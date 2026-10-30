மாதிரி பத்திரப்பதிவு மையங்கள் எப்படி செயல்படும்? அரசு வெளியிட்ட விரிவான விளக்கம்
பொதுமக்களுக்கான ஆவணப் பதிவு மற்றும் திருமணப் பதிவுச் சேவைகளை மேம்படுத்திட மாதிரி பதிவுமையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன என்றுத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 30, 2026 at 12:59 PM IST
சென்னை: பத்திரப்பதிவுத் துறையில் மாதிரி பதிவு மையங்கள் எப்படி செயல்படும் என்பது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு விளக்கமளித்துள்ளது.
இதுகுறித்து வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் இலக்கான வெளிப்படையான ஊழலற்ற நிர்வாகத்தினை செயல்படுத்த, வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறையானது பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
அதன் ஒரு முக்கிய அம்சமாக பொதுமக்களுக்கான ஆவணப் பதிவு மற்றும் திருமணப் பதிவுச் சேவைகளை மேம்படுத்திடவும், எளிதாகவும், விரைவாகவும், வெளிப்படையாகவும் பெறும் வகையில், மாதிரி பதிவுமையங்கள் (Model Registration Hubs – MRH) அமைக்கப்பட உள்ளன.
தற்போதைய பத்திரப்பதிவு முறை
ஆவணப் பதிவுகள் பொதுவாகச் சொத்து அமைந்துள்ள அதிகார வரம்பிற்குட்பட்ட சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களிலும், திருமணப் பதிவுகள் சம்பந்தப்பட்ட சட்ட விதிகளின்படியும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களின் செயல்பாடுகளை, பொதுமக்களுக்கான இடைமுக முகப்பு சேவைகள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கான சட்டரீதியான ஆவணப் பரிசீலனைப் பணிகள் என இரண்டாகப் பிரிக்கலாம்.
பொதுமக்களுக்கான உதவி, சந்தேகங்களுக்கான விளக்கம் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் (வாகன நிறுத்துமிடம், கழிப்பறை, குடிநீர் வசதி போன்றவை) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய முகப்பு செயல்பாடுகளுக்கு கணிசமான மூலதன முதலீடும், தொடர்ச்சியான பராமரிப்பும் தேவைப்படுகின்றன.
மேலும், பெரும்பாலான பொதுமக்களின் புகார்களும் இப்பிரிவு சார்ந்தே எழுகின்றன. தற்போது, சார்பதிவாளர்கள் நடைமுறையிலுள்ள சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் அரசாணைகளின்படி ஆவணங்களை ஆழமாகப் பரிசீலித்து பதிவு செய்யும் தங்களது முதன்மைப் பணிகளோடு, இந்த முகப்பு நிர்வாகப் பணிகளையும் சேர்த்து கவனிக்க வேண்டியுள்ளது.
மாதிரி பதிவு மையங்கள்
பதிவு நடைமுறையை எளிமைப்படுத்தி, பொதுமக்களுக்கு சிறந்த பதிவு அனுபவத்தினை அளித்திட தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை எண்.164, வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை மாதிரி பதிவுமையங்கள் அமைக்க ஆணையிட்டுள்ளது. எனவே, நேரடி முகப்பு பணிகளிலிருந்து அதிகாரிகளுக்கு விலக்களித்து, அவர்கள் தங்களது முதன்மையான சட்டரீதியான பணிகளில் மட்டும் முழுமையாகக் கவனம் செலுத்த இம்மாதிரி பதிவுமையங்கள் வழிவகுக்கும்.
மேலும், குறிப்பிட்ட சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தின் அதிகார வரம்பைச் சார்ந்திருக்கும் நிலை மாற்றப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட பதிவு மாவட்டத்திற்கு பொதுவாக ஒரே இடத்தில் பதிவுச் சேவையைப் பெற வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த மையங்களை நடத்துபவர்கள் அரசாணையின்படி, மாதிரி பதிவு மையங்களை அமைத்து, அதற்கு தேவையான கணினி மற்றும் தொழில்நுட்பம் மற்றம் வசதியான உள்கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்தி, அன்றாடச் செயல்பாடுகள் மற்றும் பராமரிப்பு ஆகிய பொது மக்களுக்கான முகப்பு பக்க சேவைகளை திறந்வெளி ஒப்பந்த நடைமுறையின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் சேவை வழங்குநரிடம் ஒப்படைக்கப்படும்.
சேவை வழங்குநர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான ஒப்பந்த அடிப்படையில் இப்பணிகளை மேற்கொள்வார். இம்மையங்களின் செயல்பாடுகள் தொடர்பான தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு - STAR மென்பொருளுடன் இணக்கத்தை உறுதிப்படுத்தும் பணிகளுக்கு, ஏற்கனவே உள்ள System Integrator ஆன TCS நிறுவனத்தின் மூலம் பெறப்பட உள்ளது. இதன்மூலம் இம்மையங்களில் பதிவு அலுவலர்கள் சட்டரீதியான ஆவணப் பரிசுலணைகளில் அதிக கவனம் செலுத்த இயலும்.
மாதிரி பதிவு மையத்தில் ஆவணப்பதிவு நடைமுறை
சேவை வழங்குநர் அன்றாட வசதிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பச் செயல்பாடுகளை மேற்கொண்டாலும், ஆவணப் பதிவுக்கான சட்டப்பூர்வ அதிகாரமும், பதிவை ஏற்றுக்கொண்டு ஒப்புதல் வழங்கும் பொறுப்பும் பதிவுத்துறை அலுவலர்களிடம் மட்டுமே இருக்கும்.
