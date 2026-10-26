தமிழ்நாட்டில் அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் கிராம சபை கூட்டம் நடத்த அரசு உத்தரவு! எப்போது?
ஊராட்சிகளுக்கு உட்பட்ட வார்டுகளில் சுழற்சி முறையைப் பின்பற்றி, காலை 11 மணிக்கு கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : October 26, 2026 at 7:45 AM IST
சென்னை: உள்ளாட்சி தினத்தை முன்னிட்டு, வரும் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும், அனைத்து மக்களும் பங்கேற்கும் கிராம சபைக் கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ளாட்சி தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த நாளில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் கிராம சபைக் கூட்டம் நடத்த ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி இயக்ககம் சார்பில் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை இயக்குநர் அமுதவல்லி, அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் (சென்னை நீங்கலாக) கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில், “தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகளின்படி, நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி உள்ளாட்சி தினத்தன்று அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் கிராம சபைக் கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும்.
அதன்படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள ஊராட்சிகளுக்கு உட்பட்ட வார்டுகளில், சுழற்சி முறையைப் பின்பற்றி, காலை 11 மணிக்கு கிராம சபைக் கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும். அதோடு, கிராம சபைக் கூட்டங்களை நடத்துவதற்கு தேவையான குறைந்தபட்ச உறுப்பினர்களின் வருகையை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
கிராம சபைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் குறித்த பட்டியல், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சார்பில், ஒவ்வொரு மாவட்டங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. கிராம மக்கள் அனைவரும் இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் வகையில், கூட்டம் நடைபெறும் இடம் மற்றும் நேரம் குறித்த தகவல்களை அந்தந்த ஊராட்சி அமைப்பினர் தங்கள் பகுதி மக்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரியப்படுத்த வேண்டும்.
குறிப்பாக, கிராம சபைக் கூட்டங்களை எந்தவொரு மதம் சார்ந்த கட்டடங்கள் அல்லது வளாகத்தில் நடத்தக்கூடாது. மேலும், நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் கிராம சபைக் கூட்டங்கள் முறையாக நடைபெறுவதை அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
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இதனைத் தொடர்ந்து, கிராம சபைக் கூட்ட நிகழ்வுகளை ‘நம்ம கிராம சபை’ மொபைல் செயலியில் பதிவேற்றம் செய்து, அதுதொடர்பான அறிக்கையை நவம்பர் ஒன்றாம் தேதியன்றே, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை இயக்ககத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.