காலி மதுபான பாட்டிலுக்கான ரூ.10-ஐ நேரடியாக வங்கிக் கணக்கில் செலுத்த புதிய நடைமுறை - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
தானியங்கி இயந்திரங்கள் மூலம் பாட்டில்களைச் சேகரிக்கும் முறையை தமிழ்நாடு அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது.
Published : November 4, 2026 at 3:45 PM IST
சென்னை: காலி மதுபான பாட்டில்களை திரும்ப ஒப்படைத்தால் ரூ. 10 நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தும் புதிய நடைமுறையை தமிழ்நாடு அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளது.
காலி மதுபான பாட்டில்களைத் திரும்பப் பெறுவதற்காக தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ரொக்கப் பணம் வழங்கும் திட்டத்திற்குப் பதிலாக, தானியங்கி இயந்திரங்கள் மூலம் பாட்டில்களை சேகரித்து, ஒவ்வொரு தகுதியான பாட்டிலுக்கும் ரூ. 10-ஐ வாடிக்கையாளரின் வங்கிக் கணக்கில் டிஜிட்டல் முறையில் செலுத்தும் புதிய திட்டத்தைச் செயல்படுத்தத் தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக உள்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை வெளியிட்ட அரசாணையில், “தற்போதைய நடைமுறையில், மதுபான பாட்டில்களின் அதிகபட்ச சில்லறை விலையுடன் கூடுதலாக ரூ.10 வசூலிக்கப்பட்டு, காலி பாட்டில்களைத் திரும்ப ஒப்படைக்கும்போது அந்தத் தொகை நுகர்வோருக்கு ரொக்கமாகத் திருப்பி வழங்கப்படுகிறது.
இந்த நடைமுறையில் டாஸ்மாக் கடைப் பணியாளர்களுக்குக் கூடுதல் பணிச்சுமை, காலி பாட்டில்களைச் சேமித்து வைப்பதில் இடவசதிப் பற்றாக்குறை, சுகாதாரப் பிரச்சினைகள், பாட்டில்களின் தகுதியைச் சரிபார்ப்பதில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடைமுறைப் பிரச்சினைகள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தானியங்கி காலி பாட்டில் சேகரிப்பு இயந்திரம்
இதனை மாற்றும் வகையில், தானியங்கி காலி பாட்டில் சேகரிப்பு இயந்திரங்கள் (Reverse Vending Machines – RVMs) மூலம் புதிய திட்டத்தைச் செயல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, ஒவ்வொரு மதுபான பாட்டிலுக்கும் தனித்துவமான QR குறியீடு வழங்கப்படும். இந்தக் குறியீடு மின்னணு விற்பனைப் பதிவுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இதன்மூலம் வாடிக்கையாளர் எந்தக் கடையில் மதுபானம் வாங்கியிருந்தாலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சேகரிப்பு மையங்களில் காலி பாட்டில்களைத் திரும்ப ஒப்படைக்கலாம்.
உடைந்த பாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது
பாட்டிலில் உள்ள QR குறியீட்டை இயந்திரம் மூலம் ஸ்கேன் செய்து, அதன் விற்பனை விவரங்கள் சரிபார்க்கப்படும். பாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு, அதற்கான ரூ.10 நுகர்வோர் வழங்கும் மொபைல் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாகச் செலுத்தப்படும். சேகரிப்பு மையங்களில் ரொக்கப் பணம் வழங்கப்படாது.
QR குறியீடு இல்லாத பாட்டில்கள், குறியீடு சேதமடைந்த அல்லது தெளிவாகப் படிக்க முடியாத பாட்டில்கள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட விற்பனைப் பதிவுடன் தொடர்புபடுத்த முடியாத பாட்டில்கள், ஏற்கெனவே ஊக்கத்தொகை பெறப்பட்ட பாட்டில்கள் ஆகியவற்றுக்கு மீண்டும் தொகை வழங்கப்படாது.
மேலும், உடைந்த பாட்டில்கள், அதிக அளவில் வெளிப்பொருட்கள் கலந்திருக்கும் பாட்டில்கள் மற்றும் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட குறியீட்டுக்குப் பொருந்தாத பாட்டில்களும் நிராகரிக்கப்படும். பாட்டில்கள் நிராகரிக்கப்படுவதற்கான காரணங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுவதுடன், புகார் அளித்து தீர்வு பெறுவதற்கான வசதியும் ஏற்படுத்தப்படும்.
சில்லறை விற்பனையாளர்களுக்கு விலக்கு
புதிய திட்டத்தின் கீழ், காலி மதுபான பாட்டில்களைச் சேகரித்தல், எண்ணுதல், சரிபார்த்தல், கையாளுதல், தற்காலிகமாகச் சேமித்து வைத்தல் மற்றும் ரொக்கப் பணத்தைத் திருப்பி வழங்குதல் போன்ற பணிகளில் இருந்து டாஸ்மாக் சில்லறை விற்பனைக் கடைப் பணியாளர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பணிகளுக்குத் தேவையான பணியாளர்கள், இயந்திரங்கள், சேகரிப்பு மற்றும் போக்குவரத்து வசதிகளைத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும் நிறுவனமே ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். இணையதள இணைப்பு வசதி இல்லாத கடைகளுக்கு, தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகம் தனியான செயல்பாட்டு நடைமுறையை உருவாக்கலாம்.
பழைய ஒப்பந்தங்கள் ரத்து
காலி மதுபான பாட்டில்களைச் சேகரித்து அகற்றுவதற்காக 2025 ஆம் ஆண்டு கோரப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியின் அடிப்படையில், 2025 ஆகஸ்ட் முதல் 2028 ஜூலை வரை வழங்கப்பட்டுள்ள பிராந்திய வாரியான ஒப்பந்தங்கள் படிப்படியாக முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்பட உள்ளன.
எனினும், ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திலும் புதிய RVM இயந்திரங்கள் நிறுவப்பட்டு, அவற்றின் செயல்பாடு உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகே பழைய ஒப்பந்தங்கள் ரத்து செய்யப்படும். அதுவரை தற்போதைய சேகரிப்பு நடைமுறைகள் தொடர்ந்து செயல்படும்.
புதிய திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு, காலி பாட்டில்களைச் சேகரித்தல், எடுத்துச் செல்லுதல், மறுபயன்பாடு, மறுசுழற்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வகையில் அகற்றுதல் ஆகிய அனைத்துப் பொறுப்புகளும் புதிய திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்படும்” என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், புதிய இயந்திரங்களுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியை இறுதி செய்தல், நிறுவனத்தைத் தேர்வு செய்தல், டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை வசதிகளை ஏற்படுத்துதல், QR குறியீடு முறையை ஒருங்கிணைத்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை உடனடியாக மேற்கொள்ளுமாறு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
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