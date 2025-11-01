ராஜராஜ சோழன் 1040வது சதய விழா: தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மரியாதை!
Published : November 1, 2025 at 4:17 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 4:27 PM IST
தஞ்சாவூர்: ராஜராஜ சோழனின் 1040வது சதய விழாவை முன்னிட்டு அவரது சிலைக்கு அரசு சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
மாமன்னன் ராஜராஜ சோழன் பிறந்த மற்றும் அரியணை ஏறிய தினமான ஐப்பசி மாதம் சதய நட்சத்திரத்தன்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் சதய விழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி 1040 சதய விழா அரசு விழாவாக கடந்த 2 நாட்களாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. நேற்று (அக் 31) இந்த விழா தொடங்கிய நிலையில், இன்று ராஜராஜ சோழன் சிலைக்கு அரசு சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.
இதில் ஓதுவார்கள் திருமுறை பாடியும், செண்டை மேளம், கொம்பு வாத்தியங்கள் முழங்க ஊர்வலமாக வந்து அவரது சிலைக்கு புத்தாடை, மலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இதனை தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம், தருமபுர ஆதினம் ஸ்ரீலஸ்ரீ கயிலை மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
ராஜராஜ சோழனுக்கு பேரபிஷேகம்
இதனைத்தொடர்ந்து ராஜராஜ சோழன் உலோகமா தேவி ஐம்பொன் சிலைகள் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து பெருவுடையார்க்கு திருமுறை தேவாரப் பாடல்கள் பாடி பால், மஞ்சள், சந்தனம், விபூதி, தேன், அரிசி மாவு பொடி, நெய், தயிர், பன்னீர், எழுமிச்சை சாறு, திரவிய பொடி, பஞ்சாமிர்தம், மூலிகைப் பொடிகள் உள்ளிட்ட 48 வகையான பொருட்களுடன் பேரபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்
அதேபோல் கோயில் வளாகத்தில் இருந்து யானை மீது திருமுறை வீதியுலா தொடங்கி, தஞ்சாவூர் நகரில் முக்கிய வீதிகள் வழியாக வலம் வந்தது. ஓதுவார்கள் திருமுறை பண்ணுடன் ராஜ வீதி உலாவும் நடைபெற்றது. இதனைத்தொடர்ந்து பெருவுடையாருக்கு 48 வகையான திரவிய அபிஷேகம் மற்றும் அலங்கார மகா தீபாராதனை நடைபெறுகிறது.
மேலும் இன்று மாலை ராஜராஜனின் பெருமையை போற்றும் வகையில், பல்வேறு கலை, நாட்டியம் மற்றும் விருது வழங்கும் நிகழ்வு ஆகியவை நடைபெறுகிறது. சதய விழாவை முன்னிட்டு ராஜராஜ சோழன் சிலைக்கு ஆயிரக்கணக்கானோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த உள்ள நிலையில், நகர் முழுவதும் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டு 300க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
ராஜராஜ சோழன் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய பின் தருமபுர ஆதீனம் கூறுகையில், "தமிழ்நாடு அரசு ஆன்மீக அரசாகவே செயல்பட்டு வருகிறது. நூற்றுக்கணக்கான கோயில்களில் ஒவ்வொரு முகூர்த்த நாளும், ஒவ்வொரு கோயில்களிலும் கும்பாபிஷேகம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாதந்தோறும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறார்" என்றார். இந்நிகழ்ச்சியில் எம்பி முரசொலி, மேயர் ராமநாதன், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜாராம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.