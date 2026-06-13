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கனிமக் கொள்ளையை தடுக்க கடும் நடவடிக்கை தேவை - தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கம் வலியுறுத்தல்

கனிமக் கொள்ளையை தடுக்க முயலும் சமூக செயல்பாட்டாளர்களின் பாதுகாப்பிற்காக தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முகிலன் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முகிலன் உள்ளிட்டோர்
தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முகிலன் உள்ளிட்டோர் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 3:25 PM IST

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சென்னை: கனிமக் கொள்ளையை தடுக்க தமிழக அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முகிலன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில், இயற்கை வள பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பு சார்பில் செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது. அதில், தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முகிலன் கலந்து கொண்டு பேசுகையில், "தமிழகத்தில் தற்போது சுமார் 2,000 கல்குவாரிகள் அனுமதி பெற்றும், பல கல்குவாரிகள் அனுமதி பெறாமலும் இயங்கி வருகின்றன. அனைத்து குவாரிகளையும் அரசு ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆறுகள் மீண்டும் தங்கள் இயல்புநிலையை அடையவும், மலைகளையும், பூமியின் பாறைத் தட்டுகளையும் பலவகையான பாதிப்புகளிலிருந்து தடுக்கவும் வெளிநாட்டில் இருந்து மாதம் 15 லட்சம் மெட்ரிக் டன் இயற்கை ஆற்று மணலை அரசு இறக்குமதி செய்ய வேண்டும்.

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தமிழ்நாட்டில் கடந்த 15 ஆண்டுகளில் அனுமதிக்காலம் முடிந்த அனைத்து கல் குவாரிகளையும் அதன் பரப்பளவு, ஆழம் மற்றும் அகலத்தை துல்லியமாக தமிழக அரசே ட்ரோன் தொழில்நுட்பத்துடன் டிஜிட்டல் சர்வே மூலம் அளந்து, அதிகப்படியாக வெட்டப்பட்ட கனிமங்களுக்கு சட்டப்படி அபராதம் விதிக்க வேண்டும்.

கனிமக் கொள்ளைக்கு அபராதம் விதிக்கும் நடவடிக்கையை அரசு மேற்கொண்டால், தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய கடன் அனைத்தையும் அரசால் அடைத்து விட முடியும்.

சகாயம் ஐஏஎஸ், ககன் தீப் பேடி ஐஏஎஸ் உள்ளிட்டோரால் அமைக்கப்பட்ட கனிமக் கொள்ளை தொடர்பான அனைத்து ஆய்வுக்குழு அறிக்கைகளையும் வெளியிட்டு தமிழக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

டாஸ்மாக் நிறுவனத்தை தமிழக அரசு நடத்துவது போல, ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கல் குவாரி, கிரானைட் குவாரி, மணல் குவாரி உள்ளிட்ட அனைத்து சிறு கனிம சுரங்கங்களையும் அரசே ஏற்று வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடத்த வேண்டும். கடந்த 20 ஆண்டுகளாக கனிமவளத் துறையில் முறைகேடு புகாருக்கு உள்ளான அதிகாரிகள் மீது சட்டப்படியான, துறை ரீதியான நடவடிக்கையை விரைந்து எடுக்க வேண்டும்.

சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவும், மலைகள் அழிக்கப்படாமல் தடுக்கவும், பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூர சுற்றளவிற்குள் எந்த வகை குவாரிகளும் அமைக்கக் கூடாது என அரசு உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்.

கனிமங்களை சட்ட விரோதமாக வெட்டிக் கடத்தியவர்களுக்கு எதிராக புகார் கொடுத்ததற்காக கொல்லப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அரசு இழப்பீட்டுத் தொகையும் அரசு வேலையும் வழங்க வேண்டும். கனிமக் கொள்ளையை தடுக்க முயலும் சமூக செயல்பாட்டாளர்களின் பாதுகாப்பிற்காக தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும்.

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தமிழ்நாட்டில் அதிகப்படியாக கனிமங்களை வெட்டி எடுத்த கல் குவாரிகளுக்கு அபராதம் மட்டுமே விதிக்கப்படுகிறது. அந்த கனிமங்களை எடுப்பதற்கு தேவையான வெடிமருந்துகள், வெளிநாடுகளில் இருந்து சட்ட விரோதமாக கடத்தி வரப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டன. எனவே, சட்ட விரோதமாக வெடி மருந்துகளை கடத்தி வந்தவர்கள் மீது வெடிமருந்து சட்டப்படி வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும்.

கடந்த திமுக ஆட்சியில் அமைச்சர்களே லஞ்சம் வாங்கியுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றும் முகிலன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MINERAL LOOTING
ENVIRONMENT PROTECTION MOVEMENT
இயற்கை வள பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பு
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