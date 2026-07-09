இந்து சமய அறநிலையத் துறை இனி வணிகவரி, பதிவுத்துறையின் கீழ் செயல்படும் - தமிழ்நாடு அரசு
அரசுத் துறைகளின் செயல்பாடுகளை மேலும் சீரமைத்து, திறம்படச் செயல்படுத்தும் நோக்கில் இந்த நிர்வாக மறுசீரமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : July 9, 2026 at 1:47 PM IST
சென்னை: இந்து சமய அறநிலையத் துறையை வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறையின் கீழ் மாற்றி தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
நடந்து முடிந்த 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில், 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம் திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது. அதையடுத்து தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.
அன்று முதல் துணைச் செயலாளர்கள், காவல்துறை அதிகாரிகள், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் என பலரையும் தமிழக அரசு தொடர்ச்சியாக மாற்றி வருகிறது. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றி கழகம் நிர்வாகரீதியான மாற்றங்களையும் செய்து வருகிறது.
இது போன்ற சூழலில், தமிழக அரசு முக்கிய நிர்வாக மறுசீரமைப்பை தற்போது மேற்கொண்டுள்ளது. அதாவது, இதுவரை சுற்றுலா, பண்பாடு மற்றும் அறநிலையத் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வந்த இந்து சமய அறநிலையத் துறை (Hindu Religious and Charitable Endowments Department), வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறையின் கீழ் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான உத்தரவை தலைமைச் செயலாளர் எம். சாய் குமார் பிறப்பித்துள்ளார். தொடர்ந்து, இந்த உத்தரவு உடனடியாக அமலுக்கும் வந்துள்ளது. இந்த மாற்றத்தின் மூலம், இந்து சமய அறநிலையங்கள், அறக்கட்டளைகள் மற்றும் இந்து, ஜைன மத நிறுவனங்களின் நிர்வாகம் இனி வணிகவரி மற்றும் பதிவுத் துறையின் கீழ் செயல்படும்.
இருந்தாலும், கோயில்களின் அன்றாட நிர்வாகம், வழிபாட்டு முறைகள், திருவிழாக்கள் அல்லது பக்தர்களுக்கான சேவைகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்த மாற்றம் நிர்வாக ரீதியிலான மறுசீரமைப்பாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
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மேலும், அரசின் நிர்வாக மறுசீரமைப்பின் ஒரு பகுதியாக மற்ற இரண்டு துறைகளிலும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. திட்டமிடல், வளர்ச்சி மற்றும் சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறை இனி திட்டமிடல் மற்றும் வளர்ச்சித் துறை என மறு பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறை, திட்டமிடல் துறையிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு சுற்றுலா மற்றும் பண்பாட்டுத் துறையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசுத் துறைகளின் செயல்பாடுகளை மேலும் சீரமைத்து, திறம்படச் செயல்படுத்தும் நோக்கில் இந்த நிர்வாக மறுசீரமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், இந்த உத்தரவு உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.