தற்போதுள்ள முன் அனுமதி வில்லை (Token System) மூலம் நேரில் வருகைபுரியும் ஆவணப்பதிவு நடைமுறை (Regular Registration) மற்றும் காகிதமில்லா ஆவணப்பதிவு நடைமுறை (Paperless Registration) மற்றும் வருகையில்லா ஆவணப்பதிவு நடைமுறையில் (Presenceless registration) எந்த விதமான மாற்றமுமின்றி சார்பதிவாளர்கள் மட்டுமே, பதிவுச் சட்டம்,1908, முத்திரைச் சட்டம், 1899 மற்றும் திருமண சட்டங்கள் மற்றும் விதிகளுக்குட்பட்டு, ஆவணம் மற்றும் திருமணப் பதிவுகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
மேலும், ஆவண எழுத்தர்களை (Document Writers) பொருத்து தற்போது உள்ள நடைமுறையில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை என தெரிவிக்கப்படுகிறது. எனவே, இந்தத் திட்டம் பதிவுத்துறையின் சட்டப்பூர்வப் பொறுப்புகளைத் தனியார் மயமாக்கும் திட்டமில்லை. தொழில்நுட்பம், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சேவை வசதிகளைச் சேவை வழங்குநர் நிர்வகிக்க, பதிவுக்கான சட்டப்பூர்வ முடிவுகள் பதிவுத்துறையால் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படும்.
மாதிரி பதிவுமையங்களில் பொதுமக்களுக்கான சேவைப் பெறுதல் முதல், ஆவணப் பதிவு ஒப்புதல் வரை பணிகள் ஒருங்கிணைந்த முறையில் நடைபெறும்.
பொதுமக்களுக்கான முகப்பு சேவை
மாதிரி பதிவு மையங்களில் கீழ்க்காணும் கூடுதல் மேம்பட்ட பதிவு சேவைகள் வழங்கப்பட உள்ளது.
• பணிநிலையப் பகுதி (Workstation Zone)
• பிரீமியம் ஓய்வறை (Premium Lounge)
• காத்திருப்பு கூடம் (Common Waiting Hall)
• சுயசேவை பிரிவு(கணினி)
• குளிர்சாதன வசதி (Air Conditioning)
அலுவலக நடைமுறைகள்(Back End)
REGINET/STAR மென்பொருள் மற்றும் பதிவுத்துறையின் தொழில்நுட்ப அமைப்புகள் மூலம் ஆவணப் பதிவு தொடர்பான பணிகளை ஒருங்கிணைத்து சார்பதிவாளர்கள் பதிவு பணிகளைத் மேற்கொள்வார்கள். பதிவு தொடர்பான தகவல்கள் துறையால் மட்டுமே பராமரிக்கப்படும்.
இவ்வாறு, பொதுமக்களுக்கான சேவை மற்றும் ஆவணத் தயாரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன், மென்பொருள் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பதிவுத்துறையின் தற்போதுள்ள நடைமுறையின் படி பதிவுகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
தரவுகள் பராமரிப்பு(Maintenance of Data)
பதிவு தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வத் தரவுகள், பதிவுத்துறையின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மின்னணு அமைப்புகளான REGINET/STAR மூலம் பராமரிக்கப்படும் வகையில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. மேலும், தமிழ்நாடு மின்னாளுமை முகமை (TNeGA) மூலம் பதிவு செய்யப்படும் ஆவணங்கள் அனைத்தும் Block Chain என்னும் நம்பிக்கை இணையத்தால் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
தரவுகள் முழுமையாகத் தமிழ்நாடு பதிவுத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் மட்டுமே சேமிக்கப்படும் என்றும், சேவை வழங்குநருக்கு எந்தவிதமான தரவு அணுகலும் இருக்காது.
மையங்களின் அமைவிடங்கள் (Phase I Implementation)
2026–2027ஆம் நிதியாண்டில் முதற்கட்டமாக ஐந்து மாதிரி பதிவுமையங்கள் அமைக்க நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவை:
• சென்னை வடக்கு பதிவுமாவட்டம்
• சென்னை மத்திய பதிவுமாவட்டம்
• சென்னை தெற்கு பதிவுமாவட்டம்
• செங்கல்பட்டு பதிவுமாவட்டம்
• கோயம்புத்தூர் வடக்கு பதிவுமாவட்டம்
இந்த ஐந்து மையங்களின் செயல்பாடுகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பின்னர், மேலும் 20 மையங்களைத் தமிழ்நாட்டின் பிற பகுதிகளில் விரிவுபடுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள்
• மேம்படுத்தப்பட்ட முகப்பு சேவை.
• எளிதில் அணுகக்கூடிய இடத்தில் ஒருங்கிணைந்த பதிவுச் சேவைகளைப் பெறும் வசதி.
• டோக்கன் மற்றும் வரிசை மேலாண்மை மூலம் மேம்பட்ட சேவை அனுபவம்.
• கணினி, தொழில்நுட்ப மற்றும் மேம்பட்ட உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் கூடிய நவீன பதிவுமையங்கள்.
• ஆவணப் பதிவு மற்றும் திருமணப் பதிவுச் சேவைகள் எளிமையான முறையில் துரிதமாக மேற்கொள்ளப்படும்.
பதிவுத்துறையின் சட்டப்பூர்வக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் மட்டுமே இச்சேவைகள் தொடர்ந்து நடைபெறும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.