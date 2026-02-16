ETV Bharat / state

செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி - ஜப்பான் நிறுவனத்துடன் கைகோர்க்கும் தமிழக அரசு

இரு நிறுவனங்களுடன் மொத்தம் 5,980 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மூலம் 8,400 பேரும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: 8,400 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் வகையில், NMB மினிபியா இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் ஏக்வஸ் நிறுவனங்களுடன் தமிழக அரசு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளது.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை சார்பில் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், ஜப்பான் நாட்டைச் சேர்ந்த மினிபியா மிட்சுமி நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான NMB மினிபியா இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் 1,980 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில், 1,400 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

இதில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மஹிந்திரா ஆரிஜின்ஸ் தொழிற்பூங்காவில், பல்வகை செயல்பாடுகளைக்கொண்ட செமிகண்டக்டர்கள் உயர்மதிப்பு கொண்ட IGBTகள், (Insulated-gate bipolar transistor) ICகள் (Integrated Circuits) போன்றவற்றிற்கான முழுமையான உற்பத்தி அமைப்பை உருவாக்கவும், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு (R&D) மையம் அமைக்கவும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம் 40 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமாக, உயர் திறன்மிக்க பணியாட்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதேபோன்று, ஏக்வஸ் (Aequs) குழுமம் 4,000 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில், 7000 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சிப்காட்- சூளகிரி தொழிற்பூங்காவில் (SIPCOT) விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை உற்பத்தித் தொகுப்பு அமைப்பதற்கும், விமான இயந்திரம் மற்றும் கியர்பாக்ஸ் உதிரிபாகங்கள் உற்பத்தி ஆலை அமைக்கவும் முன்மொழிந்துள்ளது. மேலும் இத்தொழிற்பூங்காவில் விமான இயந்திர உதிரிபாகங்கள் மற்றும் துல்லிய பொறியியல் தயாரிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.

ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கி தமிழ்நாடு வீறுநடை - ஜெயரஞ்சன் பெருமிதம்

இந்த இரண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மூலம் மொத்தம் 5,980 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் 8,400 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்தியாவிலேயே பொருளாதார வளர்ச்சியில் முதன்மை மாநிலமாகவும், தொழில் வளர்ச்சியில், முன்னணி மாநிலங்களில் ஒன்றாகவும் தமிழ்நாடு திகழ்ந்து வருகிறது. மாநிலத்தில் முதலீடுகளை ஊக்குவிப்பதன் மூலம், இளைஞர்கள் மற்றும் மகளிர்க்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும், மாநில பொருளாதாரத்தை மேன்மேலும் உயர்த்திடவும், தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு சிறப்பான முன்னெடுப்புகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது.

இந்த நிகழ்ச்சிகளில், தமிழக தொழில் துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம், தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை செயலாளர் அருண்ராய் உள்ளிட்ட துறை உயரதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

