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சென்னை விமான நிலைய விரிவாக்கத் திட்டம் - சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக அம்பையிரநாதன் நியமனம்

சென்னை விமான நிலைய விரிவாக்கத் திட்டத்தின் சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக அம்பையிரநாதன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம்
தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 4:03 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்களை அதிரடியாக பணியிட மாற்றம் செய்தும், அவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளை வழங்கியும் தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள் மற்றும் சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு பணியிட மாற்றம் மற்றும் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதில், விழுப்புரம் நெடுஞ்சாலைத்துறையின் நில எடுப்பு சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக பணியாற்றி வந்த அம்பையிரநாதன், சென்னை விமான நிலைய விரிவாக்கத் திட்டத்தின் நில எடுப்பு சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின் நில எடுப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக பணியாற்றி வந்த சைலேந்திரன், சிவகங்கை மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்/உதவி ஆணையராக (பொது நிர்வாகம் மற்றும் பணியாளர் பிரிவு) பணியாற்றி வந்த உமாமகேஸ்வரி ராமச்சந்திரன், நில நிர்வாக ஆணையரகத்தின் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்/இணை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திருப்பத்தூர் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையின் நிர்வாகியாக பணியாற்றி வந்த ராஜலட்சுமி, வேலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை நில எடுப்பு சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மருத்துவக் கல்வி கூடுதல் இயக்குநராக பணியாற்றி வந்த எஸ்.பானு, தமிழ்நாடு சுகாதார அமைப்புகள் திட்டத்தின் சென்னை மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலை நில எடுப்பு சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக பணியாற்றி வந்த கீதா, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் ஓசூர் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய செயற்கைக்கோள் நகர சுற்றுச்சாலை திட்டத்தின் தேசிய நெடுஞ்சாலை நில எடுப்பு சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தூத்துக்குடி-2 தேசிய நெடுஞ்சாலை நில எடுப்பு சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக பணியாற்றிய லொரெட்டா, திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலை நில எடுப்பு சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு சிப்காட் நில எடுப்பு சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக பணியாற்றி வந்த விமல்குமார், தலைமைச் செயலகத்தில் சமூகநீதி துறையின் மாநில அளவிலான ஆய்வுக் குழு-III உறுப்பினர் செயலராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சென்னையில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்/பொது மேலாளர் (வணிகம்) ஆக பணியாற்றி வந்த எஸ்.சிவராம், திருச்சிராப்பள்ளி ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளுக்கான ஆணையர் அலுவலகத்தின் மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சென்னையில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்/பொது மேலாளர் (சந்தைப்படுத்தல்) ஆக பணியாற்றி வந்த டி.முத்துராமலிங்கத்தின் பணிகள் சென்னை மாநகராட்சியின் கட்டுப்பாட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவர், சென்னை மாநகராட்சியின் நிலம் மற்றும் சொத்து மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக நியமிக்கப்பட உள்ளார்.

வேலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை நில எடுப்பு சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக பணியாற்றி வந்த கௌசல்யாவின் பணிகள் சென்னை மாநகராட்சியின் கட்டுப்பாட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவர், சென்னை மாநகராட்சியின் உதவி ஆணையர் (பொது நிர்வாகம் மற்றும் பணியாளர் பிரிவு) பதவியில் நியமிக்கப்பட உள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்ட வருவாய் அலுவலராக பணியாற்றி வந்த செல்வசுரபியின் பணிகள் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவர் அந்தக் கழகத்தின் பொது மேலாளர் (சந்தைப்படுத்தல்) பதவியில் நியமிக்கப்பட உள்ளார்.

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கள்ளக்குறிச்சி-II கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையின் நிர்வாகியாக பணியாற்றி வந்த லதா (இளநிலை), தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் நாகப்பட்டினம் மண்டல மூத்த மண்டல மேலாளராக நியமிக்கப்பட உள்ளார்.

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் நாகப்பட்டினம் மண்டல மூத்த மண்டல மேலாளராக பணியாற்றி வந்த உமாமகேஸ்வரியின் பணிகள் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் இணையத்தின் கட்டுப்பாட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவர், திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தின் பொது மேலாளராக நியமிக்கப்பட உள்ளார்.

இந்த பொறுப்பு மாற்றங்களுக்கான உத்தரவை தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் வெளியிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

விமான நிலைய விரிவாக்க திட்டம்
வருவாய் அலுவலர்கள் பணியிட மாற்றம்
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