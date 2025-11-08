ETV Bharat / state

அழிவின் விழும்பில் பாரம்பரிய விவசாயம்... மீட்டெடுக்க பெண்களை களமிறக்கியுள்ள தமிழக அரசு!

பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை மீட்டெடுக்க விவசாய நிலம் வைத்துள்ள 10 பெண்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அவர்களுக்கு தலா ரூ.50 ஆயிரம் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மகளிர் சுய உதவிக்குழுவை சேர்ந்த பெண் விவசாயி
மகளிர் சுய உதவிக்குழுவை சேர்ந்த பெண் விவசாயி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 8, 2025 at 7:50 PM IST

-By இரா.மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: அழிந்து வரும் பாரம்பரிய விவசாயத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் பெண்களை களமிறக்கியுள்ள அரசின் முயற்சிக்கு வரவேற்பு குவிந்து வருகிறது.

விவசாயம் இந்திய பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாகவும், நம் நாட்டின் பாரம்பரியமாகவும் திகழ்கிறது. பல நூற்றாண்டுகளாக மனித நாகரிகத்தின் இன்றியமையாத ஒரு பகுதியாகவும் விவசாயம் உள்ளது. உலகிற்கே உணவளிக்கும் விவசாயத்தை கடவுளுக்கு செய்யும் சேவையாக நினைத்து விவசாயிகள் பாடுபட்டு வருகின்றனர். நாம் உண்ணும் அரிசியை விலை கொடுத்து எளிதாக கடையில் வாங்குகிறோம். ஆனால், அதனை உருவாக்க வெயில், மழை, பனி என பாராமல் விவசாயிகள் கடும் சிரமத்தோடு உழைக்கிறார்கள் என்றால் மிகையாகாது.

அழிவின் விழும்பில் பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

அரிசி நெல்லிலிருந்து வருகிறது... நெல் என்றால் ஒரே மாதிரிதானே இருக்கும் என்று பலரும் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், நெல்லில் நூற்றுக்கணக்கான வகைகள் இருப்பது இன்றைய தலைமுறையினர் பலருக்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. குறிப்பாக, இந்தியாவில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் இருந்ததாகவும், ரசாயன உரங்கள் வருகையால் அவை காலப்போக்கில் அழிந்துவிட்டதாகவும், தற்போது ஒட்டு மொத்தமாகவே 180 வகையான பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் மட்டுமே பயன்பாட்டில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இருந்தாலும், இந்த பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை பயிரிடுவதில் விவசாயிகள் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. அதற்கு முக்கிய காரணம் போதிய மகசூல் கிடைக்காததுதான். ஏனென்றால், நாம் நினைப்பது போன்று பாரம்பரிய நெல் ரகத்தை பயிரிடுவது அவ்வளவு சுலபமல்ல. அதற்கு இயற்கை உரத்தை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். முதல் மூன்று ஆண்டுகளில், எதிர்பார்த்த மகசூல் கிடைக்காமல், நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதுபோன்ற பல இன்னல்கள் காரணமாக, விவசாயிகள் பலரும் பாரம்பரிய நெல் ரகத்தை பயிரிடுவதில்லை.

தமிழக அரசின் முன்னெடுப்பு

பாரம்பரிய நெல் உற்பத்தியில் களமிறங்கியுள்ள மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர்
பாரம்பரிய நெல் உற்பத்தியில் களமிறங்கியுள்ள மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனை கருத்தில் கொண்ட தமிழக அரசு, பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை மீட்டெடுக்க ஒரு சூப்பர் திட்டத்தை செயல்படுத்தியுள்ளது. அதாவது, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சி துறை மூலம் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களை கொண்டு பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை பயிரிடும் முயற்சியில் தமிழக அரசு களமிறங்கியுள்ளது. அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இத்திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. குறிப்பாக, அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள அயன் திருவாலீஸ்வரம் மற்றும் கபாலிபாறை ஆகிய 2 கிராமங்கள் இத்திட்டத்திற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டு, குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு லோன் பணமும் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

குறைந்த வட்டியில் லோன்

இந்நிலையில், திருவாலீஸ்வரம் கிராமத்தை சேர்ந்த மகளிர் உதவி குழுவினர் பாரம்பரிய நெல்லை பயிரிடும் பணியில் இறங்கியுள்ளனர். ஏனென்றால், அயன் திருவாலீஸ்வரம் கிராமத்தில் முழுக்க முழுக்க விவசாயத்தை சேர்ந்த மக்களே வாழ்ந்து வருகின்றனர். இங்கு அதிகளவில் விவசாயம் நடைபெறுவதாலேயே, ஊரக வளர்ச்சித் துறை அதிகாரிகள் இக்கிராமத்தை தேர்வு செய்துள்ளனர்.

