திருப்பரங்குன்றம் சிக்கந்தர்மலை கல் தூண் ஆங்கிலேயர் கால நில அளவையுடன் தொடர்புடையது - தமிழக அரசின் ஆய்வறிக்கையில் தகவல்
அந்தக் காலத்தில் நில அளவைப் பணிகளுக்காக மலைகள், குன்றுகள் போன்ற உயரமான இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டன. அங்கு திடமான கற்களால் கட்டப்பட்ட தூண்கள் அமைக்கப்பட்டன என்று அரசின் ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Published : November 23, 2026 at 10:43 PM IST
சென்னை: திருப்பரங்குன்றம் சிக்கந்தர் மலையில் ஆங்கிலேயர் கால நில அளவை நிலையம் இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளதாகவும், இந்த மலையில் அமைந்துள்ள கல் தூண், Great Trigonometrical Survey ( GTS) எனப்படும் நில அளவை நிலையத்துடன் தொடர்புடையது எனவும் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுபோன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் 800 க்கும் மேற்பட்ட GTS நிலையங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
திருப்பரங்குன்றத்தில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான வழக்கில், உச்சநீதிமன்றம் ஒரு முறை தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவிற்கு எதிராக தமிழக அரசு மறுஆய்வு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளது.
இந்நிலையில் நில அளவை தொடர்பான ஓர் ஆய்வறிக்கை தமிழக அரசு சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதில், 'இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பெரும் முக்கோணவியல் நில அளவைத் திட்டத்தின் (Great Trigonometrical Survey - GTS) கீழ் தமிழ்நாட்டில் 800 க்கும் மேற்பட்ட நில அளவை நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றில் 484 நிலையங்கள் நேரடியாகக் கள ஆய்வு செய்து ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சிக்கந்தர்மலையில் உள்ள கல் தூண் மற்றும் பாறையில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகள் பழமையான நில அளவை நிலையத்துடன் தொடர்புடையவை என்பதை ஆய்வு முடிவுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
இந்தியாவின் நிலப்பரப்பைத் துல்லியமாக அளவிட்டு வரைபடங்களைத் தயாரிப்பதற்காக ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மிகப்பெரிய அறிவியல் திட்டமே பெரும் முக்கோணவியல் நில அளவை (GTS) ஆய்வு ஆகும்.
அதில், இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு பல்வேறு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு முக்கோணவியல் முறையில் அளவிடப்பட்டன. இதில் 8 முதல் 18 டிகிரி அட்சரேகைக்கு இடைப்பட்ட பகுதிகளை உள்ளடக்கிய தெற்கு முக்கோணவியல் பகுதி (Southern Trigon) தமிழ்நாட்டையும் உள்ளடக்கியது என்றும் தமிழக அரசின் ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையும் படிங்க: கார்த்திகை தீபத் திருவிழா: காவல்துறை பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் திருப்பரங்குன்றம் – 5,618 போலீசார் குவிப்பு
இந்த ஆய்வின் முதல் கட்டத்தில் தமிழ்நாடு முழுவதும் 800 க்கும் மேற்பட்ட GTS நிலையங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டன. அவற்றில் 210 முதன்மை நிலையங்கள், 274 இரண்டாம் நிலை நிலையங்கள் என மொத்தம் 484 நிலையங்கள் நேரடியாகக் கள ஆய்வு செய்து ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அந்தக் காலத்தில் நில அளவைப் பணிகளுக்காக மலைகள், குன்றுகள் போன்ற உயரமான இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டன. அங்கு திடமான கற்களால் கட்டப்பட்ட தூண்கள் அமைக்கப்பட்டன. இந்தத் தூண்கள் பொதுவாக 3 முதல் 4 அடி விட்டமும், 1 முதல் 14 அடி உயரமும் கொண்டிருந்தன. இவை 10 முதல் 16 அடி சதுர அளவிலான மேடைகளின் மீது அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
சமவெளிப் பகுதிகளில் அளவீடுகளை மேற்கொள்வதற்காக உட்புறம் காலியாக உள்ள கோபுரங்கள் மற்றும் செங்கற்களால் அமைக்கப்பட்ட தூண்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.
ஒவ்வொரு நில அளவை நிலையத்திலும் புள்ளியைச் சுற்றி வட்டம் கொண்ட ஒரு குறியீடு பொறிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்தக் குறியீடுகள் பாறைகளிலும், கோயில்களின் கற்கட்டுமானங்களிலும், நிரந்தரக் கட்டமைப்புகளிலும், தரையில் பதிக்கப்பட்ட கற்களிலும் செதுக்கப்பட்டிருந்தன.
மேலும், ஆய்வு செய்யப்பட்ட 484 நிலையங்களில் சில நில அளவை நிலையங்கள் சமண நினைவுச் சின்னங்கள், தர்காக்கள் மற்றும் தேவாலயங்களுக்கு அருகிலும் அமைந்துள்ளன என்று அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சிக்கந்தர்மலை நிலையத்திலிருந்து நாகமலை, சதுரகிரி, கோபால்சாமி, கூத்திப்பாறை, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில், பொன்னூரிக்கிமலை மற்றும் பெருமாள்மலை ஆகிய இடங்களுக்கான திசைக்கோணங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஆங்கிலேயர் கால GTS அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த திசைக்கோணங்களுடன், தற்போதைய ஆய்வில் டிஜிட்டல் முறையில் அளவிடப்பட்ட திசைக்கோணங்கள் ஒப்பிடப்பட்டன. இதில் இரண்டும் மிக நெருக்கமாகப் பொருந்தியுள்ளதாக ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் அடிப்படையில், சிக்கந்தர்மலையில் அமைந்துள்ள கல் தூணும், அருகிலுள்ள பாறையின் மீது வட்டத்துடன் புள்ளி கொண்ட குறியீடாகப் பொறிக்கப்பட்டுள்ள அடையாளங்களும் பழமையான GTS நில அளவை நிலையத்துடன் தொடர்புடையவை என்று தமிழக அரசின் ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பைத் துல்லியமாக அளவிடுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட GTS நிலையங்கள், இன்றும் பல்வேறு இடங்களில் கல் தூண்களாகவும் பாறைகளில் பொறிக்கப்பட்ட குறியீடுகளாகவும் காணப்படுகின்றன எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.