பணியின் போது உயிரிழக்கும் காவலர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 1 கோடி இழப்பீடு – தமிழக அரசு அரசாணை
இதற்கான செலவினம் ‘காவல் துறையினர் நலன்’ என்ற கணக்குத் தலைப்பின்கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும், இந்த பணிக்கான பொறுப்புகள் காவல்துறை தலைமை இயக்குநரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 9, 2026 at 1:51 PM IST
சென்னை: பணியின் போது வீரமிக்க சூழ்நிலைகளில் உயிரிழக்கும் காவல் துறையினரின் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 1 கோடி இழப்பீடு வழங்குவதற்கான அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசின் உள்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
இதற்காக ஆண்டுதோறும் ரூ. 2 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யவும் அரசாணையில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026–2027 ஆம் ஆண்டுக்கான காவல் துறை மானியக் கோரிக்கையின் போது, சட்டம் ஒழுங்கைப் பராமரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு அபாரமான துணிச்சலை வெளிப்படுத்தி உயிர் தியாகம் செய்யும் காவல் துறையினரின் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 1 கோடி இழப்பீடு வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவித்திருந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, காவல் துறை தலைமை இயக்குநர் இதற்கான பரிந்துரையை அளித்தார்.
அதில், பணியின் போது வீரமிக்க சூழ்நிலைகளில் உயிரிழக்கும் காவலர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 1 கோடி சிறப்பு இழப்பீடு வழங்குவதுடன், இதற்காக ஆண்டுதோறும் ரூ. 2 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்தப் பரிந்துரையைப் பரிசீலித்த அரசு, சட்டம் ஒழுங்குப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் போது வீரமிக்க சூழ்நிலைகளில் உயிரிழக்கும் காவல் துறையினரின் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 1 கோடி இழப்பீடு வழங்க அனுமதி அளித்துள்ளது. மேலும், இதற்காக ஆண்டுதோறும் தொடர்ந்து ரூ. 2 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யவும் நிதி அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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இதற்கான செலவினம் ‘காவல் துறையினர் நலன்’ என்ற கணக்குத் தலைப்பின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும், இந்த நிதி ஒதுக்கீடு தொடர்பான மதிப்பீடு தயாரித்தல், கணக்குகளை சரி செய்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் ஆகிய பொறுப்புகள் காவல் துறை தலைமை இயக்குநரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.