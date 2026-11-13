11 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஹெல்மெட், வாட்டர் பாட்டிலுடன் நவீன சைக்கிள் வழங்க ஹீரோ நிறுவனம் தேர்வு
மிதிவண்டிகள் IS 10613:2023 தரநிலைக்கு உட்பட்டு தயாரிக்கப்பட வேண்டும், ஒப்பந்தம் பெறும் நிறுவனமே மிதிவண்டியின் ஃபிரேம் மற்றும் ஃபோர்க்கைத் தயாரிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : November 13, 2026 at 4:31 PM IST
சென்னை: 5.32 லட்சம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஹெல்மெட், வாட்டர் பாட்டிலுடன் நவீன சைக்கிள்கள் வழங்க ஹீரோ நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் 11 ஆம் வகுப்பு பயிலும் 5.32 லட்சம் மாணவ, மாணவிகளுக்கு 2026-27ஆம் கல்வியாண்டில் ஹெல்மெட், தண்ணீர் பாட்டிலுடன் கூடிய நவீன மிதிவண்டிகள் வழங்குவதற்கான கொள்முதல் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக நடைபெற்ற 9 கட்ட விலைப் பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் அரசுக்கு ரூ.116.12 கோடி சேமிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் 11ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஹெல்மெட், தண்ணீர் பாட்டிலுடன் கூடிய நவீன மிதிவண்டிகள் வழங்கப்படும் என பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது.
அதனையடுத்து, தமிழ்நாடு அரசின் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல இயக்ககம் சார்பில் 2026-27ஆம் கல்வியாண்டில் 5,32,388 மாணவர்களுக்கு நவீன சைக்கிள் வழங்கும் திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கடந்த ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி கோரப்பட்டது.
இதில் அவான் சைக்கிள்ஸ், ஹீரோ சைக்கிள்ஸ், எஸ்.கே. பைக்ஸ் ஆகிய 3 நிறுவனங்கள் பங்கேற்றன. தரம் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆய்வுக்குப் பிறகு, குறைந்த விலைப்புள்ளி கோரிய ஹீரோ சைக்கிள்ஸ் நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்பட்டது.
9 கட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் விலை குறைப்பு
ஆனால், அந்நிறுவனம் முதலில் கோரிய விலையின்படி மொத்த கொள்முதல் செலவு அரசின் நிர்வாக அனுமதித் தொகையைவிட அதிகமாக இருந்தது. இதையடுத்து, விலையைக் குறைப்பதற்காக அந்நிறுவனத்துடன் 9 கட்டங்களாகப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது.
இதன் முடிவில், 2,37,133 மாணவர்களுக்கான சைக்கிள் தொகுப்பின் விலை, ஜிஎஸ்டி உட்பட ரூ. 7,235.10-ல் இருந்து ரூ. 5,260 ஆகக் குறைக்கப்பட்டது. அதேபோல், 2,95,255 மாணவிகளுக்கான சைக்கிள் தொகுப்பின் விலை ரூ. 7,476.60 ல் இருந்து ரூ. 5,130 ஆகக் குறைக்கப்பட்டது.
நிபந்தனைகள் என்னென்ன?
இதற்கிடையே, மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நவீன மிதிவண்டிகள் மற்றும் அதனுடன் வழங்கப்படும் உபகரணங்களுக்குப் பல்வேறு தரக்கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, மிதிவண்டிகள் IS 10613:2023 தரநிலைக்கு உட்பட்டு தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.
ஒப்பந்தம் பெறும் நிறுவனமே மிதிவண்டியின் ஃபிரேம் மற்றும் ஃபோர்க்கைத் தயாரிக்க வேண்டும். அவற்றை வேறு நிறுவனங்களிடம் உற்பத்தி செய்வதற்கு ஒப்படைக்கக் கூடாது.
ஃபிரேம், கேரியர், ஹேண்டில் பார், ஃபோர்க் உள்ளிட்டவை குறிப்பிட்ட வேதியியல் கலவை கொண்ட ERW ஸ்டீல் குழாய்களைக் கொண்டு IS 2039 மற்றும் IS 10613:2023 தரநிலைகளின்படி தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.
மிதிவண்டியின் Bottom Tube வெளிப்புற விட்டம் குறைந்தபட்சம் 38 மி.மீ. ஆகவும், Top Tube வெளிப்புற விட்டம் குறைந்தபட்சம் 31.8 மி.மீ. ஆகவும் இருக்க வேண்டும்.
மேலும், தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இலச்சினை குறைந்தபட்சம் 40 மி.மீ. விட்டத்தில் மிதிவண்டியின் ஃபிரேமில் அழியாத வகையில் லேசர் மூலம் பொறிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது பாதுகாப்பான ரிவெட் மூலம் பொருத்தப்பட வேண்டும்.
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மிதிவண்டியுடன் வழங்கப்படும் ஹெல்மெட்டுகள் IS 18808:2025 தரநிலைக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். இதற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட NABL அல்லது BIS ஆய்வகத்தின் பரிசோதனைச் சான்றிதழை ஒப்பந்த நிறுவனம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஹெல்மெட்டின் நிறமும் மிதிவண்டியின் நிறத்துக்கு ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும்.
தண்ணீர் பாட்டில்கள் IS 10910:1984 தரநிலைக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். சுமார் 4,500 பள்ளிகளுக்கு பள்ளிக்கு தலா 2 பராமரிப்புக் கருவிகள் இலவசமாக வழங்கப்பட வேண்டும்.
அதேபோல், மிதிவண்டியில் வழங்கப்படும் கேபிள் பூட்டின் கம்பி விட்டம் குறைந்தபட்சம் 6 மி.மீ. மற்றும் நீளம் 600 மி.மீ. இருக்க வேண்டும். அதனுடன் 2 சாவிகள் வழங்கப்பட வேண்டும். பெல்லின் கோப்பை விட்டம் குறைந்தபட்சம் 50 மி.மீ. மற்றும் உயரம் 20 மி.மீ. இருக்க வேண்டும்.
மிதிவண்டிகள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் ஏதேனும் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட விநியோக நிறுவனம் தனது சேவைப் பணியாளர்கள் மூலம் அவற்றை உடனடியாகச் சரிசெய்து தர வேண்டும் என்றும் ஒப்பந்தத்தில் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.