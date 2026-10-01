நேபாள பெருவெள்ளம்: 36 நாட்களாகியும் இன்னும் கிடைக்காத 85 தமிழர்கள் பற்றிய தகவல் - தவிக்கும் குடும்பங்கள்!
நம்பிக்கையை இழந்து இருப்பதாகவும், இன்னும் எத்தனை நாள் தான் காத்திருப்பது என்று தெரியவில்லை என்றும் குடும்பத்தினர் வேதனையுடன் தெரிவித்தனர்.
Published : October 1, 2026 at 1:38 PM IST
- BY சுபாஷ் தயாளன்
சென்னை: நேபாள பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டு 36 நாட்களாகியும் காணாமல் போன 85 தமிழர்களின் நிலை பற்றிய தகவல் இன்னும் கிடைக்காததால் அவர்களது குடும்பத்தினர் இன்னும் மீளாத்துயரில் தவிக்கின்றனர்.
நேபாளம் - திபெத் எல்லையில் கடந்த ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதி ஏற்பட்ட பெரும் பனிப்பாறை சரிவை தொடர்ந்து போடே கோஷி ஆற்றில் திடீரென ஏற்பட்ட காட்டாற்று வெள்ளப்பெருக்கு நேபாளத்தின் மத்திய மற்றும் வடக்குப் பகுதிகளில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. ஆற்றங்கரையோர கிராமங்கள், குடியிருப்புகள், சிறு நகரங்கள் என பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. இந்த பேரிடரில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததுடன், ஆயிரக்கணக்கானோர் காணாமல் போனார்கள்.
இந்த பெரு வெள்ளத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா சென்றவர்களுக்கும் சிக்கினர். அவர்களின் பலர் மீட்கப்பட்டு தமிழ்நாட்டிற்கு அழைத்து வரப்பட்ட நிலையில், சம்பவம் நடந்து 36 நாட்களாகியும் காணாமல் போன 85 தமிழர்களின் நிலை என்பது குறித்து இன்னும் தெரியவில்லை. இதில் சென்னை குரோம்பேட்டையை சேர்ந்த மகாதேவ் கைலாஷ் யாத்திரை நிறுவனம் மூலம் நேபாளத்துக்குச் சென்ற 49 பேர் கொண்ட குழுவும் அடங்கும்.
இந்த குழுவினர் கைலாஷ் யாத்திரையை முடித்து விட்டு சீன எல்லைக்குள் செல்வதற்கான குடியேற்ற அலுவலகம் அருகே இருந்த போது திடீரென வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது எச்சரிக்கை சைரன் ஒலித்த நிலையில், அங்கிருந்தவர்கள் உயிரைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள ஓடியுள்ளனர். அவர்கள் என்ன நடக்கிறது என்பதை சுதாரிப்பதற்குள் வெள்ளம் அந்தப் பகுதியை சூழ்ந்ததாகவும், அங்கிருந்த கட்டடங்கள் உள்ளிட்டவை வெள்ளத்தின் சீற்றத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதன் பிறகு அந்த 49 பேரும் எங்கு சென்றார்கள்? அவர்களுக்கு என்ன ஆனது? என்பது குறித்து இதுவரை உறுதியான தகவல் கிடைக்கவில்லை.
இந்த சூழலில், காணாமல் போனவர்களை தேடும் முயற்சிகள் ஒருபுறம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்க, மறுபுறம் அவர்களது குடும்பத்தினர் எந்தவொரு உறுதியான தகவலும் கிடைக்காமல் தவித்து வருகின்றனர்.
காணாமல் போன தமிழர்களை தேடும் பணியின் தற்போதைய நிலை குறித்து குரோம்பேட்டையை சேர்ந்த மகாதேவ் கைலாஷ் யாத்திரை நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மரவேலப்பனை ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் தொடர்பு கொண்டார். அப்போது அவர், ”தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 85 பேரின் முழுமையான விவரங்கள் அரசிடம் ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களது குடும்பத்தினரிடம் இருந்து பெறப்பட்ட ரத்த மாதிரிகளும் மரபணு பரிசோதனைக்காக நேபாள அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த ரத்த மாதிரிகள் நேபாளத்தை சென்றடைந்து 10 நாட்களுக்கும் மேலாகியும், அங்கிருந்து இதுவரை தெளிவான தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. நேபாளத்தில் உள்ள அரசு அதிகாரிகள் சிலர் மட்டுமே இந்த நடவடிக்கைகளை கவனித்து வருகின்றனர். எல்லைப் பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தேடுதல் பணிகள் பெரும்பாலும் முடிவடைந்து விட்டது.
