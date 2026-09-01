பெரிய வெங்காயம் விலை கிலோ ரூ. 35-க்கு விற்பனை; கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் அரசு நடவடிக்கை
வெங்காய நுகர்வு மற்றும் விநியோகப் பணிகள் தொடர்பாக சந்தேகங்கள் இருந்தால், தமிழ்நாடு நுகர்வோர் கூட்டுறவு இணையத்தின் மேலாண்மை இயக்குநரை 73388 50011 என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்புகொள்ளலாம்.
Published : September 1, 2026 at 7:47 AM IST
சென்னை: கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் ஒரு கிலோ வெங்காயம் ரூ. 35-க்கு விற்பனை செய்ய தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
அண்டை மாநிலங்களில் பெய்துவரும் கனமழை காரணமாக தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் வெங்காயத்தின் அளவு கடுமையாக குறைந்துள்ளது. இதனால் வெங்காயம் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகிறது. இந்நிலையில், வெங்காயம் விலையை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகிறது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு நுகர்வோர் கூட்டுறவு இணையம் (TNCCF) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
“தமிழ்நாட்டில் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையில் ஏற்படும் அசாதாரண ஏற்றத் தாழ்வுகளைக் கட்டுப்படுத்தவும், பொதுமக்கள் மற்றும் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு நியாயமான விலையில் பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, சந்தையில் வெங்காயத்தின் விலையைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் தமிழ்நாடு நுகர்வோர் கூட்டுறவு இணையம் மூலம் வெங்காயம் கொள்முதல் செய்து கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் மற்றும் நியாயவிலைக் கடைகள் வாயிலாக குறைந்த விலையில் விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ரூ. 35-க்கு பெரிய வெங்காயம்
இதன்படி, தேசிய கூட்டுறவு நுகர்வோர் கூட்டமைப்பு மற்றும் தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்தல் கூட்டமைப்பு ஆகிய நிறுவனங்களிடமிருந்து ஒரு கிலோ பெரிய வெங்காயம் ரூ. 29-க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, பொதுமக்களுக்கு ரூ. 35 என்ற கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விலையில் விற்பனை செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 848.50 மெட்ரிக் டன் வெங்காயம் 34 லாரிகள் மூலம் 21 விநியோக மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. இதுதவிர, மதுரை மொத்த விற்பனைப் பண்டகசாலைக்கு தேசிய கூட்டுறவு நுகர்வோர் கூட்டமைப்பு மூலம் 50 மெட்ரிக் டன் வெங்காயம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வெங்காய விநியோகம்
சென்னையில் மட்டும் திருவல்லிக்கேணி நகர கூட்டுறவுச் சங்கம் (TUCS), பார்க் டவுன் கூட்டுறவு சங்கம், NOMCO மற்றும் காஞ்சிபுரம் CWS ஆகியவற்றின் கீழ் செயல்படும் 1,020 நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் 156 மெட்ரிக் டன் வெங்காயம் விநியோகிக்கப்படுகிறது.
இதன்படி, TUCS-ன் கீழ் உள்ள 251 நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு 42 மெட்ரிக் டன்னும், பார்க் டவுன் சங்கத்தின் கீழ் உள்ள 219 கடைகளுக்கு 35 மெட்ரிக் டன்னும், NOMCO-வின் கீழ் உள்ள 131 கடைகளுக்கு 19 மெட்ரிக் டன்னும், காஞ்சிபுரம் CWS-ன் கீழ் உள்ள 419 கடைகளுக்கு 60 மெட்ரிக் டன்னும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட வாரியாகவும் வெங்காயம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கோயம்புத்தூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களுக்கு இணைந்து 100 மெட்ரிக் டன்னும், திருச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களுக்கு இணைந்து 75 மெட்ரிக் டன்னும், ஈரோடு மாவட்டத்திற்கு 50 மெட்ரிக் டன்னும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சேலம் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களுக்கு இணைந்து 50 மெட்ரிக் டன்னும், திருநெல்வேலி, தென்காசி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு இணைந்து 50 மெட்ரிக் டன்னும், விழுப்புரம், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களுக்கு இணைந்து 50 மெட்ரிக் டன்னும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
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வெங்காயம் ஏற்றி வரும் வாகனங்கள் விநியோக மையங்களை வந்தடைந்தவுடன், மாவட்ட நகர்வு அலுவலர் முன்னிலையில் எடை மேடையில் வாகனத்தின் மொத்த எடை பதிவு செய்யப்படும். சரக்குகள் இறக்கப்பட்ட பின்னர், கூட்டுறவு சார்பதிவாளர் முன்னிலையில் மீண்டும் வாகனம் எடை போடப்பட்டு, வெங்காயத்தின் நிகர எடை கணக்கிடப்படும்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட 10 மெட்ரிக் டன் வெங்காயத்தை அதிகாரிகள் நேரில் வந்து பெற்றுக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. வெங்காய நுகர்வு மற்றும் விநியோகப் பணிகள் தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால், தமிழ்நாடு நுகர்வோர் கூட்டுறவு இணையத்தின் மேலாண்மை இயக்குநரை 73388 50011 என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்புகொள்ளலாம்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.