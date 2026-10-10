3 kW சோலார் பேனல் அமைக்க ரூ. 1 லட்சம் வரை மானியம் - தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டம்
ஒரு கிலோவாட் சோலார் பேனல் பொறுத்துவதற்கு 60 சதுர அடி இடம் தேவைப்படும் என்றும், 3 கிலாேவாட் நிறுவுவதற்கு 200 சதுர அடி நிலம் தேவைப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
Published : October 10, 2026 at 12:04 PM IST
-By எஸ். ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: உங்களிடம் 200 சதுர அடி வரை இடம் இருந்தால், தமிழ்நாடு மேற்கூரை சூரியசக்தி மானிய திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 1 லட்சம் வரை மானியத்துடன் உங்கள் வீட்டிற்கு தேவையான மின்சாரத்தை நீங்களே உற்பத்தி செய்து இலவசமாக உபயோகிக்கலாம்.
தற்போதைய காலக்கட்டத்தின் மின்சாரம் என்பது அடிப்படை தேவைகளில் ஒன்றாக உள்ளது. இத்தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் பல்வேறு வகையான மின் உற்பத்தி முறைகளை கையாளப்படுகிறது. இந்த சூழலில் அதிகரிக்கும் பயன்பாட்டை கருத்தில் கொண்டும், பசுமை எரிசக்தி சார்ந்து இருக்கவும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் மூலம் சூரிய சக்தி மின்சாரம் உபயோகம் என்பது ஊக்கவிக்கப்படுகிறது.
சூரிய சக்தி மின்சாரம் என்பது சோலார் பேனல் அமைப்பின் மூலம் சூரிய ஒளியில் இருந்து மின் உற்பத்தி செய்யப்படுவது ஆகும். சூரிய ஒளி என்பது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் என்பதாலும், சூற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக உள்ளதாலும் கார்பன்டை ஆக்சைடு அளவை குறைக்க உதவும்.
இதனைக் கருத்தில் கொண்டு பிரதமரின் இல்லந்தோறும் இலவச சூர்யமின் உற்பத்தி திட்டம் என்ற திட்டம் 2024 பிப்ரவரி 13 அன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் தொடங்கப்பட்டது. 2027 மார்ச் மாதத்திற்குள் ஒரு கோடி வீடுகளுக்கு சூரிய மின்சக்தி வழங்க வேண்டும் என்ற இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் இத்திட்டம் ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள நிலையில், இதனை மேலும் விரிவுப்படுத்தும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசின் மூலம் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டம்தான் தமிழ்நாடு மேற்கூரை சூரியசக்தி மானிய திட்டம்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் சோலார் பேனல் அமைக்க அதிகபடியாக ரூ. 1 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், இத்திட்டத்தின் கீழ் இந்தாண்டிற்குள் 1 லட்சம் வீடுகளில் சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசு புலி வேகத்தில் பாய்ச்சல் காட்டி வருகிறது.
இதற்கான கொள்கையை வகுத்து, தமிழ்நாட்டில் சூரிய மின்சார உற்பத்திக்கான பேனல் நிறுவுதல், மீட்டர் பொருத்துதல் போன்றவற்றிக்கு 1,500 நிறுவனங்களை அங்கீகரித்து அனுமதித்துள்ளது.
இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டு, 3 வாரங்களே ஆன நிலையில், சுமார் 20,000 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும், அதில் அனுமதிக்கப்பட்ட 1,500 விண்ணப்பங்களுக்கு மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
வீடுகளுக்கு இலவச மின்சாரம்
தமிழ்நாட்டில் தற்சமயத்தில் மின்வெட்டு என்பது பேச்சுப்பொருளாகியுள்ளது. நடப்பாண்டில் எல் நினோ பாதிப்பால் தொடர்ந்து மின்சாரத்தேவையும் அதிகரித்து வருகிறதாக கூறப்படுகிறது. இதுபோன்ற சூழலில் மின் கட்டணம் குறித்த அச்சமில்லாமல் தங்களின் வீட்டு உபயோகத்திற்கு தேவையான மின்சாரத்தை தாங்களே உற்பத்தி செய்யும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசின் மேற்கூரை சூரியசக்தி மானிய திட்டம் அமைந்துள்ளது.
இந்த திட்டத்தின் மூலம் மானிய விலையில் வீடுகளில் சோலார் பேனல் நிறுவுவதன் மூலம் இலவசமாக மின்சாரத்தை பயன்படுத்த முடியும். இதனால், மின் கட்டணமும் அதிகளவில் குறையும்.
