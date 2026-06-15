எம்.எல்.ஏ.க்களின் ராஜிநாமா கடிதம் குறித்து முடிவெடுக்க சபாநாயகருக்கு அதிகாரம் உண்டு - தமிழ்நாடு அரசு
இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணை நாளை மறுநாளுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 15, 2026 at 1:22 PM IST
சென்னை: தகுதி நீக்க மனு நிலுவையில் இருந்தாலும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ராஜிநாமா கடிதங்களை ஏற்பதா? அல்லது நிராகரிப்பதா? என்பதை முடிவு செய்யும் அதிகாரம் சபாநாயகருக்கு தான் உள்ளது என தமிழ்நாடு அரசு சர்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
நடந்து முடிந்த 17-வது சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. திமுக 59 இடங்களையும், அதிமுக 47 இடங்களையும் கைப்பற்றின. இதனால், திமுகவின் கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது தவெக.
இந்நிலையில், கடந்த மே 13 ஆம் தேதி சட்டமன்றத்தில் நடந்த பெரும்பான்மை வாக்கெடுப்பின் போது, முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தலைமையில் 25 அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள், தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.
இதனால், அவர்களுக்கு எதிராக கட்சி தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சபாநாயகரிடம் மனு அளித்திருந்தார். இந்நிலையில், மதுராந்தகம் எம்.எல்.ஏ. மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ. ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ. சத்யபாமா உள்ளிட்டோர் தங்கள் எம்.எல்.ஏ. பதவிகளை ராஜிநாமா செய்து விட்டு, தவெக-வில் இணைந்தனர்.
அவர்களின் ராஜிநாமா கடிதங்களை அன்றைய தினமே சபாநாயகர் ஏற்றுக் கொண்டார். இது குறித்த அறிவிப்பு அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டது. இதையடுத்து, தகுதி நீக்க நடவடிக்கை நிலுவையில் இருக்கும் போது 4 அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களின் ராஜிநாமா கடிதங்களை சபாநாயகர் ஏற்ற உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சி சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதில், ‘தகுதி நீக்க நடவடிக்கைகள் நிலுவையில் இருக்கும் போது, அதனை தவிர்க்கும் வகையில் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்ததை ஏற்க முடியுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. தகுதி நீக்க நடவடிக்கை நிலுவையில் உள்ள போது, ராஜிநாமா கடிதங்களை ஏற்றுக் கொண்டது, கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தையும் நீர்த்துப் போக செய்யும் வகையில் உள்ளது. மூன்று எம்.எல்.ஏ.க்களின் மீதான தகுதி நீக்கம் செய்யக் கோரிய மனுக்களை விரைந்து விசாரித்து முடிவெடுக்க சபாநாயகருக்கு உத்தரவிட வேண்டும்’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: பட்ஜெட்டில் மிக பெரிய திட்டங்கள் இடம் பெறும் - அமைச்சர் ஷாஜகான்
இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ராஜகோபாலன், “கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. சட்டமன்ற விதிகளின்படி, சபாநாயகர் ராஜிநாவை ஏற்றது தவறு. அதனால் தங்கள் வழக்கையும் சேர்த்து விசாரிக்க வேண்டும்” என முறையீடு செய்தார்.
அதற்கு அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், “ராஜிநாமாவை ஏற்பதற்கும், நிராகரிப்பதற்கும் சபாநாயகருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அதிகாரம் உள்ளது. சுய விருப்பத்தில் அளிக்கப்பட்ட ராஜிநாமா கடிதங்களை ஏற்ற சபாநாயகர், ராஜிநாமா செய்த 4 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது என விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், ‘ஏற்கனவே தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குடன் சேர்த்து இந்த வழக்கையும் விசாரணைக்கு எடுப்பதாக’ தெரிவித்து விசாரணையை ஜூன் 17 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.