பெண்களுக்கு இலவச ட்ரோன் பயிற்சி வழங்கும் 'வெற்றி வான்மகள்' திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
ட்ரோன் பயிற்சியை நிறைவு செய்து, தொலைநிலை விமானி உரிமம் பெற்ற 50 மகளிருக்கு வேளாண் ட்ரோன்கள் வாங்க ஒரு ட்ரோனுக்கு 50%, அதிகபட்சமாக ரூ. 5 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 29, 2026 at 7:59 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் மூலம் பெண்களை ட்ரோன் இயக்குபவர்களாக மாற்றும் வகையில் வெற்றி வான்மகள் திட்டம் இந்தாண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, தற்போது இத்திட்டத்தின் கீழ் 100 பெண்கள் உட்பட 500 பேருக்கு பயிற்சி அளிக்க அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
வெற்றி வான்மகள் திட்டம் என்றால் என்ன? இத்திட்டத்திற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்? இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் சலுகைகள் என்ன? ஆகியவற்றை இந்த பதிவில் அறிந்துகொள்ளலாம்.
வெற்றி வான்மகள் திட்டம்
தற்கால நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியான ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் பெரும் முன்னேற்றத்தைப் பெற்றுள்ளது. விவசாயம் உட்பட கட்டுமானம், சரக்குப் போக்குவரத்து, கண்காணிப்பு, பேரிடர் மேலாண்மை ஆகிய துறைகளில் ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இதன் மூலம் புதிய வேலைவாய்ப்புகளும் உருவாகியுள்ளன. அந்த வகையில், இந்த வேலைவாய்ப்பை பெண்கள் பெரும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டதுதான் வெற்றி வான்மகள் திட்டம்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பெண்களை ட்ரோன் விமானியாக மாற்றும் வகையில், கட்டணமில்லாமல் பயிற்சி அளிக்கப்படவுள்ளது. இதன் வாயிலாக வேளாண்மையில் உரம், பூச்சிக்கொல்லி தெளித்தல், பயிர்க் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட பணிகள் எளிதாக்கப்படுவதுடன், பெண்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாகும் எனத் பட்ஜெட்டில் உரையின்போது அமைச்சர் வினோத் தெரிவித்தார்.
மேலும், வேளாண் பணிகளில் ஆள்பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்ள வாய்ப்பாகவும் அமையும் என்றும் அவர் கூறினார்.
500 பேருக்கு கட்டணமில்லா ட்ரோன் விமானி பயிற்சி
- அதன்படி, தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள தொலைநிலை விமானி பயிற்சி அமைப்பில் (RPTO) மூலம் கட்டணமில்லா ட்ரோன் விமானி பயிற்சி வழங்கப்படவுள்ளது.
- முன்னரே குறிப்பிட்டப்படி, 100 பெண்கள் உட்பட 500 பேருக்கு இப்பயிற்சி வழங்கப்படும்.
- இப்பயிற்சியை வெற்றிக்கரமாக நிறைவு செய்பவர்களுக்கு தொலைநிலை விமானி உரிமம் (Remote Pilot Licence) வழங்கப்படும்.
- இப்பயிற்சி 8 நாட்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ளது. அதன்படி, பயிற்சி நாட்களில் தங்குமிடம் மற்றும் உணவு ஆகியவை அரசின் மூலமே வழங்கப்படவுள்ளது.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
ட்ரோன் விமானி பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க 18 வயதுக்கு குறையாமலும், 65 வயதுக்கு மிகாமலும் இருக்க வேண்டும். மேலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி வாரியத்தால் நடத்தப்படும் 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு அல்லது அதற்கு இணையான தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சலுகைகள் என்னென்ன?
இப்பயிற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்து, தொலைநிலை விமானி உரிமம் பெற்ற 50 மகளிருக்கு வேளாண் ட்ரோன்கள் வாங்க ஒரு ட்ரோனுக்கு 50%, அதிகபட்சமாக ரூ. 5 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுமட்டுமின்றி, இதில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் வகுப்பைச் சார்ந்த சிறு, குறு பெண் விவசாயிகளுக்கு 20% கூடுதல் மானியம் வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இத்திட்டத்தின் கீழ் இலவசமாக ட்ரோன் விமானி பயிற்சி பெற விரும்புகிறவர்கள் https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjSG33c8fxNcV4sowgmMwlIaANH-bbVC4lYqqmJYHK0M1CxA/viewform?pli=1 என்ற கூகுள் படிவத்தை நிரப்பி விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு கட்டணம் கிடையாது. ஆர்வமுள்ள பெண்கள் தமிழ்நாடு அரசின் இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.