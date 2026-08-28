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காவிரி - மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சட்டரீதியாக போராட வேண்டும் - துறைசார் வல்லுநர்கள் கூட்டமைப்பு

காவிரி நடுவர் மன்றத் தீர்ப்பை மாற்றும் அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு இல்லை என தமிழ்நாடு துறைசார் வல்லுநர்கள் கூட்டமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு துறைசார் வல்லுநர்கள் கூட்டமைப்பு செய்தியாளர் சந்திப்பு
தமிழ்நாடு துறைசார் வல்லுநர்கள் கூட்டமைப்பு செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 11:37 AM IST

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சென்னை: காவிரி - மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சட்டரீதியாக போராட வேண்டும் என துறைசார் வல்லுநர்கள் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் நீரியல், கட்டடவியல், மின்சாரவியல், கல்வி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த வல்லுநர்களின் கூட்டம் நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து, துறைசார் வல்லுநர்களான ஜனகராஜன், வீரப்பன், பிரின்ஸ் கஜேந்திரபாபு ஆகியோர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது பேசிய அவர்கள், “காவிரி நடுவர் மன்றத் தீர்ப்புக்கு எதிராக கர்நாடக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளது. தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரி நீரை திறந்துவிட வேண்டும் என்ற நடுவர் மன்றத் தீர்ப்பை மாற்றும் அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு இல்லை.

மேகதாது அணை கட்டப்பட்டால் தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரி நீர்வரத்து பாதிக்கப்படும். தமிழ்நாட்டின் நலனுக்காகவே மேகதாது அணை கட்டப்படுவதாக கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் கூறுவது, தமிழ்நாடு மக்களை ஏமாற்றும் செயலாகும். மேலும், இந்தியாவின் மிகப்பெரிய அரசியல் வில்லன் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் ஆவார்.

காவிரி நீரைத் தேக்கி வைக்கவோ அல்லது திசைதிருப்பவோ கர்நாடக அரசிற்கு உரிமை உள்ளதா என்று கேட்டால், தமிழ்நாட்டின் ஒப்புதல் இல்லாமல் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளை கர்நாடக அரசு மேற்கொள்ள முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பில் உள்ளது.

மேலும், காவிரி நீர் பங்கீடு தொடர்பான பிரச்சனையில் இரு மாநில முதலமைச்சர்களும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது தமிழ்நாட்டிற்கு சாதகமாக அமையாது. காவிரி - மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நீதிமன்றத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்து சட்டரீதியாக போராடி இருக்க வேண்டும். இதில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருப்பது தமிழ்நாட்டிற்கு நன்மையாக இருக்காது. எனவே, அந்த தீர்மானத்தை திரும்ப பெற வேண்டும்.

காவிரி நதி நீர் பங்கீட்டு சிக்கலில் இரு மாநில முதலமைச்சர்களின் பேச்சுவார்த்தையால் தற்போது வரை தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த பயனும் இல்லை. இது தமிழ்நாட்டிற்கு பாதகமாகவே அமையும். கர்நாடகாவை ஒப்பிடும்போது ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் பாசன பகுதிகள் குறைந்துவிட்டன. காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் விவசாயிகளின் தற்கொலைகள் அதிகரித்து உள்ளன.

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டெல்டாவை எவ்வாறு பாதுகாப்பது என்பது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு ஆலோசனை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு அரசின் ஒப்புதல் இல்லாமல் மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்க முடியும் என்ற சூழல் உள்ளது. இதில் தமிழ்நாடு அரசு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

கர்நாடக அரசு தங்கள் மாநிலத்தின் தொழில்துறை நிறுவனங்களை மேம்படுத்துவதற்காகவே காவிரி தண்ணீரை தமிழ்நாட்டிற்கு தருவதற்கு மறுக்கிறது. எனவே தமிழ்நாடு அரசு இந்த விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கையை விரைவில் எடுக்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

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MEKEDATU DAM ISSUE
TN GOVERNMENT
காவிரி மேகதாது விவகாரம்
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