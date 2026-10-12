ஆற்று மணல் விற்பனையை அரசு நேரடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் - மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கங்கள் கோரிக்கை
மணல் கிடைக்காததால் கட்டுமானப் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது; 30 லட்சம் கட்டுமானத் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் தலைவர் யுவராஜ் கூறியுள்ளார்.
Published : October 12, 2026 at 10:43 PM IST
சென்னை: ஆற்று மணல் விற்பனையில் இடைத்தரகர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் தலையீட்டைத் தவிர்த்து, அரசு நேரடியாக விற்பனை செய்யும் முறையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என தமிழ்நாடு மாநில மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் தலைவர் யுவராஜ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்தை இன்று (அக்.12) தமிழ்நாடு மாநில மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் தலைவர் யுவராஜ் நேரில் சந்தித்துப் பேசினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த யுவராஜ், "மணல் தட்டுப்பாட்டால் கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனைக்குப் பிறகு, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செயல்பட்டு வந்த 17- க்கும் மேற்பட்ட மணல் குவாரிகள் மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால் லாரிகளுக்கு மணல் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. மணல் கிடைக்காததால் வீடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டுமானப் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 30 லட்சம் கட்டுமானத் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மணல் விற்பனையில் இடைத்தரகர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களின் தலையீட்டைத் தவிர்த்து, அரசு நேரடியாக விற்பனை செய்யும் முறையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். ஆற்றுப்படுகைகளில் உள்ளூர் ஊராட்சி மக்களின் முன்னிலையில் இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தாமல் மனித உழைப்பின் மூலம் மணல் எடுக்கும் முறையைப் பரிசீலிக்க வேண்டும். இதன்மூலம் நிலத்தடி நீர் மற்றும் விவசாயத்தைப் பாதுகாக்க முடியும்.
மணல் விற்பனை மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.25,000 கோடி வரை அரசுக்கு வருவாய் கிடைக்கும். அரசு நிர்ணயித்த விலையில் மணல் வழங்க வேண்டும். இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்த லாரிகளுக்கு மட்டுமே மணல் விநியோகம் செய்ய வேண்டும். தற்போது செயல்படாமல் உள்ள அரசு மணல் விற்பனை நிலையங்களையும் மீண்டும் செயல்பட வைக்க வேண்டும்.
தரமற்ற எம்-சாண்ட் உற்பத்தி அதிகரித்து வருகிறது. அரசு கட்டுமானப் பணிகளில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்களின் தரத்தை உறுதிப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆந்திரா, தெலுங்கானா மாநிலங்களில் அரசு கட்டுமானப் பணிகளில் ஆற்று மணல் பயன்படுத்துவது தொடர்பாக ஒப்பந்த நிபந்தனைகள் இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலும், அரசு கட்டுமானப் பணிகளில் குறைந்தபட்சம் 50 சதவீதம் ஆற்று மணலைப் பயன்படுத்தும் வகையில் அரசாணை வெளியிட வேண்டும். அரசின் தொகுப்பு வீடுகள் திட்டத்திலும் இதனை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் அணைகளை முறையாகத் தூர்வாருவதன் மூலம் நீர் சேமிப்புத் திறனை அதிகரிக்க முடியும். அணைகளில் படிந்துள்ள மணல் மற்றும் வண்டல் மண்ணை அகற்றுவதன் மூலம் கூடுதல் நீரைச் சேமிக்கவும், தண்ணீர் வீணாகக் கடலில் கலப்பதைத் தடுக்கவும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மணல் விற்பனைத் திட்டத்தை விரைவுபடுத்தக் கோரி, அக்டோபர் 16- ஆம் தேதி திருச்சியில் போராட்டம் நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம். மணல் கொண்டு செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட வாகனங்களின் உரிமையாளர்கள் இதில் பங்கேற்க உள்ளனர்.
அரசு நேரடியாக மணல் விற்பனையை மேற்கொள்வதன் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயைக் கொண்டு மக்கள் நலத்திட்டங்களைத் தடையின்றிச் செயல்படுத்த முடியும்" எனத் தெரிவித்தார்.