ரூ. 1 லட்சம் வரை மானியம்
இத்திட்டத்தின் கீழ் கிலோவாட் உபயோகத்தைப் பொறுத்து மானியம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் மானியத்துடன் சேர்ந்து, மாநில அரசின் மானியமும் வழங்கப்படுவதால் 3 கிலோவாட் மின் உற்பத்திக்கான சோலர் பேனல் அமைக்க ரூ. 1 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்படும்.
- 1 கிலோவாட் (kW): மத்திய அரசு ரூ. 30,000 + மாநில அரசு ரூ. 5,000 (மொத்தம் ரூ. 35,000)
- 2 கிலோவாட் (kW): மத்திய அரசு ரூ. 60,000 + மாநில அரசு ரூ. 10,000 (மொத்தம் ரூ. 70,000)
- 3 கிலோவாட் (kW) மற்றும் அதற்கு மேல் மத்திய அரசு ரூ.78,000 + மாநில அரசு ரூ.22,000 (அதிகபட்சம் ரூ.1 லட்சம் வரை)
60 சதுர அடி இடம் இருந்தால் ஒரு கிலோவாட் சோலார் பேனல் அமைக்கலாம்
சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தில் பணியாற்றி வரும் விமலேந்திரன் கூறும்பாேது, ”குறைந்த மின்சாரத் தேவை கொண்ட சிறிய வீடுகளுக்கு 1 கிலோவாட் (kW) திறன் கொண்ட சோலார் பேனல் அமைப்பு ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இதனை வீட்டின் மேல் கூரையிலும், கான்கீரிட் வீடுகள், ஆஸ்பெட்டாஸ் சீட் வீடுகளின் மேல் புறத்திலும் அமைக்க முடியும்.
மேலும், நிழல் பாடாதவாறு இருக்கும் இடங்களில் தரையிலும் அமைக்க முடியும். இடத்திற்கு ஏற்ப வடிமைத்து பொருத்துவோம். 1 கிலோவாட் சோலார் மின் உற்பத்தி செய்வது என்பது, ஒரு நாளைக்கு சுமார் 3 முதல் 5 யூனிட் மின்சாரம் பயன்படுத்தும் சிறிய குடும்பங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும்.
1 முதல் 2 படுக்கையறைகள் கொண்ட வீடுகளில் மின்விசிறிகள், விளக்குகள், டிவி, மொபைல் சார்ஜிங் போன்ற பொதுவான தேவைகளுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
அதே நேரத்தில், வீட்டில் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள மின்சார சாதனங்கள், மின்சார பயன்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பார்த்து விட்டுத்தான் எவ்வளவு கிலோவாட் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்து கூறுவோம். அதற்கு ஏற்ப செலவு அதிகமாகும்” எனத் தெரிவித்தார்.
200 சதுர அடியில் 3 கிலோவாட் தேவைக்கு நிறுவ முடியும்
சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தில் விண்ணப்பம் செய்வது குறித்து அசோக்குமார் கூறும்போது, ”வீடுகளில் ஏற்கனவே மின்சார வசதி உள்ளவர்கள் தங்களுக்கு சூரிய மின் உற்பத்தி தேவை என ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பம் செய்யலாம்.
அதன் பின்னர், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் அனுமதி பெற்றவர்கள் அந்தப் பகுதியில் இருந்து வந்து பார்த்து விட்டு, எத்தனை கிலோவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி தேவைப்படுகிறது என்பதை முடிவு செய்வார்கள். ஒரு கிலோவாட் சோலார் பேனல் பொறுத்துவதற்கு 60 சதுர அடி இடம் தேவைப்படும். 3 கிலாேவாட் நிறுவுவதற்கு 200 சதுர அடி நிலம் தேவைப்படும்.
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விண்ணப்பம் செய்த பின்னர் அரசின் சார்பில் 1 லட்சம் வரையில் மானியம் உடனடியாக வழங்கப்படுகிறது. இதற்காக மீட்டர் தனியாக மாற்றிப் பொருத்தப்படும். அதன் மூலம் காலையில் சூரிய ஒளியின்போது அதிகளில் உற்பத்தி ஆகும் மின்சாரம் பயன்படுத்தியது பாேக, மீதமுள்ளவை தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு செல்லும்.
