துணை வேந்தர் நியமன அதிகாரம்: கல்வியின் தரம் எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படாது - தமிழக அரசு உறுதி
துணை வேந்தர்கள் நியமனம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : April 2, 2026 at 8:39 PM IST
சென்னை: துணை வேந்தர்களை நியமிக்கும் அதிகாரத்தை அரசுக்கு வழங்கி சட்டம் இயற்றியதன் மூலம் கல்வியின் தரம் எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படாது என தமிழக அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள பல்கலைக் கழக துணை வேந்தர்களை நியமிக்கும் அதிகாரத்தை மாநில அரசுக்கு வழங்கி நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்தை எதிர்த்து திருநெல்வேலியை சேர்ந்த வெங்கடாஜலபதி என்பவர் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் தமிழக அரசின் இந்த சட்டத்துக்கு இடைக்கால தடை விதித்திருந்தது. அந்த தடையை எதிர்த்து தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீடு வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், தடையை நீக்கியதுடன், பிரதான வழக்கை மீண்டும் உயர் நீதிமன்றமே விசாரிக்கும்படி உத்தரவிட்டிருந்தது.
அதன்படி இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் கீழ் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழக அரசு தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், 'மனுதாரர் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்தவர் என்பதை மறைத்து, அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு, சட்ட நடைமுறையை தவறாகப் பயன்படுத்தி தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை ஆரம்ப நிலையிலேயே தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்' என கூறப்பட்டிருந்தது.
மேலும், 'துணை வேந்தர்களை நியமிக்கும் அதிகாரத்தை நிர்வாக வசதிக்காக மாநில அரசுக்கு வழங்கியதை பல்கலைக்கழக நிர்மானியக் குழு விதிமுறைகளுக்கு முரண்பாடானது என கூற முடியாது. பல்கலைக்கழக மானியக் குழு விதிகளை பின்பற்றியே துணைவேந்தர்கள் நியமிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். பல்கலைக்கழகங்கள் தொடர்பாக சட்டம் இயற்ற மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளது.
பல்கலைக்கழகங்களுக்கான துணை வேந்தர்களை நியமிக்கும் அதிகாரத்தை அரசுக்கு வழங்கி சட்டம் இயற்றியதன் காரணமாக கல்வியின் தரம் எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படப் போவதில்லை. எனவே, திருநெல்வேலியை சேர்ந்த வெங்கடாஜலபதி தாக்கல் செய்த இந்த வழக்கை அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்' எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளது.
இதையடுத்து வழக்கின் விசாரணையை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டது.