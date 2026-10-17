TAPS கீழ் வரும் இடைக்கால ஓய்வூதியத்தின் கூடுதல் தொகை பிடித்தம் நிறுத்திவைப்பு - தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு
கூடுதலாக வழங்கப்பட்ட இடைக்கால ஓய்வூதியத் தொகையைச் சம தவணைகளில் திரும்பப் பெறுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 17, 2026 at 6:25 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (TAPS) கீழ் ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் இடைக்கால மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகையில், கூடுதலாக வழங்கப்பட்ட தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பிடித்த நடவடிக்கைகளை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, தமிழக அரசின் நிதித்துறை (செலவினம்) செயலாளர் அருண் ராய், 16.10.2026 அன்று கருவூலம் மற்றும் கணக்குத் துறை இயக்குநருக்குக் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
அதில், “தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், 01.01.2026 முதல் தகுதியுள்ள ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கும், பணியில் இருக்கும்போதே உயிரிழந்த அரசு ஊழியர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் இடைக்கால மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அரசாணை எண் 111, நிதித்துறை (TAPS), நாள் 16.06.2026-ன்படி, குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கு, கடைசியாகப் பெற்ற அடிப்படை ஊதியத்தில் 30 சதவீதம் அல்லது மாதம் ரூ. 10,000 ஆகியவற்றில் எது அதிகமோ அந்தத் தொகை இடைக்கால மாதாந்திர ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும். இதனுடன், 60 சதவீத அகவிலைப்படி நிவாரணமும் சேர்த்து வழங்கப்படும். இந்த நடைமுறை தொடர்ந்து பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று அரசு மீண்டும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
இடைக்கால ஓய்வூதியமாக இதுவரை வழங்கப்பட்ட தொகைக்கும், TAPS விதிகளின்படி இறுதியாகத் தகுதியானதாக நிர்ணயிக்கப்படும் ஓய்வூதியத் தொகைக்கும் இடையே வேறுபாடு இருந்தால், அந்த வேறுபாடு எதிர்காலத்தில் சரிசெய்யப்படும் என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது.
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முன்னதாக, 11.09.2026 தேதியிட்ட அரசுக் கடிதத்தின் படி, கூடுதலாக வழங்கப்பட்ட இடைக்கால ஓய்வூதியத் தொகையைச் சம தவணைகளில் திரும்பப் பெறுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. அந்தக் கடிதத்தின் அடிப்படையில் தொடங்கப்பட்டுள்ள தொகை பிடித்த நடவடிக்கைகளை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று தற்போது அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, கருவூலம் மற்றும் கணக்குத் துறை இயக்குநர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
இதன் மூலம், இடைக்கால ஓய்வூதியமாக வழங்கப்பட்ட தொகைக்கும் இறுதியாகத் தகுதியுள்ள ஓய்வூதியத் தொகைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை எதிர்காலத்தில் சரிசெய்யும் நடைமுறை தொடரும். அதேவேளையில், ஏற்கெனவே தொடங்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் தொகையைத் திரும்பப் பெறும் பிடித்த நடவடிக்கைகள் உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.