வழக்கமாக லோனுக்கு 9% வரை வட்டி வசூலிக்கப்படும் நிலையில், பாரம்பரிய நெல் ரகத்தை மீட்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இது செயல்படுத்தப்படுவதால், வெறும் அரை சதவீதம் வட்டி மட்டுமே வசூலிக்கப்படவுள்ளது. இதற்காக அயன் திருவாலீஸ்வரம் பஞ்சாயத்தில் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களை சேர்ந்த, விவசாய நிலம் வைத்துள்ள 10 பெண்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு தலா ரூ.50 ஆயிரம் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பாரம்பரிய நெல் உற்பத்தியில் களமிறங்கியுள்ள மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர்
பாரம்பரிய நெல் உற்பத்தியில் களமிறங்கியுள்ள மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

களமிறங்கிய பெண்கள்

ஏற்கனவே, இவர்கள் செயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி வெள்ளை நிற புழுங்கல் அரிசியை விவசாயம் செய்து வந்தனர். முதல்முறையாக இயற்கை உரத்தை மட்டும் பயன்படுத்தி, பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை பயிரிடுகின்றனர். அதற்காக, இவர்களுக்கு அம்பாசமுத்திரத்தைச் சேர்ந்த லட்சுமி தேவி என்ற விவசாய பெண் மூலம் பயிற்சி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த லட்சுமி தேவி விவசாயத்திற்காக மத்திர அரசு பணியிலிருந்து விருப்ப ஓய்வு பெற்றவர். ஆரோக்கியமான உணவை நாமே உற்பத்தி செய்து சாப்பிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பாரம்பரிய நெல் விவசாயத்தில் களமிறங்கியுள்ளார். சிறிய அளவில் விவசாயத்தை தொடங்கிய லட்சுமி தேவி தற்போது, 120 நெல் ரகங்களை பயிரிட்டு சாதனை படைத்துள்ளார். ஆகையால், மகளிர் குழு பெண்களுக்கு லட்சுமி தேவி பயிற்சி வழங்கியுள்ளார்.

இத்திட்டம் குறித்து மேலும் அறிந்து கொள்ள ஈடிவி ஊடகம் சார்பில், திருவாலீஸ்வரம் கிராமத்திற்கு புறப்பட்டோம். அம்பாசமுத்திரம் என்றாலே பசுமை போர்த்திய ஊராக இருக்கும். இங்கு முழுக்க முழுக்க விவசாயம் நடைபெறுகிறது. இயற்கை எழில் கொஞ்சும் அம்பாசமுத்திரத்தை கடந்து அயன் திருவாலீஸ்வரம் கிராமத்தை அடைந்தோம். ஊருக்குள் சென்றதுமே ஆங்காங்கே நெல் மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்ததைக் காண முடிந்தது. தற்போது அறுவடைக் காலம் என்பதை இதன்மூலம் அறிந்து கொண்டோம். அக்கிராமத்தில் நெல் மட்டுமில்லாமல் சேம்பு, சிறுகிழங்கு போன்ற விவசாய பயிர்களும் பயிரிடப்பட்டுள்ளது. அதைக்கடந்து பெண்கள் பாரம்பரிய நெல் பயிரிட்டுள்ள பகுதியை அடைந்தோம். அங்கு நெல் நாற்றுகள் முளைத்திருந்தன. பெண்கள் வயலுக்குள் இறங்கி விவசாயப் பணிகளை செய்து கொண்டிருந்தனர்.

பாரம்பரிய நெல் உற்பத்தியில் களமிறங்கியுள்ள மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர்
பாரம்பரிய நெல் உற்பத்தியில் களமிறங்கியுள்ள மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆரோக்கிய வாழ்வே முக்கியம்

