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கன்னியாகுமரியில் அணுக்கனிம சுரங்க திட்ட நில ஒதுக்கீட்டின் செல்லுபடி காலம் மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிப்பு

இந்த அரசாணை சுரங்கப் பணிகளை உடனடியாக தொடங்க அனுமதி வழங்கும் அரசாணை அல்ல எனவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 7:25 PM IST

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சென்னை: கன்னியாகுமரியில் மத்திய அரசின் அணுக்கனிம சுரங்கம் அமைக்கும் திட்டத்திற்கான நில ஒதுக்கீட்டின் செல்லுபடி காலத்தை மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டித்து தமிழ்நாடு அரசு ஆணை வெளியிட்டுள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 1,144.06.18 ஹெக்டேர் பரப்பளவிலான கடற்கரை மணல் பகுதியில் அணுக்கனிமங்களை சுரங்கம் மூலம் எடுக்க, மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான ஐரெல் (இந்தியா) லிமிடெட் (IREL) நிறுவனத்திற்கு ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்டிருந்த நில ஒதுக்கீட்டின் செல்லுபடியாகும் காலத்தை மேலும் ஒரு ஆண்டுக்கு, அதாவது 10 ஜூன் 2027 வரை நீட்டித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

இதற்கான இயற்கை வளங்கள் (MMD.1) துறை அரசாணை (நிலை) எண் 12 கடந்த 10 ஜூன் 2026 அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

எந்தெந்த பகுதிகள்?

இந்த ஒதுக்கீடு கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கிள்ளியூர் தாலுகாவிற்குட்பட்ட கீழ்மிடாலம்-ஏ, மிடாலம்-பி, எனயம்புத்தன்துறை, எழுதேசம்-ஏ, எழுதேசம்-பி, எழுதேசம்-சி, கொல்லங்கோடு-ஏ, கொல்லங்கோடு-பி ஆகிய எட்டு கிராமங்களில் உள்ள 1,144.06.18 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்புக்கு பொருந்தும்.

கடற்கரை மணலில் மோனசைட், ஜிர்கான், இல்மனைட், ரூடைல், லியூகோக்சீன், கார்னெட், சில்லிமனைட் உள்ளிட்ட அரிய கனிமங்கள் உள்ளன. இவை அணுசக்தி, தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் பல்வேறு முக்கிய தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்கு தேவையானவை என்பதால், இந்த பகுதியில் சுரங்கப் பணிகளை மேற்கொள்ள மத்திய அரசு ஐரெல் நிறுவனத்திற்கு ஒதுக்கீடு வழங்கியது.

தமிழக அரசு அரசாணை
தமிழக அரசு அரசாணை (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடும் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் சுரங்க திட்டம்

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 1,817 ஹெக்டேர் நிலத்தை ஐரெல் நிறுவனத்திற்காக ஒதுக்க, கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு, அணுசக்தித் துறை, மாநில அரசின் ஒப்புதலை கேட்டது. அதன்பின் மாநில அரசின் ஒப்புதலின் அடிப்படையில், 11 ஜூன் 2021 அன்று மத்திய சுரங்க அமைச்சகம் 1,144.06.18 ஹெக்டேர் நிலத்தை ஐரெல் நிறுவனத்திற்கு சுரங்கப் பணிகளுக்காக ஒதுக்கியது.

தொடர்ந்து, 25 ஜூன் 2021 அன்று ஐரெல் நிறுவனம் சுரங்க குத்தகைக்காக விண்ணப்பித்தது. அந்த சுரங்கத் திட்டத்திற்கு 2024-ஆம் ஆண்டு அணுக்கனிம ஆய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்ககம் (AMD) ஒப்புதல் வழங்கியது.

ஆனால், சுரங்கப் பணிகளை தொடங்குவதற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி (Environmental Clearance) மற்றும் கடலோர ஒழுங்குமுறை மண்டல (CRZ) அனுமதி அவசியம். இதற்காக பொதுமக்கள் கருத்துக் கேட்பு நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், உள்ளூர் மக்களிடமிருந்து எதிர்ப்பு குரல்கள் எழுந்ததால், அந்த கருத்துக்கேட்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

பின்னர், தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான சில திட்டங்களுக்கு பொதுமக்கள் கருத்துக் கேட்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கும் உத்தரவை மத்திய அரசு வெளியிட்டது. அதன்பிறகு, ஐரெல் நிறுவனம் 22 ஜூலை 2025 அன்று CRZ அனுமதிக்காக விண்ணப்பித்தது. அந்த விண்ணப்பம் தற்போது பரிசீலனையில் உள்ளது.

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் CRZ அனுமதிகள் இன்னும் கிடைக்காததால், 11 ஜூன் 2021 அன்று வழங்கப்பட்ட ஒதுக்கீட்டின் காலம் 10 ஜூன் 2026 அன்று முடிவடைய இருந்தது. இதனால், ஒதுக்கீடு காலாவதியாகாமல் இருக்க, மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்குமாறு ஐரெல் நிறுவனம் தமிழக அரசிடம் கோரிக்கை வைத்தது.

அரசின் முடிவு

இந்தத் திட்டம் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அணுக்கனிமங்களுடன் தொடர்புடையது என்பதையும், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை இயக்குநரின் பரிந்துரையையும் பரிசீலித்த தமிழக அரசு, ஐரெல் நிறுவனத்தின் கோரிக்கையை ஏற்றுள்ளது. அதன்படி, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 1,144.06.18 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்புக்கான ஒதுக்கீட்டின் செல்லுபடியாகும் காலத்தை 10 ஜூன் 2027 வரை என ஓராண்டுக்கு நீட்டித்து தவெக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

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மேலும் இந்த அரசாணை, சுரங்கம் தோண்டுவதற்கான நில ஒதுக்கீட்டின் காலத்தை மட்டும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கிறது. இது சுரங்கப் பணிகளை உடனடியாக தொடங்க அனுமதி வழங்கும் அரசாணை அல்ல. அதாவது, சுரங்கப் பணிகளை தொடங்குவதற்கு தேவையான சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பிற சட்டப்பூர்வ அனுமதிகள் தனித்தனியாக பெறப்பட வேண்டும் என்றும் அந்த அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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TN GOVT
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