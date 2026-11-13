சென்னையில் வருகிறது ரூ.83 கோடியில் புதிய பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி நிறுவனம்

சென்னையில் வருகிறது ரூ.83 கோடியில் புதிய பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி நிறுவனம்
சென்னையில் அமைக்கப்படும் பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி நிறுவனம் பேரிடர் மேலாண்மை தொடர்பான அறிவு, தொழில்நுட்பம் மற்றும் செய்முறைப் பயிற்சிகளை ஒருங்கிணைக்கும் முக்கிய மையமாகச் செயல்படும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
Published : November 13, 2026 at 4:01 PM IST
சென்னை: சென்னையில் 9.40 ஏக்கரில் 83 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி நிறுவனம் அமைக்கப்படுவதற்கான டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
பேரிடர் முன்னெச்சரிக்கை, ஆயத்தநிலை மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகளுக்காக 9.40 ஏக்கர் பரப்பளவில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய பயிற்சி கட்டடம் அமையவுள்ளது.
தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி நிறுவனம்
இது குறித்து மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ”தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் கீழ், பேரிடர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்தவும், பேரிடர்களை எதிர்கொள்ளும் ஆயத்தநிலையை மேம்படுத்தவும், அரசுத் துறையினர், மீட்புப் பணியாளர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய அமைப்புகளின் திறன்களை மேம்படுத்தவும், தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி நிறுவனம் அமைக்கப்பட உள்ளது.
தமிழ்நாடு பேரிடர் தணிப்பு நிதியின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட உள்ள இத்திட்டம், சென்னையில் கிண்டி வட்டம், வெங்கடாபுரம் பகுதியில் அமையவுள்ளது. இம்மையத்தில் நிர்வாகப் பிரிவு, நவீன பயிற்சி அரங்குகள், வகுப்பறைகள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் பயிற்சி பெறுவோர் தங்குவதற்கான விடுதி வசதிகள், உயர் மின்னழுத்த மின்சாரப் பிரிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன. இது கட்டடம் 83 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மொத்தம் 11 தளங்களுடன் கட்டப்படவுள்ளது.
நவீனக் கட்டடமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இம்மையத்தின் கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்ள பொதுப்பணித்துறை மூலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது.
சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த கட்டடம்
கட்டுமானப் பணிகளை விரைவில் தொடங்கி, திட்டமிட்ட காலத்திற்குள் நிறைவேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இக்கட்டடம் கலை அம்சங்களுடன், அழகிய தோற்றத்திலும், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வகையிலும் உருவாக்கப்பட உள்ளது.
மேலும், இப்பயிற்சி வளாகம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, எரிசக்தி சிக்கனம் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைத் தாங்கும் திறன் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட உள்ளது.
காற்றோட்டம் மற்றும் குளிரூட்டும் வசதிகள், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திப் பயன்பாடு, மின்சாரக் கட்டமைப்பு, கழிவுகளை மேலாண்மை செய்தல் போன்ற வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன. இந்த வளாகத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புப் பகுதிகள், கட்டிடங்கள் அமைய வேண்டிய இடங்கள், திறந்தவெளிப் பகுதிகள், சாலைப் போக்குவரத்து அமைப்பு, மழைநீர் சேகரிப்பு, பசுமைச் சூழல் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களுடன் அமையவுள்ளது.
மீட்பு, நிவாரணம், மறுவாழ்வு நடவடிக்கை பயிற்சிகள்
இந்தப் பயிற்சி நிறுவனம் பேரிடர் மேலாண்மை தொடர்பான அறிவு, தொழில்நுட்பம் மற்றும் செய்முறைப் பயிற்சிகளை ஒருங்கிணைக்கும் முக்கிய மையமாகச் செயல்படவுள்ளது.
வெள்ளம், புயல், நிலநடுக்கம், சுனாமி உள்ளிட்ட பல்வேறு பேரிடர்களை எதிர்கொள்வதற்கான முன்னெச்சரிக்கை, மீட்பு, நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட உள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் பேரிடர் மேலாண்மை செயல்திறனை மேம்படுத்துவதோடு, பேரிடர் காலங்களில் உயிரிழப்புகளையும் பொருட்சேதங்களையும் குறைத்து, பாதுகாப்பான மற்றும் பேரிடர்களைத் தாங்கும் திறன் கொண்ட சமூகத்தை உருவாக்குவதில் இந்த மாநில பயிற்சி மையம் முக்கியப் பங்காற்றும்.
இப்பயிற்சி மையம் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி நிறுவனத்துடன் இணைந்து அனைத்து சார்புத் துறை அலுவலர்களுக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்படவுள்ளது” என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.