அப்படியே பேச்சு கொடுத்தபோது சங்கரமாரி என்ற பெண் நம்மிடம் ஆர்வத்துடன் பேச தொடங்கினார். அதாவது, “நான் கடந்த 25 ஆண்டுகளாக விவசாயம் செய்து வருகிறேன். என்னிடம் 2 ஏக்கர் நிலம் உள்ளதால், பாரம்பரிய நெல்லை பயிரிடும்படி மகளிர் குழுவிலிருந்து எங்களுக்கு லோன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாரம்பரிய அரிசியை சாப்பிட்டால் உடலில் நோய் வராது என்றார்கள். நமக்குத் தேவையான உணவை நாமே விளைவித்து உண்ணும்போது, உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஆகையால் முதல்முறையாக பாரம்பரிய நெல்லை பயிரிடுகிறோம். இதற்காக, மகளிர் குழுவிலிருந்து முன்கூட்டியே ரூ.50 ஆயிரம் கொடுத்துவிட்டார்கள். நல்ல முறையில் விவசாயம் செய்து, அதிக மகசூல் பெறுவோம்” என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய முத்துலட்சுமி என்ற பெண், “ரசாயன உரத்தை பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்து வந்ததால், எங்கள் குழந்தைகளுக்கு உடலில் நோய்கள் ஏற்பட்டது. தற்போது, அதைத் தவிர்த்து பாரம்பரிய நெல் ரகத்தை பயிரிட்டுள்ளோம். எங்கள் ஊரில் அதிகளவில் விவசாயம் செய்வதால், எங்கள் கிராமத்தை அரசு தேர்வு செய்துள்ளது. இந்த விவசாயத்திற்காக, மாட்டுச் சாணம் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் பஞ்சகவ்யம், மீன் அமிலம் போன்ற இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தவுள்ளோம்” என்றார்.

மகிழ்ச்சியோடு புதிய முயற்சி

அடுத்து பேசிய அருணா என்ற பெண், “பொதுவாக நாங்கள் ரசாயன உரத்தை தான் பயன்படுத்துவோம். ஆனால், இம்முறை பாரம்பரிய விவசாயம் செய்வதற்காக, மகளிர் குழு எங்களுக்கு உதவியுள்ளது. இதுகுறித்து இயற்கை விவசாயம் செய்யும் லட்சுமி தேவியை அணுகியபோது, நோயால் அவதிப்பட்ட அவர் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை உண்டு எப்படி மீண்டு வந்தார் என்பதை விளக்கினார். மேலும், நீங்களும் பாரம்பரிய அரிசியை சாப்பிட்டுப் பார்த்து, மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் என்றார். அவர் கொடுத்த ஊக்கத்தின் பேரில், மகிழ்ச்சியோடு பாரம்பரிய விவசாயத்தை கையில் எடுத்துள்ளோம்” என்றார் அருணா.

இதையும் படிங்க: நான் ஓர் உழத்தி! 120 பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை மீட்டெடுத்த லட்சுமி தேவி!

தொடர்ந்து பேசிய மகளிர் சுய உதவிக்குழு தலைவர் மணியம்மை, “பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை பயிரிட மகளிர் குழு எங்கள் (திருவாலீஸ்வரம்) கிராமத்தை தேர்வு செய்துள்ளது. இதற்காக, 10 பேரை தேர்வு செய்து ரூ.50 ஆயிரம் லோன் வழங்கியுள்ளோம். அதற்காக, நெல்லை இயற்கை விவசாயத்தை பெருமளவில் முன்னெடுத்து வரும் லட்சுமி தேவியிடம் பாரம்பரிய நெல்லை வாங்கி நட்டுள்ளோம். மேலும், லட்சுமி தேவியே குழுவில் உள்ள பெண்களுக்கு பயிற்சியும் கொடுத்துள்ளார். முதற்கட்டமாக, நெல்லையப்பர் ஆத்தூர் கிச்சடி, சம்பா இரண்டு ரகங்களை பயிரிட்டுள்ளோம். இந்த திட்டத்திற்கு தகுதி பெற விவசாயம் செய்யும் பெண்கள், சொந்தமாக பட்டா இடம் வைத்திருக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான். அரசின் இந்த புதிய முயற்சியில் முனைப்போடு செயல்பட்டு சாதித்துக் காட்டுவோம்” என்றார்.

மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகளைத் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, “தமிழ்நாட்டில் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை மீட்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தும்படி அரசு எங்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. மகளிர் குழுக்களுக்கு லோன் கொடுப்பது வழக்கம். ஆனால், இந்த ஆண்டு முதல்முறையாக பாரம்பரிய நெல் ரகத்தை பயிரிட கடன் கொடுத்துள்ளோம். அதன்படி, முதற்கட்டமாக நெல்லையில் 2 கிராமங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அடுத்தகட்டமாக, 10க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைத் தேர்வு செய்யவுள்ளோம்” என்று தெரிவித்தனர்.

