திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தாலும் அரசு சந்திக்கத் தயார் - திருமாவளவன் உறுதி
"தமிழ்நாடு அரசு பாரம்பரியமாக தீபம் ஏற்றும் இடத்தில் இந்த ஆண்டும் தீபம் ஏற்றுவதற்குத் தயாராக உள்ளது. அதுதான் தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு. அதுவே தமிழ்நாட்டு மக்களின் உணர்வும்கூட" என்று தொல்.திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
Published : November 23, 2026 at 8:07 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டாலும் அதனைச் சந்திக்க தமிழக அரசு தயாராக உள்ளது என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர், "மதுரையில், மதுரை மக்கள் மதநல்லிணக்க கூட்டமைப்பின் சார்பில் நாங்கள் அமைதிப் பேரணியும், ஆர்ப்பாட்டமும் நடத்துவதாக அறிவித்திருந்தோம். அதில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் நானும் பங்கேற்க இருந்தேன். ஆனால், அமைதிப் பேரணிக்கு காவல் துறை அனுமதி அளிக்கவில்லை.
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அமைதிப் பேரணிக்கு காவல் துறை அனுமதி அளித்திருக்கலாம். இருப்பினும், வேறு சில சூழல்களைக் கருத்தில் கொண்டு காவல் துறை அனுமதி மறுத்திருப்பதாகக் கருதுகிறோம். பொதுமக்களுக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படுத்தமாட்டோம் என்று உறுதி அளித்திருந்தோம். ஆனால், காவல் துறை அனுமதி மறுத்துவிட்ட நிலையில், தடையை மீறி பேரணி நடத்தும் நடவடிக்கையில் நாங்கள் ஈடுபடவில்லை.
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு எடுத்துள்ள நிலைப்பாட்டுக்கு மாறாக நீதிமன்றத் தீர்ப்பும், தற்போது உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ள இடைக்கால உத்தரவும் அமைந்துள்ளன.
தமிழ்நாடு அரசு பாரம்பரியமாகவும், வழக்கமாகவும் தீபம் ஏற்றும் இடத்தில் இந்த ஆண்டும் தீபம் ஏற்றுவதற்குத் தயாராக உள்ளது. அதுதான் தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு. அதுவே தமிழ்நாட்டு மக்களின் உணர்வும்கூட.
தமிழ்நாடு அரசும், இஸ்லாமிய கூட்டமைப்புகளும் இந்து மக்களுக்கு எதிரானவை அல்ல. மத அடிப்படையில் பிரச்சினையைத் தூண்டி, மத நல்லிணக்கத்தைச் சீர்குலைக்க முயற்சிப்பதைத் தடுக்கவே தமிழ்நாடு அரசு போராடிக் கொண்டிருக்கிறது. சட்ட ரீதியாக இஸ்லாமிய கூட்டமைப்புகளும் போராடிக் கொண்டிருக்கின்றன. அரசியல் ரீதியாகவும் இந்த விவகாரத்தில் எங்கள் நிலைப்பாடு தெளிவாக இருக்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், அதற்கு மாறாக, உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில் பகுதியில் தீபம் ஏற்றினால், அதனால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு ஏற்படாதா?" என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்குப் பதிலளித்த திருமாவளவன், "உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டாலும், அதனைச் சந்திப்பதற்கு தமிழக அரசு தயாராக உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.