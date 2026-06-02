ETV Bharat / state

தென்காசி, திண்டுக்கலுக்கு புதிய ஆட்சியர்கள்; பல துறைகளில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அதிரடி மாற்றம்

தென்காசி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களுக்கு புதிய ஆட்சியரை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 2, 2026 at 11:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகள், மாநகராட்சிகள் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களில் பணியாற்றி வந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு விரிவான பணியிட மாற்றம் மற்றும் புதிய நியமனங்களை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதற்கான அரசாணைகளை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

இதன்படி, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை செயலாளராக பணியாற்றி வந்த சஜ்ஜன்சிங் ஆர். சவான் , ஆளுநர் மாளிகை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கெனவே அப்பணிக்கு மாற்றப்பட்டிருந்த ஆர். கிர்லோஷ் குமாருக்கு பதிலாக இவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சென்னை மாவட்ட முன்னாள் ஆட்சியர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே ஐஏஎஸ், உயர்கல்வித் துறையின் சிறப்புச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அறிவியல் நகரத்தின் முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் துணைத் தலைவராக இருந்த ஹர் சஹாய் மீனா, நிலச் சீர்திருத்த ஆணையராக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநராக இருந்த அஜய் யாதவ் ஐஏஎஸ், பால் உற்பத்தி மற்றும் பால்வளத் துறை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் அவர் ஆவின் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநராகவும் செயல்படுவார்.

தமிழ்நாடு சேமிப்புக் கிடங்கு கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் டாக்டர் ஜே. விஜயராணி ஐஏஎஸ், தோட்டக்கலை மற்றும் பயிர் சாகுபடித் துறை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தோட்டக்கலைத் துறை இயக்குநராக இருந்த பி. குமரவேல் பாண்டியன் ஐஏஎஸ், மாநிலத் திட்டக்குழுவின் உறுப்பினர் செயலாளராக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

அரியலூர் முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சியர் பி. ரத்தினசாமி ஐஏஎஸ், தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். திருநெல்வேலி முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சியர் டாக்டர் ஆர். சுகுமார் ஐஏஎஸ், அரசுத் தாள் மற்றும் அச்சுத்துறை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பால் உற்பத்தி மற்றும் பால்வளத் துறை இயக்குநரும் ஆவின் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநருமான ஏ. ஜான் லூயிஸ் ஐஏஎஸ், தமிழ்நாடு சேமிப்புக் கிடங்கு கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநராக நியமிக்கப்படுகிறார்.

சர்க்கரைத் துறை இயக்குநரும் தமிழ்நாடு சர்க்கரை கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநருமான டி. அன்பழகன் ஐஏஎஸ், தமிழ்நாடு கடல்சார் வாரியத்தின் துணைத் தலைவரும் தலைமைச் செயல் அலுவலருமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ராணிப்பேட்டை முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சியர் டாக்டர் ஜே.யு. சந்திரகலா ஐஏஎஸ், தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்குநராக இருந்த டாக்டர் எஸ். விசாகன் ஐஏஎஸ், அறிவியல் நகரத்தின் துணைத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சியின் துணை ஆணையர் (பணிகள்) வி. சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி ஐஏஎஸ், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் இணை மேலாண்மை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நகராட்சி நிர்வாக இணை ஆணையராக இருந்த ஆர். அனாமிகா ஐஏஎஸ், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் இணை மேலாண்மை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ். சரவணன் ஐஏஎஸ், சென்னை மாநகராட்சியின் இணை ஆணையர் (பணிகள்) பதவிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். எம். பிருதிவிராஜ் ஐஏஎஸ், கரூர் மாநகராட்சி ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தமிழ்நாடு மின்னணுக் கழகத்தின் (ELCOT) நிர்வாக இயக்குநராக இருந்த வி. தீபனவிஸ்வேஸ்வரி ஐஏஎஸ், தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கடலூர் மாவட்ட சிதம்பரம் கோட்ட துணை ஆட்சியர் எஸ். கிஷன் குமார் ஐஏஎஸ், கடலூர் மாநகராட்சி ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதேபோல் தென்காசி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களுக்கு புதிய ஆட்சியர்கள் நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவு அளித்துள்ளது.

அதன்படி, தற்போது தேனி மாவட்ட ஆட்சியராக பணியாற்றி வந்த ரஞ்சித் சிங் ஐஏஎஸ், தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கனவே தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த ஏ.கே. கமல் கிஷோர் ஐஏஎஸ் மாற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்த நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல், நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியராக பணியாற்றி வந்த துர்கா மூர்த்தி ஐஏஎஸ், திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த எஸ். சரவணன் ஐஏஎஸ், அண்மையில் சென்னை மாநகராட்சியின் இணை ஆணையர் (பணிகள்) பதவிக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில், அந்த இடத்திற்கு துர்கா மூர்த்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கடந்த மே 29-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட அரசாணையில் இடம்பெற்றிருந்த ஒரு நியமன உத்தரவை ரத்து செய்து, அதற்கு பதிலாக இந்த புதிய நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

TVK GOVT
TENKASI COLLECTOR
ஐஏஎஸ் பணியிட மாற்றம்
தவெக அரசு
TN IAS TRANSFER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.