அதிகளவில் உற்பத்தி ஆகும் மின்சாரம் கணக்கில் வைக்கப்பட்டு, பின்னர் மின்சார வாரியத்தால் ஆண்டு இறுதியில் பயனரின் வங்கி கணக்கில் அதற்கான கட்டணம் செலுத்தப்படும்” என்றார்.
வீட்டிற்கு பட்டா அவசியம் இல்லை
சோலார் பேனல் அமைக்க தேவையான ஆவணங்கள் என்னென்ன என்று விவரித்த அவர், “வீட்டில் ஏற்கனவே மின் இணைப்பு உள்ளதற்கான சர்வீஸ் எண் மற்றும் அட்டை, ஆதார் அட்டை, வங்கி கணக்கு புத்தகம் இருந்தால் போதுமானது.
வீட்டிற்கு பட்டா இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியம் இல்லை. மின்சார மீட்டர் தற்பொழுது சரியாக இல்லாமல் இருப்பதால் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்வதில் சிக்கல் உள்ளது. எனவே, தற்பொழுது நவீன தொழில்நுட்பத்தில் உள்ள மீட்டரை மின்சார வாரியம் வாங்கி தர வேண்டும்.
சோலார் பேனல் பாெருத்தியப் பின்னர் சூரியனில் இருந்து வரும் வெப்பம் 27 டிகிரி இருந்தாலும் மின்சாரம் உற்பத்தி ஆகும். மழைக்காலமாக இருந்தாலும் உற்பத்தி செய்ய முடியும். வெயில் நாட்களில் அதிகளவில் உற்பத்தி ஆகும்” என்றார்.
சூரிய மின்சக்தி சேமிப்பு
பேட்டரியை பயன்படுத்தி சூரிய மின்சாரம் சேமிப்பு குறித்து வினோத்குமார் கூறும்போது, ”வீடுகளில் ஒரு கிலோ வாட் முதல் 10 கிலோ வாட் வரையிலும் போட்டுக் கொள்ளலாம். ஆனால், வீட்டிற்கு தேவையான அளவிற்கு மட்டும் போட்டுக் கொள்வது போதுமானது.
அதே நேரத்தில் தொழிற்சாலைகளில் சோலார் பேனல் பயன்படுத்தி மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும்போது, லித்தின் அயான் பேட்டரிகளை பொருத்தி மின்சாரத்தை சேமித்து வைக்கலாம். காலையில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரம் மாலைக்கு மேல் அலுவகத்திற்கு தேவைக்கு ஏற்ப பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
ஒரு கிலோவாட் மின்சாரம் சேமிப்பதற்கான பேட்டரி பொருத்துவதற்கு சுமார் 75 ஆயிரம் செலவாகும். 20 ஆண்டுகள் வரையில் பயன்பாட்டில் இருக்கும். தற்பொழுது அதிகளவில் பேட்டரி பயன்பாடு வந்தாலும் அதனை மறு சுழற்சி செய்வதற்கும் திட்டம் உள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், “தமிழ்நாடு அரசு வணிக பயன்பாட்டிற்கான சூரிய மின் கொள்கையை அறிவித்தால் தொழிற்சாலைகளுக்கு பெரிதும் பயன்படும். 1 கிலோவாட் திறன் கொண்ட சோலார் பேனல் அமைப்பை பொருத்துவதற்கு, அது ஆன்-கிரிட் (on-grid), ஹைப்ரிட் (hybrid) அல்லது ஆஃப்-கிரிட் (off-grid) அமைப்பா என்பதைப் பொறுத்து அமைகிறது.
பேட்டரி இல்லாத ஆன்-கிரிட் அமைப்பின் விலை குறைவு. ஆனால், பேட்டரி கொண்ட ஹைப்ரிட் அல்லது ஆஃப்-கிரிட் அமைப்புகளுக்கு அதிக செலவாகும். 1 கிலோவாட் சூரிய மின்சக்தி அமைப்பை நிறுவ 84 ஆயிரம் செலவாகிறது” என்றார்.
இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி?
தமிழ்நாட்டில் இத்திட்டத்தின் கீழ் வீடுகளில் சோலார் பேனல் அமைக்க விரும்புகிறவர்கள் https://www.tnebltd.gov.in/usrp என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர்களின் விவரங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் விரைவில் சோலார் பேனல் அமைக்கப்பட்டு, அரசின் மூலம் மானியம் விடுவிக்கப்படும்.