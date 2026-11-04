நீட் தேர்வு வேண்டாம் - நந்தன் நிலேகனி குழுவிடம் தமிழ்நாடு அரசு வலியுறுத்தல்
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் கடந்த ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி நீட் தேர்விற்கு எதிராக ஒருமனதாகத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதைச் சுட்டிக்காட்டி நுழைவுத் தேர்வுகளை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தப்பட்டது.
Published : November 4, 2026 at 1:44 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வை முழுவதுமாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என நந்தன் நிலேகனி தலைமையிலான மத்திய அரசின் உயர்மட்ட பணிக் குழுவிடம் முதலமைச்சர் விஜய் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை இன்று (நவம்பர் 4), சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நந்தன் நிலேகனி தலைமையிலான மத்திய அரசின் தேர்வு சீர்திருத்தங்களுக்கான உயர்மட்ட பணிக் குழு சந்தித்துப் பேசியது. அப்போது, இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்காக நடத்தப்பட்டு வரும் நீட் மற்றும் உயர் கல்விச் சேர்க்கைக்கான தேர்வுகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.
குறிப்பாக தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 11 ஆம் தேதி நீட் தேர்விற்கு எதிராக ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதைச் சுட்டிக் காட்டி நுழைவுத் தேர்வுகளை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தப்பட்டது.
மேலும், அதற்குப் பதிலாக, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மதிப்பெண்களையே சேர்க்கைக்கான அடிப்படையாகக் கொள்ள வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் கேட்டுக் கொண்டார்.
இந்த சந்திப்பில் பள்ளிக் கல்வித்துறை ராஜ்மோகன் மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.
தேர்வு சீர்திருத்தங்களுக்கான உயர்மட்ட பணிக் குழு
தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) மூலம் எம்.பி.பி.எஸ், பி.டி.எஸ் உள்ளிட்ட மருத்துவப் படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற இளநிலை நீட் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இந்த தேர்வை நாடு முழுவதும் இருந்து சுமார் 25 லட்சம் மாணவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எழுதி வருகிறார்கள்.
இந்தாண்டு நடைபெற்ற நீட் தேர்வின் வினாத் தாள் கசிந்ததையடுத்து, தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு மறுதேர்வு நடத்தப்பட்டது. இது போன்ற குளறுபடிகள் தொடர் கதையான நிலையில், நாடு முழுவதும் மாணவர்களின் போராட்டம் தீவிரமடைந்து, அதன் விளைவாக மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக தேர்வு நடைமுறையை மறுசீரமைக்க இன்ஃபோசிஸ் இணை நிறுவனர் நந்தன் நிலேகனி தலைமையில் 6 பேர் கொண்ட உயர்மட்ட பணிக் குழுவை மத்திய அரசு அமைத்தது.
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உயர் கல்வி சேர்க்கைக்காக நடத்தப்படும் பல்வேறு நுழைவுத் தேர்வுகளை வெளிப்படைதன்மையுடன் மற்றும் நேர்மையான முறையில் நடத்துவதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கலைகளை கண்டறிந்து தேவையான பரிந்துரைகளை மத்திய அரசிற்கு இந்த குழு வழங்கவுள்ளது.
இதனையடுத்து, மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், கல்வியாளர்கள், துறை நிபுணர்கள் உள்ளிட்டவர்களை சந்தித்து நந்தன் நிலேகனி தலைமையிலான குழு கருத்துக்களை கேட்டு வருகிறது.
இந்த குழு கடந்த அக்டோபர் மாதமே அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், பணிகள் நிறைவடையாததால் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த குழுவில் இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் எஸ். சோமநாத், உளவுத்துறை முன்னாள் இயக்குநர் தபன் தேகா, சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் வி. காமகோடி, மத்திய கல்வித்துறை முன்னாள் செயலாளர் அனிதா கர்வால் மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை நிபுணர் அம்ரித் லால் மீனா ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.