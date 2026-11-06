தீபாவளி பட்டாசு தீக்காயத்திற்கு சிகிச்சை அளிக்க சிறப்பு வார்டுகள் - அரசு மருத்துவமனைகளில் 24 மணி நேர மருத்துவ குழு தயார்
சென்னை எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் 10 படுக்கையுடன் 24 மணி நேரமும் மருத்துவக் குழு தயார் நிலையில் உள்ளதாக குழந்தைகள் சிகிச்சைப் பிரிவுத்துறை தலைவர் சங்கரபாரதி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 6, 2026 at 6:51 PM IST
- By.எஸ். ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: தீவாவளிப் பண்டிகையின் போது பட்டாசு வெடித்து ஏதேனும் தீக்காயம் ஏற்பட்டால் அதற்கு உடனடியாக சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில், அரசு மருத்துவமனைகளில் படுக்கை வசதிகளுடன் கூடிய சிறப்பு வார்டுகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
நாடு முழுவதும் நவம்பர் 8 ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ளது. தீபாவளி என்றாலே நிச்சயம் பட்டாசு இருக்கும். அந்நாளில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை குடும்பத்தினருடன் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடி மகிழ்வார்கள்.
இது போன்ற கொண்டாட்டங்களில் பட்டாசு வெடிக்கும் போது விபத்து ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனையடுத்து, பட்டாசு வெடித்து ஏற்படும் தீக்காயங்களுக்கு உடனடியாக சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு மருத்துவமனைகளில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அந்த வகையில், சென்னையில் கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, சென்னை எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் மருத்துவமனை உள்ளிட்ட அரசு மருத்துவமனைகளில் தீக்காய சிறப்பு வார்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
24 மணி நேரமும் மருத்துவக் குழு
சென்னை எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் 10 படுக்கையுடன் 24 மணி நேரமும் மருத்துவக் குழு தயார் நிலையில் உள்ளதாக குழந்தைகள் சிகிச்சைப் பிரிவுத்துறை தலைவர் சங்கரபாரதி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் கூறுகையில், “விபத்துகளை தவிர்க்க குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிக்கும் போது பெரியவர்கள் அருகில் இருக்க வேண்டும். பாதுகாப்பான முறையில் பட்டாசுகளை கையாள வேண்டும். 24 மணி நேரமும் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவமனைகளிலும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் தீக்காய விபத்துகளில் சிகிச்சை அளிக்க தயார் நிலையில் உள்ளனர். எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் காயங்களின் தன்மையை பொறுத்து சிகிச்சை அளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
தீக்காயத்தை உடனடியாக நீரில் கழுவ வேண்டும்
சென்னை கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தீக்காய உயர் சிகிச்சைப் பிரிவில் 25 படுக்கைகளுடன் சிறப்பு வார்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து தீக்காய விபத்து சிகிச்சை பிரிவின் இணை பேராசிரியர் தேன்மாெழி கூறும் போது, ”கடந்தாண்டு தீபாவளியின் போது 67 பேர் பாதிக்கப்பட்டு வந்தனர்.
இந்தாண்டு தீக்காயங்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான வார்டு தயார் நிலையில் உள்ளது. மேலும், பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியுடன் சிறப்பாக சிகிச்சை அளிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 24 மணி நேரமும் மருத்துவர்கள் பணியில் உள்ளனர்.
தீக்காயம் ஏற்பட்டால் குழாய் நீரில் காயம்பட்ட இடத்தை கழுவ வேண்டும். காயத்தின் மீது மஞ்சள், கரி, மாவு போன்ற எந்தப்பொருளையும் போடக் கூடாது. காயத்தை கழுவி விட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற வேண்டும்” என்றார்.