இதனால் இனி கண்டெடுக்கப்படும் அல்லது ஏற்கெனவே கண்டெடுக்கப்பட்டு அடையாளம் காணப்படாமல் இருக்கும் உடல்களில் இருந்து பெறப்படும் மாதிரிகளுடன் காணாமல் போனவர்களின் குடும்பத்தினரிடம் இருந்து பெறப்பட்ட ரத்த மாதிரிகளை ஒப்பிட்டு மரபணு பரிசோதனை செய்வதன் மூலமே அவர்களின் நிலையை உறுதி செய்ய வேண்டிய சூழல் இருப்பதாக அதிகாரிகள் எங்களிடம் தெரிவித்தனர்.
காணாமல் போனவர்களை தேடுவதற்காக எங்களது தரப்பில் இருந்தும் சிலர் நேபாளத்துக்கு சென்றுள்ளனர். ஆனால், வெள்ளப்பெருக்கால் பல்வேறு பகுதிகளில் சாலைகள் துண்டிக்கப்பட்டிருந்ததால் திரிசூலி வரையிலேயே செல்ல முடிந்தது. அதற்கு மேல் சென்று தேடுதல் பணியை மேற்கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
மேலும், காணாமல் போனவர்களின் விவரங்களைப் பெறுவதற்காக தொடர்ந்து அரசு அலுவலகங்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், தலைமைச் செயலகம் உள்ளிட்ட அலுவலகங்களுக்கு சென்று அதிகாரிகளை சந்தித்து பேசி வருகிறோம்” என தெரிவித்தார்.
வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் குடும்பத்தினர்
தொடர்ந்து காணாமல் போனவர்களின் குடும்பத்தினர்களின் நிலை குறித்து தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்ட அவர், “85 பேரில் பலர் தங்களது குடும்பத்தின் முக்கிய வருமான ஆதாரமாக இருந்தவர்கள். அவர்கள் காணாமல் போனதால் சில குடும்பங்களில் அன்றாட வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த அருள்செல்வன் என்ற மாணவரின் பெற்றோர் இருவரும் காணாமல் போன நிலையில், அந்த மாணவர் தனது படிப்பைத் தொடர முடியாத சூழலில் உள்ளார். அதே போன்று, தேனியை சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தில் கணவன், மனைவி என இருவரும் இந்தப் பயணத்திற்கு சென்றுள்ளனர். அவர்களது இரண்டு பிள்ளைகளும் மருத்துவக் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். தற்போது அந்தப் பிள்ளைகளை அவர்களது பெரியப்பா கவனித்து வருகிறார். எனக்கு தெரிந்த தகவல்கள் மட்டுமே இவை. தெரியாத தகவல்கள் இன்னும் ஏராளமாக இருக்கிறது” என மரவேலப்பன் தெரிவித்தார்.
விரிவான அறிக்கை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளோம் - அமைச்சர் தென்னரசு தகவல்
இது தொடர்பாக அயலகத் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு கூறுகையில், ”நேபாளம் சென்று மாயமானவர்களின் குடும்பத்தினர் தற்போது எதிர்கொண்டு வரும் நிலை, அவர்களது குடும்பங்களுக்கு ஏற்படக் கூடிய கல்வி, நிதி மற்றும் வாழ்வாதாரப் பிரச்னைகள் குறித்து அந்தந்த பகுதிகளை சேர்ந்த வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மூலம் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் முழுமையாகத் திரட்டப்பட்ட பின்னர், முதலமைச்சரின் கவனத்துக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தேவையான கல்வி மற்றும் வாழ்வாதார உதவிகள் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
நேபாள அரசிடமிருந்தும் காணாமல் போனவர்கள் குறித்து உறுதியான தகவல் விரைவில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மகாதேவ் யாத்திரை குழுவில் இருந்து சென்ற 49 பேரின் குடும்பத்தினர் என்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சந்தித்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்து தெரிவித்தனர். அவர்களது கோரிக்கைகள் தொடர்பாக தாசில்தார் மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் மூலம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
நேபாளத்தில் காணாமல் போன தமிழர்கள் தொடர்பான விரிவான அறிக்கை விரைவில் முறைப்படி வெளியிடப்படும்” என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
தொடர் காத்திருப்பில் குடும்பத்தினர்
காணாமல் போனவர்களில் சிலரின் குடும்பத்தினரை தொடர்பு கொண்டு பேசிய போது, அவர்கள் நம்பிக்கையை இழந்து இருப்பதாகவும், இன்னும் எத்தனை நாள் தான் காத்திருப்பது என்று தெரியவில்லை என்றும் வேதனையுடன் தெரிவித்தனர். மேலும், இதற்கு ஒரு தீர்வை அரசு விரைவில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கனத்த இதயத்தோடு கூறினர். மேலும், பெற்றோர் காணாமல் போன நிலையில் உள்ள குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலத்துக்கு அரசு உதவ வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளையும் அவர்கள் முன் வைத்துள்ளனர்.