனத்தின் மூலம், மாநிலத்தில் 200 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மதிப்பிலான அரசு கட்டுமானப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். பயன்படுத்தப்படாமல் உள்ள அரசு நிலங்களில் கட்டடங்களைக் கட்டி அரசுக்கு வருவாய் ஈட்டவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான தனியார் நிறுவனங்கள் அறிவிக்கும் கட்டுமான ஒப்பந்தங்களிலும் உரிய நடைமுறைகளின்படி இந்த நிறுவனம் பங்கேற்கலாம்.
இதுதவிர, பெருநகரங்கள் (Townships), தொழில்துறை மையங்கள் (Industrial Hubs), தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் (Tech Parks), தகவல் தொழில்நுட்ப நகரங்கள் (IT Cities), வணிகப் பூங்காக்கள் (Business Parks) உள்ளிட்ட உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களை உருவாக்குவதும், திட்ட மேலாண்மை ஆலோசனை, கட்டடக்கலை வரைபடங்கள் தயாரித்தல் மற்றும் தரக்கட்டுப்பாட்டு சேவைகளை வழங்குவதும் இந்த நிறுவனத்தின் முக்கியப் பணிகளாக இருக்கும்.
இந்த நிறுவனம், மத்திய அரசின் என்பிசிசி (இந்தியா) லிமிடெட் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு மாதிரியை அடிப்படையாகக் கொண்டு, மாநிலத்தின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அமைக்கப்பட உள்ளது. அரசின் சார்பில் ஒதுக்கப்படும் பணிகளை ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலம் செயல்படுத்தும் வகையில், டெண்டர் கோருதல் மற்றும் ஒப்பந்தங்களை நிர்வகிக்கும் பணிகளையும் மேற்கொள்ளும்.
அதேநேரத்தில், இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்துப் பணிகளுக்கும் தமிழ்நாடு வெளிப்படையான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் சட்டம், 1998-இன் படி, மின்னணு கொள்முதல் இணையதளம் வழியாக திறந்த போட்டி முறையில் டெண்டர் கோரப்பட வேண்டும் என அரசாணையில் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்கு மூலதனம் 15 லட்ச ரூபாயாகவும், தொடக்கத்தில் செலுத்தப்பட்ட பங்கு மூலதனம் 10 லட்ச ரூபாயாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும் தனித்தனியாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதுடன், சம்பந்தப்பட்ட துறையிடமிருந்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட முகமைக்கான கட்டணமும் பெறப்படும். நிறுவனத்தின் மூலதனத்தை அதிகரிப்பது, செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்துவது மற்றும் புதிய பணியாளர்களை நியமிப்பது ஆகியவை தனித்தனியாகப் பரிசீலிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மெட்ரோ அசெட் மேனேஜ்மென்ட் லிமிடெட் (CMAML) நிறுவனத்தின் தற்போதைய வரம்புக்குள் உள்ள நிலங்களின் வணிக மேம்பாட்டுப் பணிகள், இந்தப் புதிய நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வரம்பிலிருந்து விலக்கப்படலாம் என்றும் அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.