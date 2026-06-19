யுபிஎஸ்சி முதன்மைத் தேர்விற்கு தகுதிப் பெற்றவர்கள் ரூ.25,000 ஊக்கத்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் முதன்மைத் தேர்விற்கு தகுதிப்பெற்றவர்கள் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் ரூ.25,000 ஊக்கத்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 19, 2026 at 3:41 PM IST
சென்னை: 2026-ம் ஆண்டுக்கான யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று முதன்மைத் தேர்வை எழுதவுள்ளவர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் மூலம் வழங்கப்படும் ரூ.25 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகைக்கு இன்று (ஜூன் 19) முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஃப்எஸ் உள்ளிட்ட உயரிய பதவிகளுக்கு ஆட்களை தேர்வு செய்ய யுபிஎஸ்சி மூலம் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு ஒவ்வொரு வருடமும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்தேர்வில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து அதிகம் இளைஞர்கள் தேர்வாகுவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் மூலம் இலவச பயிற்சிகள் மற்றும் ஊக்குத்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
ஏழை, எளிய பின்புலத்தில் இருந்து வரும் இளைஞர்கள் இலவசமாக பயிற்சி பெரும் வகையிலும், அந்த பயிற்சி காலத்தில் அவர்களின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்துக்கொள்ளும் வகையில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டம் மூலம் ஏராளமான இளைஞர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.
யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் என்பது முதல்நிலை, முதன்மை மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு என மூன்று கட்டமாக நடத்தப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் முதல்நிலைத் தேர்வை எழுதும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.7,500, அதில் தேர்ச்சி பெற்று முதன்மைத் தேர்விற்கு தகுதிப் பெறுபவர்களுக்கு ரூ.25,000 மற்றும் நேர்முகத் தேர்விற்கு செல்பவர்களுக்கு ரூ.50,000 வழங்கப்படுகிறது.
அந்த வகையில், 2026-ம் ஆண்டுக்கான யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் தேர்வின் முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று முதன்மைத் தேர்விற்கு தகுதிப் பெற்றவர்கள் ஊக்கத்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அறிவிப்பில், “இத்திட்டத்தின் கீழ், 2026ஆம் ஆண்டின் யுபிஎஸ்சி குடிமைப்பணி / இந்திய வனப்பணி முதன்மைத் தேர்வுகளுக்குப் பயிற்சி மேற்கொள்ள ஏதுவாக முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு 25,000 ரூபாய் நேரடியாக மாணவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும்.
இந்த ஊக்கத்தொகையைப் பெறுவதற்கு நடப்பு ஆண்டில் (2026) யுபிஎஸ்சி குடிமைப்பணி / இந்திய வனப்பணி முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி சேர்ந்த மாணவர்கள், ஆன்லைன் மூலம் (https://portal.naanmudhalvan.tn.gov.in/upsc_registration/) 19.06.2026 முதல் 30.06.2026 வரை விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தாண்டு 1,016 காலிப்பணியிடங்களுக்கு முதல்நிலைத் தேர்வு கடந்த மே 24-ம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், இதற்கான முடிவுகள் ஜூன் 15-ம் தேதி வெளியாகின. இதில் தேசிய அளவில் 13,343 பேர் தகுதிப் பெற்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.