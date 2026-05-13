ரிக்கி ரதன் பண்டிட் வெற்றிவேல் நியமனத்தை திரும்ப பெற்றது தமிழ்நாடு அரசு
சிறப்பு அதிகாரியாக ரிக்கி ரதன் பண்டிட் வெற்றிவேல் நியமிக்கப்பட்டதற்கு, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், விசிக, தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.
Published : May 13, 2026 at 1:49 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யின் அரசியல் பிரிவு ஆலோசகராக தமிழ்நாடு அரசால் சிறப்பு அதிகாரியாக ரிக்கி ரதன் பண்டிட் வெற்றிவேல் நியமிக்கப்பட்டதற்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில், அவரின் நியமனம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆஸ்தான ஜோதிடரான ரிக்கி ரதன் பண்டிட் வெற்றிவேலை, கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளராக அண்மையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் நியமித்தது. இதையடுத்து விஜய் தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு ரிக்கி ரதன் பண்டிட் வெற்றிவேலை முதல்வரின் அரசியல் பிரிவு சிறப்பு அதிகாரியாக தமிழ்நாடு அரசு நேற்று நியமித்தது.
இந்த நியமனத்திற்கு தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவு அளித்த காங்கிரஸ், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.
மேலும், சட்டப் பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தீர்மானத்தின் மீதான உரையில் அரசு பதவியில் ஜோதிடர் நியமனத்திற்கு தேமுதிக, விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், மனிதநேய மக்கள் கட்சி, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி உள்ளிட்டவை எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. தேமுதிக எம்எல்ஏ பிரேமலதா விஜயகாந்த் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததோடு, உங்களது ஜோதிடருக்கு அரசுப் பதவி வழங்கியது ஏன் என்று முதலமைச்சர் விஜய்யை பார்த்து நேருக்கு நேராக கேள்வி எழுப்பினார்.
இந்நிலையில், முதலமைச்சரின் ஆலோசகராக ரிக்கி ரதன் பண்டிட் நியமனம் செய்யப்பட்டதை திரும்பப் பெற்றுக் கொள்வதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
இதனிடையே, ரிக்கி ரதன் பண்டிட் நியமனத்தை எதிர்த்து திருவள்ளூர் மாவட்டம், கீழனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஆர்.ரதி என்பவர் முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் பொதுத் துறை செயலாளருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார்.
அதில், "நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 34.92 சதவீத வாக்குகளை மட்டுமே தவெக பெற்றுள்ளது. மீதமுள்ள 65.09சதவீத வாக்குகள், மற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஆதரவாகப் போடப்பட்டுள்ளன.
அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்ற கட்சி, இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் மற்றும் 1950ம் ஆண்டின் மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் ஆகியவை தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் பதவியை ஏற்க அனுமதித்துள்ளது.
முதலமைச்சராக விஜய் பதவி ஏற்ற போது எடுத்துக் கொண்ட உறுதிமொழிக்கு எதிராக, அரசியல் பிரிவு சிறப்பு அதிகாரியாக ரிக்கி ரதன் பண்டிட் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தமிழகத்தின் வரி செலுத்தும் 6.7 மில்லியன் பொது மக்களின் வரிப்பணத்தில் சம்பளம் வழங்க கூடாது. இவ்வாறு நியமிப்பது சட்டவிரோதமானது" என்று தெரிவித்துள்ள வழக்கறிஞர் விஜயேந்திரன், சிறப்பு அதிகாரியாக ஜோதிட ரிக்கி ரதன் பண்டிட் வெற்றிவேல் நியமிக்கப்பட்ட உத்தரவை திரும்ப பெற வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பண்டிட் சிறப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்ட உத்தரவை தரும்ப பெறவில்லை என்றால், சட்டரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவும் எனவும் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.