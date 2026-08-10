ETV Bharat / state

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு உயர்கிறதா? நீதியரசர் தலைமையில் புதிய குழு

தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று தேசிய குடற்புழு தொற்று தடுப்பு தினத்தையொட்டி, முகாம்கள் மூலம் குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள் வழங்கப்படுகிறது.

அமைச்சர் அருண்ராஜ்
அமைச்சர் அருண்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீதம் உள் ஒதுக்கீட்டை உயர்த்துவது தொடர்பாக நீதியரசர் தலைமையில் புதிய குழு அமைக்கப்படும் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை, பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து இயக்ககம் சார்பில் தேசிய குடற்புழு தொற்று தடுப்பு நாளையொட்டி, சென்னை செனாய் நகரில் உள்ள சென்னை பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதில் கலந்து கொண்ட மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், மாணவிகளுக்கு மாத்திரைகளை வழங்கினார். முன்னதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தலைமையில், தேசிய குடற்புழு தொற்று தடுப்பு நாள் குறித்த உறுதிமொழியை அனைவரும் ஏற்றுக் கொண்டனர். இந்நிகழ்ச்சியில் குடற்புழு தொற்று தடுப்பு விழிப்புணர்வு குறித்த காணொளியையும், விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களையும் அமைச்சர் வெளியிட்டார்.

தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் குடற்புழு தொற்று தடுப்பு மாத்திரை வழங்கும் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த சிறப்பு முகாம்களின் மூலம் 1 வயது முதல் 19 வயது வரையிலான 2.06 கோடி குழந்தைகள் மற்றும் வளர் இளம் பருவத்தினருக்கும், 20 முதல் 30 வயது வரையிலான 52.44 லட்சம் பெண்களுக்கும் குடற்புழு தொற்று தடுப்பு மாத்திரைகள் வழங்கப்படவுள்ளது.

மாணவிகளுக்கு மாத்திரைகளை வழங்கிய அமைச்சர் அருண்ராஜ்
மாணவிகளுக்கு மாத்திரைகளை வழங்கிய அமைச்சர் அருண்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்று நடைபெறும் இந்த முகாம்களில் விடுபட்ட பயனாளிகளுக்கு 17-ம் தேதி நடைபெறும் சிறப்பு முகாம்களில் மாத்திரைகள் வழங்கப்படும். தமிழ்நாட்டில் 54,481 அங்கன்வாடி மையங்கள், 11,723 துணை சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் 56,483 பள்ளிகளில் இன்று சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன.

இந்த முகாம்களில் 54,481 அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், 59,700 பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்லூரி பேராசிரியர்கள், 6,543 மருத்துவர்கள், 12,456 கிராம சுகாதார செவிலியர்கள், 2,650 ஆஷா பணியாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் துறை பணியாளர்கள் குடற்புழு தொற்று தடுப்பு மாத்திரை வழங்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் அருண்ராஜிடம், வந்தவாசி மருத்துவமனையில் தூய்மைப் பணியாளர் மருத்துவம் பார்த்த விவகாரம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “அது குறித்து தகவல் கிடைத்த உடனே, நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அப்போது பணியில் இருந்த மருத்துவரிடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளோம்” எனக் கூறினார்.

தொடர்ந்து அவரிடம், இருப்பிட சான்றிதழ் இல்லாததால் சில மாணவர்களால் மருத்துவ தரவரிசையில் இடம்பெறாமல் போவதாக எழுப்பப்பட்ட புகார் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், கடந்த காலங்களில் வேறு மாநிலத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டில் கலந்தாய்வின் மூலம் அட்மிஷன் பெற்றுள்ளனர். அதனையடுத்தும், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் அறிவுறுத்தியதன் அடிப்படையில் இருப்பிட சான்றிதழ் கேட்கப்படுகிறது.

ஆனால், தற்போது சான்று இல்லாததால் 25 மாணவர்கள் வரை பாதிக்கப்படுவதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. அவர்கள் 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ்நாட்டில் படித்திருந்தால், அதற்கான சான்றிதழ் கொடுத்தால் கூட இருப்பிட சான்றிதழுக்கு பதிலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: செல்போனை பார்த்து குறிப்புகளை வாசித்த அமைச்சர் - எச்சரித்த சபாநாயகர்

இதே போன்று, நீட் தரவரிசை பட்டியலும் சுமார் 20 மாணவர்கள் பெயர், இருப்பிட சான்று கொடுக்காததால் இடம்பெறவில்லை என புகார் எங்களிடம் வந்தது. அது தொடர்பாக உடனடியாக துறை சார்ந்த அதிகாரிகளிடம் கூறியுள்ளோம். அவர்கள் விவரங்கள் சரி பார்த்து, இங்கேயே படித்திருந்தால் அவர்களுடைய பெயரும் இன்று வெளியிடப்படக்கூடிய தரவரிசை பட்டியலில் இடம்பெறும்” என பதிலளித்தார்.

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை 10 சதவீதமாக அதிகரிக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது குறித்து கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீதம் உள் ஒதுக்கீடு தொடர்பாக மதிப்பாய்வு செய்ய இருக்கிறோம். நீதியரசர் தலைமையில் இதற்கான புதிய குழு அமைக்கப்பட உள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.

மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 இட ஒதுக்கீடு தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதி அரசர் கலையரசன் குழு, 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த இட ஒதுக்கீட்டை அதிகரிப்பது தொடர்பாக ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக விரைவில் புதிய குழு அமைக்கப்பட இருப்பதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

GOVT SCHOOL STUDENTS RESERVATION
MINISTER ARUNRAJ
தேசிய குடற்புழு தொற்று தடுப்பு
அரசு பள்ளி மாணவர்கள் இடஒதுக்கீடு
GOVT SCHOOL STUDENTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.